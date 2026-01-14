Le FBI enquête sur Renee Good tout en bloquant les enquêtes sur ICE Killer

Les enquêteurs du FBI enquêtent sur la vie de Renee Nicole Good et ses éventuels antécédents d’activisme anti-ICE après sa mort, ont déclaré des sources proches du dossier, essayant apparemment de justifier rétroactivement son meurtre alors qu’ils entravent les enquêtes sur son assassin, l’agent de l’ICE Jonathan Ross.

Des sources ont dit Le New York Times qu’il « semble de plus en plus improbable » que l’agent de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) fasse face à des accusations criminelles pour avoir tiré et tué Good.

Le FBI se concentre plutôt sur la vie de Good et ses possibles « liens » avec des groupes d’activistes protestant contre l’occupation armée violente de Trump et ses raids dans les régions libérales du pays, sous couvert de l’application des lois sur l’immigration.

Cette stratégie s’aligne sur les attaques personnelles de l’administration Trump contre Good. Le président Donald Trump a déclaré sans fondement que Good et son épouse étaient des « agitateurs professionnels » qui étaient payés – une affirmation qui n’a aucun fondement dans les faits et qui reprend les fausses théories du complot selon lesquelles des acteurs rémunérés seraient à l’origine de la résistance aux raids d’immigration.

Cela s’aligne également sur la directive de l’administration Trump, connue sous le nom de NSPM-7, selon laquelle les forces de l’ordre fédérales doivent poursuivre les Américains qui prennent des mesures pour s’opposer au programme du président, y compris ses horribles raids contre l’immigration.

En justifiant le meurtre de Good et en affirmant que son assassinat était dû au fait qu’elle était une manifestante, l’administration participe exactement au type de répression qu’elle critique dans d’autres pays – réprimant les citoyens exerçant leur droit à la liberté d’expression avec une force meurtrière.

Que Good soit ou non une manifestante ne devrait pas avoir d’importance pour l’enquête, car rien n’indique que Ross l’ait ciblée en raison de son passé, et les agents de l’immigration ont affirmé à plusieurs reprises qu’il l’avait tuée en état de légitime défense immédiate.

Tout en enquêtant sur la vie de la femme assassinée, le FBI cherche également apparemment à libérer Ross de toute responsabilité – ou même potentiellement à lui donner une plate-forme pour être récompensé, comme les républicains l’ont fait pour des tueurs comme Kyle Rittenhouse.

La droite tente déjà de récompenser Ross. Cette semaine, le milliardaire de droite Bill Ackman aurait donné 10 000 $ à un GoFundMe non vérifié pour le tueur, ce qui a permis de récolter plus de 600 000 $ pour des raisons peu claires, car Ross n’a pas encore de problèmes juridiques et n’a même pas perdu son emploi.

Les problèmes juridiques ne sont peut-être pas dans l’avenir de Ross, malgré une montagne de preuves vidéo le montrant en train de tirer et de tuer Good. Le FBI a interdit aux enquêteurs de l’État du Minnesota d’accéder aux preuves liées au meurtre, invoquant une procédure fédérale – tandis que la section pénale de la Division des droits civils du ministère de la Justice n’enquête pas non plus sur Ross, malgré la procédure normale de la division enquêtant sur les fusillades mortelles commises par les forces de l’ordre.

MS MAINTENANT rapporte qu’au moins quatre hauts responsables du DOJ dans cette section ont démissionné pour protester contre le refus du département de ne pas enquêter sur Ross.

Ross a reçu des éloges sans réserve de la part de l’administration. Pas plus tard que lundi, Greg Bovino, haut responsable de la patrouille frontalière, a déclaré sur Fox Nouvelles: « Chapeau bas à cet agent ICE. » Le vice-président JD Vance a déclaré que les Américains devraient en fait remercier Ross pour ses services et qu’il « mérite une dette de gratitude ».