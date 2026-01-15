2025 a été la pire année sans récession pour la croissance de l’emploi depuis 2003

Le Bureau of Labor Statistics a publié vendredi son rapport sur l’emploi pour décembre, montrant un ralentissement inhabituel de la croissance pendant un mois où les dépenses de consommation génèrent généralement des chiffres beaucoup plus élevés.

La croissance de l’emploi a augmenté d’environ 50 000, note le rapport. Le chômage est resté relativement inchangé par rapport à novembre, passant de 4,5 pour cent ce mois-là à 4,4 pour cent en décembre.

L’administration n’a pas tardé à présenter les chiffres de l’emploi comme la preuve d’une économie prospère sous la présidence de Donald Trump.

« Le rapport sur l’emploi de décembre confirme que 2025 a été une année exceptionnelle de croissance solide de l’emploi grâce au retour du leadership de l’Amérique d’abord du président Trump », peut-on lire dans un communiqué de la secrétaire au Travail Lori Chavez-DeRemer.

Pourtant, les chiffres étaient inférieurs à ceux des années précédentes, et l’année 2025 a été globalement terne pour le président qui a promis d’avoir de bien meilleures performances que son prédécesseur.

« Le rapport sur l’emploi de décembre clôture l’année 2025 non pas avec un feu d’artifice, mais avec un léger pétillement », a déclaré Daniel Zhao, économiste en chef chez Glassdoor, ajoutant :

Après une année marquée par des droits de douane, des interruptions de service et des courants économiques changeants, les chiffres d’aujourd’hui montrent une économie qui continue de progresser, mais indéniablement plus lente qu’à son point de départ.

L’ajout de 50 000 emplois le mois dernier a été le mois de décembre le moins performant de la dernière décennie, en dehors de l’année de la pandémie de COVID. En effet, aucune autre année depuis 2015 (sauf 2020) n’a enregistré une croissance inférieure à 125 000 emplois, car décembre est un mois au cours duquel davantage d’emplois apparaissent généralement en raison de la demande croissante associée à la période des fêtes.

L’année 2025 dans son ensemble laisse beaucoup à désirer : hormis les années de récession des deux dernières décennies, l’année dernière a connu les pires taux de croissance de l’emploi aux États-Unis depuis 2003.

Au cours de la campagne de 2024, Trump a souvent affirmé qu’il serait un meilleur président en matière d’emploi que l’ancien président Joe Biden. Pourtant, en 2025, la première année de retour de Trump au pouvoir, le taux de croissance de l’emploi a été 70 % plus lent que celui de la dernière année complète de la présidence de Biden.

Ces chiffres contredisent les perspectives optimistes du gouvernement pour l’économie.

La semaine dernière, Trump a salué sa politique – en particulier ses droits de douane affectant les coûts des importations en provenance de dizaines de pays – comme étant censée améliorer la situation à Wall Street, bien que les preuves de cette affirmation soient minces.

« Les marchés américains viennent d’atteindre un nouveau niveau record – TOUS !!! MERCI MISTER TARIFF !!! » Trump a écrit dans un article de Truth Social.

Mais le caractère festif des remarques de Trump ignore un point important : alors que les riches bénéficient grandement des politiques économiques de Trump, la grande majorité des Américains sont en difficulté, un phénomène que les experts appellent une économie en forme de K.

La croissance de l’emploi a probablement ralenti en raison de ces disparités, car il est entendu depuis longtemps que l’économie américaine repose en grande partie sur les dépenses de consommation. En raison de la hausse des prix et de l’incertitude quant à l’avenir des tarifs douaniers imposés par Trump, les niveaux de confiance des consommateurs diminuent, ce qui entraîne une diminution des dépenses et donc un besoin moindre de travailleurs dans certains secteurs.

Les démocrates ont critiqué l’administration pour sa gestion de l’économie, citant le rapport sur l’emploi comme preuve que la politique de Trump ne fonctionnait pas.

« Ce rapport désastreux sur l’emploi montre clairement qu’il ne s’agit pas d’une ‘économie A++++’ comme le prétendait le président Trump, mais d’une économie qui risque de sombrer dans la récession », a déclaré le représentant Don Beyer (Démocrate de Virginie), membre éminent du Comité économique conjoint.

« Un an après le début du deuxième mandat du président Trump, il n’a rien fait pour les travailleurs américains. Le marché du travail est en désordre, il a imposé une taxe de vente nationale et il essaie de priver des millions d’Américains de leurs soins de santé », a noté le représentant Brendan Boyle (Démocrate de Pennsylvanie). « Trump ne se soucie tout simplement pas des familles qui travaillent. »