Trump remercie « MISTER TARIFF » pour Truth Social, affirmant que l’économie américaine s’améliore

Dans un article publié mardi matin par Truth Social, le président Donald Trump a salué les records des marchés de Wall Street, les présentant comme la preuve que l’économie américaine était censée s’améliorer sous sa direction.

« Les marchés américains viennent d’atteindre un nouveau niveau record – TOUS !!! » Trump a écrit. « MERCI MONSIEUR TARIF !!! »

Trump a appelé la Cour suprême à maintenir les tarifs en place, affirmant qu’ils ouvriraient la voie à une ère de « GRANDEUR SANS PAREIL » pour le pays. La Cour suprême examine actuellement la légalité de ses tarifs sur la base des affirmations douteuses de l’administration selon lesquelles ils sont justifiés par des « urgences nationales ».

« NOTRE SÉCURITÉ NATIONALE ET FINANCIÈRE N’A JAMAIS ÉTÉ PLUS FORTE ! » il a ajouté.

Les affirmations selon lesquelles les tarifs douaniers de Trump amélioreraient d’une manière ou d’une autre la sécurité nationale du pays ont été largement contestées – en fait, certains experts estiment qu’ils la compromettent.

« Ces tarifs ont contrarié bon nombre des partenaires de sécurité les plus proches des États-Unis », a écrit Geoffrey Gertz de l’Institut Brookings dans une évaluation de septembre. «En outre, les recours fréquents de l’administration Trump à la sécurité nationale sur des bases fragiles rendront plus difficile pour les États-Unis de réagir lorsque d’autres pays masqueront le protectionnisme sous de fragiles appels à la sécurité nationale.»

Les affirmations économiques de Trump s’accompagnent également d’énormes réserves, dans la mesure où le succès du marché boursier ne se traduit pas par un succès généralisé pour la plupart des Américains. De nombreux économistes soulignent que les États-Unis se trouvent actuellement dans une économie en forme de « K », dans laquelle les riches voient leur richesse monter en flèche tandis que la classe ouvrière lutte pour survivre.

« Cette économie est actuellement tirée par les dépenses des 20 pour cent d’Américains les plus riches », a déclaré Heather Long, économiste en chef de la Navy Federal Credit Union, dans une interview avec Actualités PBS en octobre. « Cette ligne de démarcation est donc d’environ (un revenu annuel de) 175 000 $. »

« Les familles qui se situent au-dessus de ce seuil vivent la vida loca… Et le reste de l’Amérique, les 80 pour cent les plus pauvres, sont prudents en ce moment », a ajouté Long.

Une partie de cette prudence est motivée par la gestion des dépenses plus élevées – probablement une conséquence directe des tarifs douaniers vantés par Trump. Selon un rapport des législateurs démocrates du Comité économique mixte publié en novembre, la famille moyenne aux États-Unis paie 700 dollars de plus par mois en frais de subsistance de base depuis l’arrivée au pouvoir de Trump. De plus, avec l’expiration récente des crédits d’impôt accordés à certains participants aux marchés dans le cadre de l’Affordable Care Act, des millions d’Américains sont désormais confrontés à d’énormes augmentations de leurs primes d’assurance maladie.___

Le rapport le plus récent montre que l’inflation a augmenté de 2,7 pour cent au cours de l’année écoulée. Ce chiffre est légèrement inférieur à l’augmentation de 2,9% observée avant le retour de Trump à la Maison Blanche, mais les économistes estiment qu’il pourrait être biaisé car le rapport a été produit dans la seconde moitié du mois de novembre, alors que la fermeture du gouvernement de 43 jours perturbait encore l’accès aux données et que les ventes du Black Friday étaient en cours.

Le ralentissement minimal de l’inflation est loin d’être ce que Trump avait promis. Lors de la campagne présidentielle de 2024, il a fréquemment fait campagne sur l’idée que l’inflation serait non seulement ralentie, mais que son administration ferait également baisser les prix pour les consommateurs américains.

« Nous mettrons fin à l’inflation et rendrons l’Amérique à nouveau abordable, et nous allons faire baisser les prix… L’épicerie, les voitures, tout », a déclaré Trump à un moment donné de la campagne. « Nous allons faire baisser les prix. »

Un récent sondage montre que la plupart des Américains ont remarqué que Trump n’a pas tenu ses promesses.

Selon un Économiste/YouGov publié mardi, seuls 18 % des Américains déclarent que leurs finances personnelles sont « meilleures » qu’elles ne l’étaient il y a un an. Pendant ce temps, 35 % déclarent que leurs finances sont « dans une situation pire » qu’elles ne l’étaient lorsque Trump a pris ses fonctions.

Les participants au sondage ont également donné à Trump des notes négatives sur la façon dont il gère l’économie, le président obtenant une note d’approbation nette négative de 21 points sur cette question. Trump a également obtenu une note nette négative de 27 points sur sa gestion de l’inflation en particulier.

Les électeurs souhaitent en grande partie une réponse plus progressiste à l’amélioration de l’économie, selon le sondage, 59 % d’entre eux estimant que le gouvernement fédéral devrait s’efforcer de réduire l’écart de richesse entre les personnes riches et celles aux revenus les plus faibles. Seulement 21 pour cent estiment que le gouvernement fédéral ne devrait pas le faire.

Quatre-vingts pour cent des électeurs ont également reconnu l’écart salarial comme étant un problème « très » ou « assez » important, tandis que seulement 20 pour cent le considéraient comme un problème « plutôt » ou « très » mineur.