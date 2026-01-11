L’investiture de Mamdani ouvrira-t-elle un nouveau chapitre pour les musulmans de New York ?

Les informations honnêtes et sans paywall sont rares. Veuillez soutenir notre journalisme audacieusement indépendant avec un don de n’importe quelle taille.

Le 1er janvier, le tout premier maire musulman et sud-asiatique de New York prendra ses fonctions, héritant de la plus grande force de police des États-Unis tout en assumant la responsabilité d’une ville qui a connu une augmentation des raids d’immigration et des expulsions depuis que Donald Trump est devenu président l’année dernière. La victoire de Zohran Mamdani en novembre fait suite à une campagne visant à rendre la ville plus abordable. Son message était clair, cohérent et directement lié aux préoccupations des travailleurs new-yorkais de chaque communauté de la ville.

L’élection du maire a connu le taux de participation le plus élevé depuis plus de 50 ans, grâce au succès de Mamdani auprès d’une large coalition de groupes. Sa campagne a attiré de nouveaux électeurs immigrants, en particulier au sein des communautés sud-asiatiques, des électeurs plus jeunes de la génération Y et de la génération Z, ainsi que des électeurs noirs qui se sont détournés d’Andrew Cuomo grâce à une sensibilisation constante. La campagne s’adressait également directement aux électeurs musulmans, dont beaucoup étaient motivés à voter en raison de la montée de l’islamophobie, à la fois au niveau national et spécifiquement contre Mamdani, en particulier à l’approche des élections.

Les attaques contre Mamdani ressemblent presque à des caricatures dépassées, rappelant une époque où la haine musulmane était exprimée beaucoup plus crûment et acceptable dans l’allée politique. L’islamophobie systémique est depuis longtemps normalisée, mais cette forme de haine plus franche et virulente a été remise à la mode avec la montée en puissance de Donald Trump. Et même si la rhétorique anti-musulmane qui a dominé sa campagne de 2016 a causé de réels dégâts, Trump était toujours généralement considéré comme extrême et farfelu, en particulier par les démocrates. Aujourd’hui, les démocrates, qui avaient longtemps formulé leur rhétorique et leurs politiques néfastes dans un langage fleuri et une esthétique progressiste, ont pris le train en marche, suggérant que la victoire de Mamdani rendrait la ville dangereuse.

Qu’est-ce qui a changé ? Le génocide de Gaza, qui a clairement illustré la déshumanisation des musulmans et des Arabes si omniprésente dans nos institutions. La position sans équivoque de Mamdani contre le génocide israélien et sa solidarité avec les étudiants manifestants pro-palestiniens le rendaient indissociable de cette même déshumanisation.

Des dizaines de millions de dollars ont été dépensés pour attaquer Mamdani, notamment pour tenter de le présenter comme un extrémiste musulman. Dans un cas, un groupe pro-Cuomo a diffusé une publicité vidéo montrant Mamdani souriant tandis que les Twin Towers brûlaient en arrière-plan. Mamdani a été contraint par les médias, dans des interviews, dans des talk-shows et par ses propres opposants, de répondre à plusieurs reprises aux accusations d’antisémitisme pour ses critiques d’Israël – des allégations qui sont également enracinées dans un sentiment anti-musulman, suggérant que tout musulman qui condamne le génocide à Gaza doit nourrir la haine contre les Juifs.

La réponse de Mamdani à la vague d’islamophobie dirigée contre lui a cependant marqué un tournant, non seulement dans l’élection, mais aussi, espérons-le, dans l’avenir de la ville. S’adressant aux quelque 1 million de musulmans de la ville de New York, Mamdani a redoublé son identité musulmane et a invité le reste d’entre nous à faire de même. Il a contesté le racisme occasionnel et la déshumanisation des musulmans qui sont devenus si acceptables dans ce pays, au point que questionner à plusieurs reprises un musulman sur la sécurité des juifs a été considéré comme non seulement raisonnable, mais aussi dans le meilleur intérêt du public.

Et puis il a gagné, malgré – ou peut-être à cause de – toutes les tentatives flagrantes visant à le démolir.

Alors que les musulmans de toutes les générations célébraient la victoire de Mamdani, les millennials comme moi, qui ont grandi dans le New York de l’après-11 septembre, ont peut-être ressenti le plus profondément l’importance de sa victoire. Les membres de cette génération étaient peut-être trop jeunes pour comprendre les changements géopolitiques de l’époque, alors que le pays allait bientôt déclencher une guerre sans fin au Moyen-Orient, mais ils étaient assez vieux pour savoir que leur place dans ce pays, leur sentiment d’appartenance, était remis en question. Ils ont ressenti cette ostracisation lorsqu’un camarade de classe faisait une blague « terroriste » ou lorsqu’un membre de la famille était interrogé par les forces de l’ordre. Ils ont entendu les histoires qui circulaient sur les campus au sujet d’informateurs du FBI et du Département de police de la ville de New York (NYPD) au sein d’organisations étudiantes musulmanes. Ils ont appris, avec leurs aînés, que la police de New York espionnait nos communautés, nos mosquées et nos campus, surveillant les jeunes musulmans sous couvert de sécurité publique.

Beaucoup de ces New-Yorkais musulmans, qui ont grandi dans la génération de Mamdani, se voient en lui. Ils partagent une perspective similaire à celle qu’il a partagée pendant la campagne : comprendre qu’être un New-Yorkais musulman après le 11 septembre signifiait se familiariser avec la haine anti-musulmane et les discours alarmistes qui se sont ancrés dans nos institutions, ainsi qu’un désir urgent de rendre cette haine politiquement toxique.

Les dirigeants politiques des deux côtés ont toujours utilisé la haine anti-musulmane pour faire avancer leurs propres programmes. Après le 11 septembre, le sentiment anti-musulman qui est devenu synonyme de l’administration de George W. Bush, qui a utilisé les attentats pour déclencher une guerre illégale en Irak et alimenter la création du Département de la Sécurité intérieure, a poussé les musulmans à voter pour Barack Obama et sa promesse de changement. Obama a ensuite quitté ses fonctions avec l’héritage d’avoir expulsé plus d’immigrés que tout autre président de l’histoire des États-Unis et d’avoir mené plus de frappes de drones sur des pays à majorité musulmane au cours de sa première année que son prédécesseur Bush ne l’avait fait au cours de tout son mandat. L’interdiction des musulmans imposée par Donald Trump, promulguée dès la première semaine de son mandat, a déchiré les familles. Une fois de plus, les musulmans ont choisi « le moindre mal » lors des prochaines élections. Ils se sont tournés à contrecœur vers l’ancien vice-président d’Obama, Joe Biden, qui a ensuite facilité et financé un horrible génocide à Gaza qui a tué plus de 70 000 personnes.

Les politiciens continuent d’utiliser l’islamophobie pour obtenir du soutien. Au Texas, le gouverneur Greg Abbott, qui brigue un quatrième mandat, a récemment désigné le Council on American-Islamic Relations (CAIR), un groupe de défense des droits civiques, comme une organisation terroriste. Dans le même État, une républicaine candidate au Congrès a fait de la haine anti-musulmane un point central de sa campagne, qualifiant les musulmans de « terroristes » et promettant de les expulser du Texas si elle était élue. Ce type de discours anti-immigrés d’extrême droite n’a fait que se multiplier sous une administration Trump qui a fait des immigrés la cible d’attaques sans fondement et de violences souvent agressives.

Dans le même temps, le succès de la campagne de Mamdani a déjà inspiré d’autres musulmans à poursuivre des fonctions politiques. Aber Kawas, organisatrice communautaire et membre des Socialistes démocrates d’Amérique, comme Mamdani, a annoncé sa candidature à l’Assemblée de l’État de New York dans le Queens début décembre après avoir reçu le soutien du groupe socialiste. Dans un article annonçant sa candidature, Kawas a écrit : « Je n’ai jamais prévu de me présenter aux élections, mais au cours des deux dernières années, il y a eu un changement politique massif qui nous a tous appelés à réexaminer qui devrait détenir le pouvoir », citant des problèmes similaires autour de l’accessibilité financière qui étaient au centre de la campagne de Mamdani. Si elle gagne, elle deviendra la première Palestinienne à siéger au Parlement de l’État. Plus important encore, cela augmenterait le nombre de fonctionnaires élus sur la promesse de protéger les immigrants et de rendre la ville plus abordable pour ses travailleurs.

Bien sûr, la représentation identitaire n’est pas synonyme de changement tangible – il existe une longue liste d’anciens dirigeants à tous les niveaux de fonction qui en sont la preuve. Surtout après plus de deux ans d’un génocide en cours à Gaza financé par nos propres impôts, il ne suffit pas que les élus soient simplement issus d’identités marginalisées. Ils doivent être prêts à bouleverser un statu quo dans lequel les gens ont du mal à subvenir aux besoins les plus élémentaires tandis que leur gouvernement dépense des milliards de dollars par an pour soutenir le massacre de masse à Gaza.

Les électeurs musulmans qui ont soutenu Mamdani attendent désormais qu’il mette à exécution ses propositions politiques, allant du logement abordable à la garde d’enfants universelle en passant par l’augmentation du salaire minimum – des mesures qui feront réellement une réelle différence dans leur vie.

Et ils ne sont pas naïfs non plus. Mamdani a plaidé en faveur de réformes du maintien de l’ordre, proposant un ministère de la Sécurité communautaire qui limiterait le rôle de la police dans la réponse aux appels au 911 concernant la santé mentale et l’itinérance. Mais sa décision de conserver la commissaire du NYPD, Jessica Tisch, nommée par l’ancien maire Eric Adams, a laissé nombre de ses partisans se méfier de sa nouvelle administration. Sous la direction de Tisch, la police de New York a intensifié sa répression contre les délits mineurs et a coopéré avec les services de l’immigration et des douanes pour cibler et arrêter les manifestants étudiants. Les musulmans et d’autres agissent avec prudence, conscients de la longue histoire de surveillance des communautés noires et brunes par la police de New York et de l’adoption de politiques qui nuisent de manière disproportionnée à notre peuple.

Les musulmans sont exploités depuis si longtemps par les deux partis, utilisés comme pions politiques pour inciter à la peur et obtenir du soutien en faveur des objectifs de politique étrangère. En cette période politique difficile, nous devons nous rappeler que nous avons le droit d’appeler nos dirigeants à construire la ville dans laquelle nous voulons vivre, une ville où notre sécurité est prioritaire et où nos besoins sont satisfaits. Comme tout élu, Mamdani sera soumis à un examen minutieux en tant que maire quant à la manière dont il tiendra ses promesses. Ses actions peuvent également créer un précédent quant à la manière dont les musulmans seront reflétés dans la politique et la gouvernance des années à venir. Après une campagne dans laquelle nous nous sommes enfin sentis entendus, et à l’heure où les enjeux pour nos communautés sont si importants, il porte une lourde responsabilité.