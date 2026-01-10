Le meurtre de Renée Nicole Good par ICE n’était pas une aberration – c’est la nouvelle normalité

Le meurtre de Renee Nicole Good par des agents de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) dans un quartier par ailleurs calme du sud de Minneapolis n’était que la dernière d’une série d’attaques violentes contre des résidents locaux par des agents de l’immigration.

« Immédiatement après, les mêmes agents masqués ont été confrontés à nos voisins en deuil, exigeant à juste titre justice pour un meurtre commis dans nos rues, et cela n’a fait que continuer à s’intensifier », a déclaré Aisha Chughtai, membre du conseil de Minneapolis, dans un message après son arrivée sur les lieux jeudi. « Ils ont poussé les gens à terre, ont foncé imprudemment dans la foule et ont utilisé des produits chimiques irritants. »

La fusillade fait suite à un schéma évident de violence dans les villes où vivent des maires démocrates à travers le pays : la police de l’immigration pénètre dans les quartiers pour arrêter de manière agressive les gens dans la rue, y compris de nombreux citoyens américains, et se heurte aux habitants inquiets et aux militants locaux, puis blâme les victimes lorsque des personnes sont blessées ou tuées.

L’agent de l’ICE, Jonathan Ross, a tiré trois coups de feu mortels sur la Honda Pilot de Good alors qu’elle se retournait et passait devant lui. Juste avant ce moment, un autre agent fédéral masqué avait tenté de manière agressive de tirer Good de la voiture. À l’époque, le meurtre de Good par Ross était la neuvième fois qu’un agent d’immigration tirait sur un civil non armé à l’intérieur de son véhicule au cours des quatre derniers mois, selon Le New York Times. Dans chaque cas, les agents de l’immigration ont affirmé avoir tiré en état de légitime défense et ont évoqué leur crainte d’être heurtés par les véhicules.

Une autre fusillade contre un civil par un agent d’immigration américain s’est produite un jour plus tard à Portland, dans l’Oregon, où la patrouille frontalière américaine a abattu deux personnes lors d’un contrôle routier jeudi. Les deux personnes ont été hospitalisées par les premiers intervenants locaux puis identifiées par les autorités fédérales. Vendredi après-midi, leurs conditions n’avaient pas été divulguées. Faisant écho au meurtre de Minneapolis, le Département de la Sécurité intérieure (DHS) affirme que le conducteur a tenté de percuter l’agent avec son véhicule.

« Nous savons ce que le gouvernement fédéral dit s’est produit ici », a déclaré jeudi le maire de Portland, Keith Wilson, aux journalistes. « Il fut un temps où nous pouvions les croire sur parole. Cette époque est révolue depuis longtemps. »

La représentante Janelle Bynum (Démocrate de l’Oregon) a déclaré que les agents d’immigration du président Donald Trump étaient engagés dans un « terrorisme d’État ».

« Arrêtez de nous foutre en l’air », a déclaré Bynum dans un communiqué. « C’est la deuxième fusillade cette semaine par des agents suivant les ordres d’un aspirant dictateur qui tente de s’emparer des villes et de gouverner en semant la terreur dans le cœur du peuple américain. »

Pendant ce temps, les procureurs de Chicago ont récemment abandonné les accusations criminelles portées contre Marimar Martinez, une femme qui a été abattue à plusieurs reprises par un agent de la patrouille frontalière après une collision avec un véhicule en octobre. L’affaire contre Marimer s’est effondrée lorsque les avocats de la défense ont menacé de publier au tribunal des textes montrant l’agent fabriquant des bateaux bruts au sujet de l’attaque lors de discussions avec des collègues officiers. Les procureurs de Chicago ont récemment abandonné les charges retenues contre des dizaines d’autres manifestants.

Les militants de Chicago demandent également justice pour Silverio Villegas González, qui a été tué par balle en septembre par des agents de l’ICE qui affirmaient qu’il avait tenté de les écraser avec sa voiture. Alors que le DHS a publiquement signalé que les agents de l’ICE avaient subi des blessures graves, un agent les a décrits comme « rien de grave ».

Vance a affirmé à tort que les agents d’immigration bénéficiaient d’une « immunité absolue » en vertu de la loi fédérale, envoyant un signal dangereux aux 12 000 agents de l’ICE nouvellement recrutés sous Trump quant à l’ampleur de la violence qu’ils pourraient être en mesure de commettre sans rendre de comptes.

De retour à Minneapolis, la secrétaire du DHS, Kristi Noem, a accusé Good d’être un agitateur et un « terroriste domestique » après la fusillade mortelle, affirmations directement contredites par les preuves vidéo et les témoins présents sur les lieux.

Jeudi, alors que les enquêteurs fédéraux empêchaient leurs homologues de l’État du Minnesota d’accéder aux preuves de la scène, les responsables de l’administration Trump ont redoublé d’affirmations infondées selon lesquelles Ross avait agi correctement et en état de légitime défense lorsqu’il avait tiré et tué Good, un récit que le maire de Minneapolis, Jacob Frey, a qualifié de « déchet » et de « conneries ». Le meurtre a eu lieu après que Trump ait envoyé 2 000 agents fédéraux à Minneapolis pour ce que les responsables de l’ICE ont qualifié de « la plus grande opération d’immigration jamais réalisée ».

Dans une publication sur les réseaux sociaux, le vice-président JD Vance a qualifié Good de « gauchiste dérangé », mais il a ensuite admis lors d’un point de presse qu’il en savait peu sur la femme de 37 ans et a déclaré qu’il ne pouvait pas commenter ses motivations au moment du meurtre.

Vance a également affirmé à tort que les agents de l’immigration bénéficiaient d’une « immunité absolue » en vertu de la loi fédérale, envoyant un signal dangereux aux 12 000 agents de l’ICE nouvellement recrutés sous Trump sur l’ampleur de la violence qu’ils pourraient être en mesure de commettre sans que les plus hauts niveaux du gouvernement n’aient à rendre des comptes. Les documents de recrutement de l’ICE et les publications sur les réseaux sociaux du ministère de la Sécurité intérieure sont connus pour partager des images nationalistes blanches et comparer les contrôles d’immigration à des jeux vidéo violents.

Les militants ont documenté les violations des droits civiques commises par l’ICE sous les présidents démocrate et républicain, mais les déclarations de Vance montrent clairement à quel point l’ICE est devenue profondément politisée au cours du deuxième mandat de Trump. Good était une poète et une mère aimante, sans parler d’une citoyenne que Vance avait été élue pour servir. En qualifiant toute personne préoccupée par les activités de l’ICE dans son quartier de « dérangés » et de « radicaux de gauche », Vance renforce l’ICE en tant que défenseur de l’idéologie MAGA.

Il est clair que réprimer la dissidence et qualifier les manifestations pacifiques de « terrorisme intérieur » est désormais devenu un élément clé de la répression de l’immigration de Trump.

Alors que Trump émet des ordonnances confondant « l’antifascisme » et les mouvements sociaux de gauche avec le « terrorisme intérieur », ICE a signé au moins 25 millions de dollars de contrats avec Big Tech pour les dernières technologies d’espionnage, y compris les systèmes de surveillance des médias sociaux, la localisation des téléphones portables, la reconnaissance faciale et les outils de piratage à distance, selon le Brennan Center.

En septembre 2025, le directeur par intérim de l’ICE, Todd Lyons, a déclaré que l’agence utiliserait toutes ses ressources, y compris la puissante division Homeland Security Investigations, pour « suivre l’argent » et trouver des « meneurs » activistes, suggérant sans preuve que les manifestants de l’ICE à Chicago étaient des « agitateurs extérieurs » payés pour être là. Ces affirmations sans fondement reflètent les théories du complot d’extrême droite et antisémites concernant des philanthropes tels que George Soros, cible fréquente des attaques personnelles de Trump.

« Au cours des deux dernières décennies, l’augmentation stupéfiante des capacités de surveillance du gouvernement s’est accompagnée d’avertissements selon lesquels ce pouvoir pourrait être utilisé pour bafouer la liberté d’expression et le droit à la vie privée des Américains », ont écrit Faiza Patel et Matthew Ruppert, analystes du Brennan Center, en novembre. « Avec la campagne explicite de l’administration Trump consistant à utiliser les forces de l’ordre fédérales – y compris l’ICE – pour cibler ses opposants politiques, ce moment est venu. »

En présentant à tort des actes protégés par la Constitution, comme filmer la police de l’immigration dans son propre quartier, comme une menace « criminelle », ce que les responsables de Trump ont fait à plusieurs reprises, Trump exploite la répression de l’immigration pour cibler à la fois deux des ennemis perçus de MAGA : les sans-papiers et les militants locaux perçus comme « de gauche » parce qu’ils se soucient de leurs voisins immigrés.

Dans un commentaire à New York Times La chroniqueuse Michelle Goldberg et le procureur général du Minnesota, Keith Ellison, ont déclaré que l’ICE envoie un message en tuant Good.

« ‘Vous voulez défendre vos voisins, vous allez le faire au péril de votre vie.’ Je pense que c’est le message sans équivoque », a déclaré Ellison, qui s’est engagé à obtenir justice pour le bien malgré l’obstruction fédérale. » Rien qu’en regardant la cassette, ils auraient pu dire : » Sortez d’ici « , n’est-ce pas ? Et puis elle sort de là. Ils ne voulaient pas qu’elle sorte de là. Ils voulaient soit la traîner hors de cette voiture, soit faire ce qu’ils ont fait.

Cette tendance est apparue alors que l’administration Trump a déclenché davantage de brutalité contre une infrastructure de police de l’immigration déjà violente.

Depuis des années, l’ICE est accusée de violer les droits humains tout en évitant la transparence et la responsabilité, y compris dans ses prisons notoires, où au moins 32 personnes sont mortes alors qu’elles étaient détenues par l’ICE depuis l’entrée en fonction de Trump. Trump a désormais transformé l’agence en une arme autoritaire qui peut être déployée dans n’importe quelle communauté des États-Unis – et contre toute personne perçue comme s’opposant à son régime.