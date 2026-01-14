Les 15 plus grands milliardaires américains ont gagné près de 1 000 milliards de dollars de richesse au cours de la première année de Trump

Une nouvelle analyse révèle que les 15 milliardaires les plus riches des États-Unis ont vu leur richesse monter en flèche de près de 1 000 milliards de dollars au cours de la première année du deuxième mandat du président Donald Trump, qui a également été marqué par l’une des plus importantes réductions des prestations sociales de l’histoire des États-Unis.

Le rapport de l’Institute for Policy Studies (IPS), citant des données de Forbesa découvert que les actifs des milliardaires américains ont augmenté de 21 % en 2025.

Selon l’analyse, les 935 milliardaires des États-Unis contrôlent désormais 8 100 milliards de dollars de richesse, soit près du double de la richesse détenue par les 50 % d’Américains les plus pauvres, soit plus de 170 millions de personnes. Une douzaine de ces milliardaires travaillent dans l’administration Trump.

Les milliardaires les plus riches ont enregistré les gains les plus importants. Les 15 personnes les plus riches des États-Unis ont gagné 33 % de richesse l’année dernière, leur richesse étant passée de 2 400 milliards de dollars à 3 200 milliards de dollars – un gain d’environ 800 milliards de dollars, selon IPS.

Une part importante de ce gain est due à l’accumulation de richesse d’une seule personne : Elon Musk, l’homme le plus riche de la planète. En 2025, la richesse de Musk est passée de 421 milliards de dollars à 726 milliards de dollars, soit un gain de 305 milliards de dollars.

Avec cette somme d’argent, Musk pourrait à lui seul payer les nouvelles coupes républicaines dans l’assurance-maladie pour la prochaine décennie, estimées à 536 milliards de dollars. Il pourrait financer des prestations de santé pour des dizaines de millions d’Américains tout en disposant de près de 200 milliards de dollars en réserve.

IPS souligne que la valeur nette d’Elon Musk a augmenté de 2 800 % depuis 2020, alors qu’il était évalué à un peu moins de 25 milliards de dollars.

D’autres milliardaires et familles milliardaires ont enregistré des gains de plusieurs dizaines de milliards de dollars l’année dernière, notamment le cofondateur de Google, Larry Page, le cofondateur d’Oracle, Larry Ellison, et la famille Walton.

« La crise de l’accessibilité financière frappe particulièrement durement les Américains ordinaires à l’approche de la nouvelle année, mais tout le monde n’en ressent pas la douleur : les milliardaires engrangent des profits faramineux sur le dos des travailleurs ordinaires », a déclaré Chuck Collins, qui dirige le programme d’IPS sur les inégalités et le bien commun.

Les Américains ordinaires sont effectivement en difficulté. Fin 2025, des sondages révélaient déjà qu’une crise de l’accessibilité financière se propageait aux États-Unis, avec environ 30 % des Américains déclarant avoir évité les soins médicaux au cours de l’année écoulée en raison du coût, selon des enquêtes menées par Politique et GQR pour la Century Foundation.

Cette situation devrait devenir bien pire à mesure que les réductions des subventions républicaines aux subventions Medicaid et Affordable Care Act (ACA) entreront en vigueur cette année. La semaine dernière, le jour du Nouvel An, les subventions de l’Affordable Care Act destinées à des dizaines de millions d’Américains ont expiré du jour au lendemain, ce qui a entraîné un doublement des primes en moyenne à la suite des coupes dans le projet de loi budgétaire républicain. Pendant ce temps, le Bureau du budget du Congrès a estimé que 16 millions de personnes perdront complètement leurs prestations de soins de santé en raison des coupes budgétaires de Medicaid et de l’ACA.

Ces réductions ont été adoptées pour financer une réduction massive d’impôts pour les milliardaires et le reste des Américains les plus riches. Le CBO estime que les Américains les plus riches verraient un gain de 12 000 dollars par an grâce au projet de loi, tandis que les 10 pour cent les plus pauvres verraient leur richesse diminuer de 1 600 dollars par an en moyenne.

« Ce n’est pas seulement que les milliardaires américains entrent en 2026 avec une augmentation record de leur richesse extrême : c’est aussi qu’ils paient beaucoup moins d’impôts par rapport à l’énorme quantité de richesse qu’ils ont amassée. Les contribuables moyens comme vous et moi paient l’impôt sur le revenu trois fois plus que les Américains les plus riches », a déclaré Omar Ocampo, chercheur sur les inégalités pour l’IPS, dans un communiqué. « Non seulement un petit nombre d’Américains détiennent plus de richesses que le reste de l’Amérique, mais ils ne paient pas non plus leur juste part d’impôts. »