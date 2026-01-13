Les républicains de l’Arizona s’efforcent de criminaliser les manifestants qui « font obstruction » aux arrestations de l’ICE

Malgré l’examen public du recours à la force par les agents fédéraux de l’immigration suite à la fusillade de Renee Good à Minneapolis, les républicains de l’Arizona font pression pour criminaliser les manifestants qui « font obstacle » à une arrestation.

Les principaux républicains ont marqué le début de la nouvelle session législative avec cette annonce lors d’une conférence de presse tôt le matin, brandissant des affiches rouge vif sur lesquelles était imprimé en lettres majuscules « Nous soutenons ICE » et mettant entre parenthèses le procureur du comté de Pinal, Brad Miller – qui a présenté la proposition – alors qu’il faisait l’éloge des agents fédéraux de l’immigration et critiquait les « agitateurs ».

Miller a cherché à se forger une réputation de faucon des frontières et de loyaliste de Trump, en engageant son bureau dans un partenariat fédéral avec l’ICE l’année dernière sans l’autorisation du conseil de surveillance du comté, en se portant volontaire pour poursuivre en justice une sénatrice démocrate de Phoenix qui a partagé des alertes sur l’activité de l’ICE sur ses réseaux sociaux, et plus récemment en prenant la défense de l’agent qui a tiré sur Good au visage et l’a traitée de « putain de salope » immédiatement après l’avoir tuée.

Mais juste au moment où la conférence de presse était sur le point de commencer, une foule de manifestants indignés s’est abattue sur Miller et sur la poignée de législateurs républicains se préparant à faire des remarques sur la nouvelle législation juste à l’extérieur du Sénat de l’État. Un homme jouait du tuba, un autre du trombone et un autre encore secouait un récipient en plastique rempli de pièces de monnaie en accompagnement. Les manifestants ont brandi des pancartes indiquant « ICE OUT OF AZ » et « dites son nom : Renee Good », tout en scandant « ICE tue les mamans ! » » et « Dites-le fort, dites-le clairement, les immigrants sont les bienvenus ici ! »

Les cris ont noyé Miller alors qu’il tentait de parler aux journalistes, provoquant l’arrêt brutal de la conférence de presse. Le groupe s’est finalement retiré dans une salle d’audience du Sénat, suivi de près par les manifestants, qui ont continué à scander et à brandir leurs pancartes contre les portes vitrées du hall de la chambre.

À l’intérieur du bâtiment du Sénat, Miller a présenté sa proposition comme une solution à ce que les partisans des agents fédéraux de l’immigration prétendent être un environnement de travail de plus en plus hostile.

« L’ICE est confrontée à des dangers croissants dans l’exercice de son travail », a-t-il déclaré. « Les agressions contre des agents fédéraux ont grimpé en flèche. »

L’administration Trump a régulièrement gonflé les statistiques sur les agressions et n’a fourni aucune preuve. Une enquête menée par le Los Angeles Times dans des milliers de pages de dossiers judiciaires, a révélé que les affirmations du gouvernement fédéral étaient trompeuses, la majorité des attaques présumées contre des agents de l’ICE n’ayant entraîné aucun blessé.

Miller a souligné le raid de décembre contre les restaurants Taco Giro à Tucson comme preuve que les manifestations sont devenues incontrôlables et ont mis les agents fédéraux en danger. Au moins deux agents ont été blessés par des militants, a-t-il affirmé, souffrant d’une rupture du biceps et d’un genou blessé. Ce même raid a suscité des critiques après que la représentante américaine Adelita Grijalva ait été aspergée de poivre par des agents fédéraux et a failli être frappée avec une boule de poivre. UN Sentinelle de Tucson un journaliste qui a également été aspergé de poivre a écrit qu’il avait été témoin d’au moins un agent fédéral trébucher et tomber.

La proposition, qui n’a pas encore été présentée sous forme de loi, élargirait la définition juridique de l’entrave aux opérations gouvernementales pour inclure la menace ou l’intimidation d’un agent des forces de l’ordre lors d’une arrestation. Actuellement, une personne entrave les opérations gouvernementales lorsqu’elle entrave sciemment l’activité d’un fonctionnaire agissant dans le cadre de ses fonctions officielles ou qu’elle entrave l’application d’une loi appliquée par un policier. Faire l’un ou l’autre pourrait entraîner un délit de classe 1, entraînant des milliers de dollars d’amende et jusqu’à six mois de prison.

Miller a déclaré que le changement dans la loi de l’État ne porterait pas atteinte au droit de protestation du premier amendement, mais agirait plutôt comme un tampon pour les responsables de l’application des lois qui tentent d’arrêter des personnes – y compris des agents de l’ICE, dont les méthodes d’arrestation ont récemment fait face à la désapprobation croissante du public.

« Ce projet de loi trace une ligne constitutionnelle », a déclaré Miller. « Observez, enregistrez, questionnez, mais ne faites pas physiquement obstacle (ou) menacez de manière à accroître le danger ou à interférer avec une arrestation légale. »

Le président du Sénat, Warren Petersen, a salué la proposition, affirmant qu’il s’efforcerait de la soutenir. Le républicain de Gilbert a passé sa carrière politique à militer en faveur d’une législation plus stricte sur l’immigration, et avec les élections de mi-mandat de 2026 à l’horizon, ce sera probablement à nouveau le cas, d’autant plus qu’il s’efforce de convaincre les électeurs de le nommer procureur général de l’État.

Petersen, candidat au poste de procureur général aux élections de cette année, a mentionné indirectement la fusillade de Good à Minneapolis en présentant la législation comme un moyen de prévenir des incidents similaires à l’avenir.

« Nous avons été témoins de tragédies récemment – ​​des tragédies qui pourraient être évitées si les gens se contentaient de respecter la loi », a-t-il déclaré.

« ICE sont des agents assermentés chargés de l’application des lois et vous ne résisterez pas. Suivez la loi – respectez-vous, ne mourez pas », a fait écho le représentant John Gillette, R-Kingman, qui a déclaré qu’il parrainerait le projet de loi.

Gillette est un ancien adjoint du shérif de l’Illinois qui a démissionné après avoir accumulé 42 plaintes au cours de ses 13 années de carrière, dont un certain nombre pour usage excessif de la force. Il a également fait l’objet de multiples poursuites judiciaires liées à la manière dont il avait traité les suspects et les victimes.

L’année dernière, il a fait l’actualité nationale lorsqu’il a déclaré qu’une députée démocrate de l’État de Washington devrait être exécutée pour avoir encouragé les manifestations contre Trump. Cela s’est produit quelques semaines après qu’il ait qualifié les musulmans américains de « putains de sauvages » qui devraient être déportés vers les endroits « de merde » d’où ils viennent.