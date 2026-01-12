Omar dit que les opérations de Trump au Minnesota semblent pousser vers la « loi martiale »

Au milieu de l’indignation nationale suscitée cette semaine par le meurtre de Renee Nicole Good, une résidente de Minneapolis, par un agent fédéral, les membres de la délégation du Congrès du Minnesota se sont vu refuser samedi l’accès complet à un centre de détention fédéral pour immigrants dans la ville – mais au moins un législateur parmi eux prévient que quelque chose de beaucoup plus sinistre est en train de se produire dans l’État.

« On vient de me refuser l’accès au centre de traitement ICE du Whipple Building », a déclaré le représentant Ilhan Omar (Démocrate-Minn.), qui représente le 5e district de l’État. « Les membres du Congrès ont le droit légal et la responsabilité constitutionnelle de contrôler les lieux où les personnes sont détenues. Le public mérite de savoir ce qui se passe dans les installations de l’ICE. »

Omar a partagé une vidéo d’elle-même, avec les représentants Angie Craig et Kelly Morrison, à l’extérieur de l’établissement alors qu’un grand nombre d’agents fédéraux masqués en équipement de protection bloquaient l’entrée de l’allée.

Cela se passe MAINTENANT : les représentants américains Ilhan Omar et Angie Craig tentent d’entrer dans le bâtiment de la Fed de Whipple et ont rencontré des agents fédéraux de l’autre côté. @wcco pic.twitter.com/3eIWxiLaW7 –Adam Duxter (@AdamDuxter) 10 janvier 2026

Lors d’un entretien téléphonique avec MSNOUVEAUOmar a expliqué plus tard qu’elle et ses collègues étaient arrivés à l’établissement samedi matin afin de mener des activités de surveillance. Alors qu’Omar a déclaré qu’ils avaient été initialement autorisés à entrer dans le bâtiment, on leur a dit peu après qu’ils « devaient attendre que des supérieurs puissent venir nous parler ».

Il a semblé à Omar, dit-elle, que l’ordre d’interrompre leur visite « venait peut-être de Washington pour nous refuser l’accès approprié dont nous avions besoin pour accomplir les tâches de surveillance qui nous sont imposées en tant que membres du Congrès ».

Qualifiant cela d’une violation flagrante de leur autorité de surveillance, Omar et Craig ont expliqué aux journalistes ce qui s’est passé après qu’on leur ait refusé l’accès à l’installation :

« C’est au-delà des limites. » Les députées démocrates Ilhan Omar et Annie Craig ont vu leur accès à un centre de détention fédéral révoqué alors qu’elles visitaient le bâtiment. pic.twitter.com/KthvotCREX – ÉTATS-UNIS AUJOURD’HUI (@USATODAY) 10 janvier 2026

La députée Craig s’est également entretenue avec MSNOUVEAUAli Velshi de :

La représentante Angie Craig : « On nous a dit que, parce que cette installation est financée par le « Big Beautiful Bill », et non par la loi de crédits du Congrès, nous ne serions pas autorisés à entrer dans l’installation. C’est complètement absurde… Je les ai informés qu’ils violaient la loi. Ils ont dit… pic.twitter.com/vCOqgldB2Q -Aaron Rupar (@atrupar) 10 janvier 2026

Notant la taille et l’ampleur de la présence d’agents fédéraux armés désormais déployés dans son État, Omar a suggéré dans son entretien avec MSNOW que les récentes opérations d’immigration et de contrôle des douanes (ICE) en cours ne servent à rien d’autre que de harceler et de terroriser les communautés locales. Cette présence militarisée n’a fait que croître depuis que Trump a ordonné à davantage d’agents de se rendre dans la ville après l’assassinat de Good mercredi et les manifestations qui ont éclaté en conséquence.

« La protestation est aussi américaine qu’une tarte aux pommes », a déclaré Omar. « Les gens manifestent leur opposition à ce qu’ils n’aiment pas ou ne veulent pas accepter. Il est important que les gens puissent le faire dans une démocratie. »

« Ce que nous voyons en ce moment, non seulement avec l’afflux de 2 000 agents fédéraux – maintenant, nous en avons apparemment 1 000 supplémentaires -, il s’agit essentiellement d’essayer de créer ce genre d’environnement dans lequel les gens se sentent intimidés, menacés et terrorisés. Et je pense que le but ultime de (la secrétaire à la Sécurité intérieure) Kristi Noem et du président Trump est d’agiter suffisamment les gens pour qu’ils puissent invoquer la loi sur l’insurrection pour déclarer la loi martiale. «

« Il n’y a », a-t-elle poursuivi, « aucune autre manière justifiable de décrire ce qui se passe à Minneapolis en ce moment. Il n’y a aucune raison justifiable pour laquelle autant d’agents sont ici dans notre État. »