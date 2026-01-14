Le pétrole vénézuélien amené aux États-Unis serait raffiné dans les communautés de la côte noire du Golfe

Samedi matin, John Beard s’est réveillé avec une nouvelle qu’il redoutait, mais qu’il s’était préparé : une crise pétrolière mondiale pourrait frapper plus près de chez lui, au Texas.

La partie sud-est de l’État abrite plus d’une douzaine de raffineries de pétrole, et il a passé des décennies à travailler dans l’une d’entre elles. Mais après avoir assisté à plus de funérailles qu’il ne pouvait en compter pour ses proches décédés du cancer, il a commencé à percevoir son travail différemment.

Beard a passé l’année dernière à effectuer un « travail approfondi » en Europe, mettant en garde ses alliés contre les dangers de l’expansion des combustibles fossiles et les exhortant à se préparer à « se lever et à repousser » les projets américains et industriels sous l’administration Trump. Il s’est également coordonné avec des défenseurs locaux pour examiner de nouvelles propositions industrielles à Port Arthur, sa ville natale du sud-est du Texas, qui abrite plusieurs raffineries de pétrole.

Près de la moitié des habitants de son quartier déclarent vivre en « mauvaise » santé, selon les données fédérales. Et le risque de développer un cancer causé par la pollution de l’air est essentiellement le plus élevé du pays, soit 1 habitant sur 53.

Beard craint que la situation ne s’aggrave.

Pour lui, la récente frappe aérienne américaine sur le Venezuela, qui a tué au moins 40 citoyens et a été présentée comme une tentative de restauration de la démocratie, a atterri comme quelque chose de bien plus familier : une lutte pour le pétrole.

Jusqu’en 2010, le Venezuela était l’un des plus grands producteurs de pétrole au monde, mais au cours des 15 dernières années, la production pétrolière du pays a fortement chuté, les sanctions américaines ayant paralysé ses exportations et le gouvernement vénézuélien limitant sa production pour conserver le contrôle de la ressource. Aujourd’hui, le Venezuela possède les plus grandes réserves prouvées de pétrole au monde, une ressource essentielle qui ne fait que gagner en valeur à mesure que l’offre mondiale se resserre et que la demande énergétique augmente.

Le président Donald Trump a déclaré que les États-Unis prendraient possession des réserves pétrolières du pays, en en gardant une partie pour les États-Unis tout en vendant des millions de barils à d’autres pays.

Pour la maison de Beard et des dizaines d’autres communautés noires le long de la côte du Golfe en Louisiane et au Texas, « cela va entraîner davantage de pollution et de cancer », a déclaré le défenseur de la communauté. « Il s’agit d’une atténuation du problème que l’industrie a déjà créé et d’un combat pour s’assurer qu’il n’y ait aucune issue. »

Le Texas – en particulier la ville natale de Beard et son voisin Beaumont – et la Louisiane constituent le groupe régional de grandes raffineries le plus dense de la planète. Et ces installations ont été conçues à l’origine pour traiter du brut dense et riche en soufre provenant de pays comme le Venezuela. Des années de perturbations les ont forcés à compter sur les sables bitumineux canadiens et les mélanges du Moyen-Orient, ce qui a augmenté les coûts pour les compagnies pétrolières américaines. Selon les experts, cette dernière poussée vers le pétrole vénézuélien est une tentative de rétablir la rentabilité et de renforcer la chaîne d’approvisionnement américaine.

Avant les efforts du Venezuela pour garder le contrôle de son pétrole, le pétrole du pays représentait environ 15 % du pétrole raffiné aux États-Unis. Depuis, c’est environ 3 %. Mais avec le contrôle américain sur l’industrie pétrolière du pays, la quantité de pétrole vénézuélien aux États-Unis devrait augmenter de façon exponentielle.

« Trump rejoint désormais l’histoire des présidents américains qui ont renversé les régimes de pays riches en pétrole. Bush avec l’Irak. Obama avec la Libye », a déclaré Ed Hirs, chercheur en énergie à l’Université de Houston. « Dans ces cas-là, les États-Unis n’ont reçu aucun bénéfice du pétrole. J’ai peur que l’histoire se répète au Venezuela. »

Hirs affirme que le contrôle physique des réserves ne se traduira pas par une baisse des prix à la pompe américaine, mais simplement par une augmentation des résultats financiers des compagnies pétrolières. Trump a déclaré qu’il avait partagé ses projets d’attaque contre le Venezuela avec les dirigeants des compagnies pétrolières américaines avant les attentats à la bombe du week-end.

Le pétrole brut vénézuélien est bien pire pour l’environnement que les qualités plus légères typiques utilisées aujourd’hui aux États-Unis. « Brûler n’importe quel type de pétrole contribue au changement climatique, mais le pétrole du Venezuela est « l’un des pétroles les plus sales au monde à produire en matière de réchauffement climatique », a déclaré Paasha Mahdavi, professeur à l’Université de Californie à Santa Barbara.

Mais pour les exploitants de raffineries, les aspects économiques sont convaincants car le brut lourd coûte de 5 à 15 dollars moins cher le baril.

Chaque année, 91 000 personnes meurent prématurément aux États-Unis à cause de la pollution causée par l’industrie pétrolière et gazière du pays, selon une étude historique de plusieurs années sur les résultats en matière de santé dans les communautés proches des installations pétrolières et gazières.

Les Noirs et les Asiatiques sont les plus susceptibles de subir ces conséquences négatives sur la santé dues au pétrole et au gaz, qui comprennent également 10 350 naissances prématurées, 216 000 cas d’asthme infantile et 1 610 cas de cancer chaque année. Ces communautés du Texas et de la Louisiane sont de loin les plus durement touchées, conclut l’étude.

La représentante américaine Jasmine Crockett du Texas a déclaré que le bombardement du Venezuela et l’enlèvement du président du pays, Nicolás Maduro, ne sont « pas ce que le peuple américain a demandé ».

« Les gens n’ont pas les moyens de faire leurs courses et des millions de personnes perdent leurs soins de santé, mais c’est là qu’il se concentre », a-t-elle déclaré.

Quelles seront les conséquences économiques ?

L’administration Trump a suggéré que les compagnies pétrolières et les travailleurs américains soient envoyés au Venezuela pour reconstruire les infrastructures pétrolières détruites par des années d’effondrement économique et de sanctions. Mais Beard, qui a passé des décennies à constater que les promesses de développement industriel ne se concrétisent pas dans sa propre communauté, est profondément sceptique.

« Ce que j’ai trouvé très drôle, c’est d’entendre le président dire que les entreprises vont s’y rendre et qu’elles vont les aider à reconstruire l’infrastructure et à faire ceci et cela », a-t-il déclaré. « Mais ils ne le font pas ici ; nous avons des accidents chaque semaine. Alors qu’est-ce que cela nous apprend sur ce qu’ils pensent de nous ? »

Il est peu probable que la création d’emplois résultant de l’augmentation du raffinage du pétrole vénézuélien atteigne les communautés de la côte du Golfe, malgré les milliards d’investissements industriels qui traversent la région, ont déclaré les experts.

Dans le meilleur des cas, « cela prendra environ une décennie et environ une centaine de milliards de dollars d’investissement », a déclaré Francisco Monaldi, directeur du programme énergétique pour l’Amérique latine à l’Université Rice de Houston.

Seules trois sociétés – Valero Energy, Chevron et PBF Energy – traitent 80 % de tout le brut vénézuélien importé aux États-Unis et sont les mieux placées pour récolter les bénéfices de l’occupation américaine du Venezuela.

Bien que le sud-est du Texas et la Louisiane aient vu plus de 100 milliards de dollars de développement industriel, les communautés à majorité noire autour de ces industries se classent systématiquement parmi les plus touchées par le chômage – un modèle que Beard décrit comme un « racisme environnemental ».

À Lake Charles, en Louisiane, il existe trois grandes raffineries de pétrole, dont la raffinerie Citgo, la septième plus grande au monde et déjà un raffineur majeur du pétrole vénézuélien.

Depuis des années, Debra Ramirez, qui a passé toute sa vie dans la région, se promène avec une liste plastifiée indiquant la provenance du pétrole raffiné dans son jardin.

Elle a déclaré qu’elle avait réalisé que la crise pétrolière vénézuélienne survenait bien avant que Trump n’en parle.

Sa communauté de Mossville, autrefois une enclave autosuffisante avec des terrains de chasse, des jardins et des quartiers très unis où les familles partageaient leurs récoltes, a été systématiquement démantelée par les usines pétrochimiques qui entourent Lake Charles. De nombreux résidents sont morts de maladies liées au cancer et ont documenté une contamination toxique du sang.

« Ils ont détruit notre maison et ils ne pourront jamais rendre la pareille », a-t-elle déclaré.

Pour Ramirez, Beard et d’autres comme eux, l’augmentation du raffinage du brut vénézuélien ne représente pas un progrès ou « l’Amérique d’abord ».

« Il s’agit simplement de la même vieille méthode d’extraction et d’élimination qui a déjà dévasté notre monde », a déclaré Beard.