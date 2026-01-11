Les habitants de Chicago exigent une enquête sur la collaboration de la police avec l’ICE

Environ 500 personnes ont rempli le Thalia Hall de Pilsen jeudi soir, sous une averse torrentielle, pour exprimer leur frustration à l’égard de la Commission communautaire pour la sécurité publique et la responsabilité (CCPSA) qui n’a pas tenu plus tôt une audience pour enquêter sur les allégations de coopération de la police de Chicago avec les agents fédéraux de l’immigration.

Depuis juin 2025, les policiers de Chicago sont intervenus à plusieurs reprises sur les scènes d’actions fédérales en matière d’immigration, soulevant la question de savoir s’ils avaient violé l’ordonnance sur l’accueil de la ville de Chicago ou la loi TRUST de l’État. Les deux lois interdisent aux agents de contribuer à l’application des lois en matière d’immigration.

Lors de la réunion, qui est parfois devenue bruyante alors que les membres de l’auditoire scandaient et criaient contre les membres de la CCPSA, les membres du public ont décrit la police établissant des périmètres de protection autour des opérations des agents fédéraux – ce qui est expressément interdit par la TRUST Act – empêchant les intervenants rapides de suivre les agents, d’arrêter les manifestants et, dans un cas, même de serrer un agent dans ses bras.

La réunion a été programmée après que les membres du Conseil de district de police (PDC) aient rassemblé plus de 2 000 signatures lors d’une campagne de pétition. L’ordonnance municipale de 2021 qui a créé la CCPSA ainsi que les vingt-deux PDC de la ville exigent que la commission tienne une réunion extraordinaire si une pétition décrivant le sujet à discuter rassemble au moins autant de signatures. Lors d’une conférence de presse précédant la réunion, Elianne Bahena, membre du 10e PDC (Ogden), a déclaré que la réunion avait lieu parce que les gens « s’organisaient et exigeaient d’être entendus ».

Leonardo Quintero, membre du 12e PDC du Near West Side, a déclaré que la pétition était devenue nécessaire après que la CCPSA ait mis trop de temps à répondre à une lettre du 13 novembre signée par une majorité de conseillers de district demandant une audience formelle sur la coopération du CPD avec des agents fédéraux.

« Nous voulions que les vingt-deux commandants (des districts de police) soient présents, afin que nous puissions obtenir des réponses sur ce qu’ils disent à leurs subordonnés, ce qu’ils disent à leurs équipes, ce qu’ils disent à chaque district », a déclaré Quintero. Hebdomadaire. « Nous voulions pouvoir les interroger, de la même manière que le Congrès tient des audiences, où nous pouvons les interroger », ainsi que donner aux membres de la communauté l’occasion d’exprimer leurs préoccupations.

Quintero a déclaré que les commissaires de la CCPSA lui ont dit qu’ils ne seraient pas en mesure de tenir une audience avant le printemps parce qu’ils étaient occupés par certaines tâches légalement requises, telles que l’établissement d’objectifs annuels pour le commissaire de police et le Bureau civil de responsabilité de la police (COPA). Les membres du conseil de district ont estimé que ce n’était pas assez tôt, compte tenu de la menace du commandant des douanes et de la patrouille frontalière (CBP), Greg Bovino, de revenir en force à Chicago en mars, et ont lancé une pétition pour obliger la CCPSA à tenir une réunion plus tôt.

Les commissaires et les membres du PDC ont confirmé séparément qu’ils étaient en pourparlers au sujet de l’audience alors même que la campagne de pétition se déroulait. Quintero a déclaré que la publication de Bovino sur les réseaux sociaux remerciant la police de Chicago pour son « aide » après que la police a arrêté un intervenant rapide qui suivait des agents le 17 décembre a accru l’urgence de tenir une audience. Les membres du conseil de district ont remis les pétitions le lendemain.

Le président de l’ACSPC, Remel Terry, a déclaré au Hebdomadaire que la commission « travaillait activement avec (les conseillers de district) et était à l’écoute de leurs besoins » avant de recevoir les pétitions. Elle a déclaré qu’il faudrait du temps pour organiser une audience avec les vingt-deux commandants de district, obtenir des données pertinentes et rechercher les changements politiques potentiels dont ils disposent. « Ce que nous voulions nous assurer, c’est que nous n’avions pas seulement une audience, mais aussi une compréhension », a-t-elle déclaré. « Car dire que vous souhaitez que vingt-deux commandants de police (y participent), qu’est-ce que cela signifie concrètement ? »

Lors de la réunion de jeudi, Ald. Andre Vasquez (40e arrondissement) faisait partie de plusieurs élus qui ont prononcé un discours. Il a souligné que la réunion a eu lieu 218 jours après que les agents de police de Chicago se sont rendus dans un établissement de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) dans la boucle sud le 4 juin après que des agents ont arrêté des résidents qui étaient arrivés pour s’enregistrer. Le département a nié que ses agents savaient que des agents fédéraux arrêtaient des immigrants avant leur arrivée. Mais les appels obtenus par le Hebdomadaire en juillet, un capitaine de police du centre de fusion du département savait que les agents fédéraux demandaient de l’aide. Un porte-parole du ministère a déclaré à l’époque que ses agents avaient établi un périmètre de circulation autour des lieux, mais a affirmé qu’il ne s’agissait pas d’une violation de la TRUST Act.

« Maintenant, la raison pour laquelle j’ai mentionné 218 jours est que cela dure depuis combien de temps et qu’il n’y a pas eu d’audience de la CCPSA concernant l’ICE », a déclaré Vasquez. La foule rugit d’accord. Vasquez a ajouté que le comité du conseil municipal sur les droits des immigrants et des réfugiés, qu’il préside, a tenu une audience peu après l’incident de South Loop et a réprimandé le CCPSA pour ne pas en avoir tenu une.

Dans d’autres cas bien documentés, des agents du CPD ont apparemment réagi sur les scènes d’activités fédérales d’une manière qui aurait pu violer l’ordonnance sur l’accueil des villes ou la loi TRUST.

Le 4 octobre, après que des agents du CBP ont tiré à cinq reprises sur Marimar Martínez, blessant grièvement l’intervenant rapide de trente ans qui les suivait, une foule s’est rassemblée pour protester. Les policiers sont arrivés et ont établi un périmètre de protection autour des agents, qui ont tiré des boules de poivre sur des civils et ont lancé au moins une douzaine de bombes lacrymogènes, engloutissant policiers et habitants. Plusieurs intervenants lors de la réunion ont cité cet incident comme un exemple d’agents du CPD aidant dans une violation potentielle de la loi.

Jax Lopez, qui travaille comme coordinateur des services aux constituants pour Ald. Le bureau du 22e quartier de Michael Rodriguez (où Bahena est chef de cabinet) a décrit un incident au cours duquel lui et Bahena ont été arrêtés par des agents de l’ICE le 22 octobre.

« De l’arrière de la voiture dans laquelle nous avons été menottés et jetés, nous avons vu apparaître soudainement le CPD, où ils repoussaient les agents d’intervention rapide et les représentants du gouvernement », et ont finalement aidé l’ICE à s’échapper des lieux, a-t-il déclaré. « Cela envoie un message très clair, non seulement à notre communauté mais à ICE, selon lequel le CPD est prêt à violer l’ordonnance sur l’accueil de la ville de Chicago, et ils sont prêts à enfreindre la loi lorsque cela leur profite, simplement en disant que c’est pour la » sécurité publique « .

Plusieurs intervenants ont également décrit un incident survenu le 8 novembre au cours duquel des habitants ont affronté des agents fédéraux à Little Village. « J’ai vu la police de Chicago utiliser une force excessive contre les membres de la communauté qui se tenaient à côté de moi, littéralement à côté de moi, le 23 et Sawyer dans Little Village », a déclaré Mayra Macias, une résidente de Back of the Yards. « Dans un cas, j’ai compté jusqu’à dix policiers poussant un homme au sol. » Elle a déclaré que la police était violente même après que les agents de l’ICE aient quitté les lieux.

Le 17 décembre, après qu’un intervenant rapide ait suivi une caravane d’agents du CBP, dont Bovino, sur DuSable Lake Shore Drive, des agents du CPD l’ont arrêté et l’ont empêché de les suivre. Le Tribune a obtenu un appel au 911 émis par Border Patrol qui montre un répartiteur disant à l’agent « l’aide est en route ».

Certains des incidents décrits par les résidents lors de la réunion ont également été mentionnés dans des plaintes soumises au Comité des droits des immigrants et des réfugiés, qui a mis en place en novembre un formulaire en ligne permettant aux résidents de signaler des violations potentielles de l’ordonnance sur l’accueil des villes. L’année dernière, neuf plaintes ont été déposées, selon les documents obtenus par le Hebdomadaire via une demande d’enregistrement public. L’un d’entre eux mentionne des agents fédéraux utilisant le parking du 24e district de police (Rogers Park), une allégation reprise par Vasquez lors de la réunion. Trois décrivent des policiers formant une « caravane » avec des véhicules de la patrouille frontalière sur DuSable Lake Shore Drive et les escortant jusqu’à Evanston le 17 décembre.

La CCPSA dispose d’un certain nombre d’options de surveillance pour tenir le service de police responsable. La commission peut rédiger de nouvelles politiques ou modifier celles existantes, comme elle l’a fait lorsqu’elle a aboli la base de données des gangs en proie à des erreurs du CPD en 2023. Elle peut traduire le surintendant du CPD Larry Snelling devant la commission pour interrogatoire, comme les membres du conseil de district l’ont demandé. Et si le surintendant ne parvient pas à maîtriser adéquatement les agents, la CCPSA peut, par un vote de censure des deux tiers, entamer un processus qui pourrait aboutir à son licenciement.

« Que cela soit la première étape », a déclaré Bahena lors de la conférence de presse. « Les membres du conseil de district demandent une audience publique à laquelle participeraient le surintendant Snelling et les vingt-deux commandants de district, et qui apporterait des réponses claires.