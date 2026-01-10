L’enlèvement de Maduro par Trump pourrait profiter aux entreprises qui poursuivent le Venezuela en justice

Quelques semaines seulement avant l’opération militaire américaine au Venezuela visant à capturer le président Nicolás Maduro, le géant américain de l’énergie Halliburton a déposé une plainte inhabituelle devant un tribunal international, affirmant que le gouvernement vénézuélien lui devait des dommages-intérêts pour les sanctions américaines contre le pays.

Une autre affaire contre le Venezuela est également intentée par un autre géant des combustibles fossiles dont le conseil d’administration comprend un magnat du pétrole dont la famille a apporté d’importantes contributions financières aux causes républicaines et conservatrices. Un membre de la famille a investi des centaines de milliers de dollars dans un comité politique chargé de réélire le président Donald Trump en 2024.

Ces entreprises avec des réclamations en cours pourraient désormais être parmi les premières à recevoir une manne massive d’un nouveau gouvernement vénézuélien installé par Trump, prêt à canaliser les liquidités du pays sud-américain vers les entreprises plaignantes.

Peu après l’opération militaire américaine du 3 janvier, Trump a déclaré que les États-Unis « dirigeraient » le Venezuela, tout en investissant dans les infrastructures pétrolières et gazières du pays et en vendant les actifs pétroliers gérés par l’État. Le Venezuela abrite les plus grandes réserves de pétrole au monde, représentant environ 17 pour cent de l’offre mondiale, même si une grande partie des réserves du pays reste inexploitée.

Au total, le Venezuela fait face à neuf poursuites en cours lancées par des investisseurs et de grandes entreprises alléguant des dommages financiers liés à la nationalisation des industries d’État, aux sanctions internationales et à l’instabilité politique du pays. Le pays en a colonisé des dizaines d’autres au cours des dernières décennies.

Ces affaires sont arbitrées au sein du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements de la Banque mondiale, un organe directeur qui a été largement critiqué pour avoir donné la priorité aux intérêts des investisseurs par rapport à ceux des États souverains, et en particulier ceux des pays en développement. Dans 17 pour cent de ces cas, le pays hôte a été contraint de s’installer.

Un gouvernement vénézuélien soutenu par les États-Unis pourrait régler ces affaires ou ne pas défendre sa cause de manière adéquate devant les tribunaux, en utilisant les ressources du Venezuela pour accorder aux entreprises des centaines de millions de dommages et intérêts.

La plainte d’Halliburton vise à obtenir des dommages-intérêts pour les pertes d’environ 200 millions de dollars qu’elle aurait subies entre 2016 et 2020 lorsqu’elle a commencé à cesser ses activités dans le pays pour se conformer aux sanctions imposées par les États-Unis, imposées pour la première fois en 2005 et qui se sont intensifiées en 2017 et 2020. Mais Halliburton blâme l’instabilité intérieure du Venezuela pour ces pertes et exige que le pays paie maintenant.

Un tel argument juridique serait rare dans les tribunaux d’arbitrage, et certains analystes financiers ont fait valoir que cette décision indiquait qu’Halliburton s’attendait potentiellement à une opération militaire au Venezuela pour installer un gouvernement plus amical, prêt à conclure un accord pour les réconcilier. Les alliés du Parti républicain ont directement cité Halliburton comme l’une des sociétés énergétiques qui pourraient investir au Venezuela pour « reconstruire leur pays » après le changement de régime, comme l’a déclaré l’ancien secrétaire d’État américain de Trump, Mike Pompeo. Fox Nouvelles en décembre.

Dans une autre affaire déposée devant les tribunaux d’arbitrage de la Banque mondiale, le conglomérat de gaz naturel The Williams Companies demande des dommages-intérêts pour un contrat contesté et la nationalisation par le Venezuela des infrastructures de combustibles fossiles au début des années 2000.

Le conseil d’administration de Williams comprend Scott Sheffield, dont la famille a fait don de plus de 6 millions de dollars au cours des 15 dernières années, principalement à des causes conservatrices et à des candidats républicains. Cela comprend 413 000 $ de dons en 2024 du fils de Sheffield, Bryan, au Comité national républicain, selon les données de la Commission électorale fédérale compilées par le groupe de surveillance Public Citizen. Ces dons étaient destinés au « Comité Trump 47 », un comité conjoint de collecte de fonds destiné à soutenir la campagne 2024 de Trump.

Parmi les autres entreprises engagées dans des poursuites contre le Venezuela pour avoir nationalisé leurs actifs et provoqué d’autres perturbations de leurs activités figurent le géant de l’alimentation Kellogg’s, l’entreprise de ciment et de construction Holcim Group, le conglomérat d’emballage Smurfit et Gold Reserve, un conglomérat minier dont les plus grands investisseurs comprennent un trio de sociétés d’investissement américaines.

La société irlandaise Smurfit, cotée à la Bourse de New York, a remporté l’année dernière un arbitrage de 469 millions de dollars contre le Venezuela au sujet de la saisie par la société de ses actifs dans le pays en 2018 et a depuis déposé une demande de dommages et intérêts supplémentaires.

Depuis des années, les États-Unis et d’autres entreprises occidentales poursuivent le gouvernement vénézuélien devant les tribunaux d’arbitrage internationaux pour expropriation de biens et dettes impayées.

En 2019, le géant américain du pétrole et du gaz ConocoPhillips a gagné près de 9 milliards de dollars devant le tribunal d’arbitrage de la Banque mondiale après que l’ancien président vénézuélien, Hugo Chávez, ait nationalisé les actifs pétroliers de l’entreprise près de 18 ans plus tôt. Et en 2021, Koch Industries a remporté un procès de 444 millions de dollars contre le pays pour l’expropriation de son activité d’engrais par Chávez en 2010.

Le cas d’arbitrage d’Halliburton implique cependant un argument différent. La sortie de l’entreprise du marché était le résultat direct des sanctions américaines imposées au Venezuela en 2017 et 2020, et non de la nationalisation de l’État. Selon le résumé du dossier publié par Global Arbitration Review, Halliburton impute les pertes financières subies aux sanctions américaines et aux échecs de la politique vénézuélienne, mais poursuit uniquement le Venezuela pour dommages et intérêts.

« Halliburton note également que les changements dans le taux de change du gouvernement vénézuélien et les sanctions américaines ont encore compliqué la viabilité de ses opérations dans le pays », lit-on dans la revue du dossier juridique. Bien que le Venezuela se soit retiré du traité international qui applique les règles d’arbitrage de la Banque mondiale en 2012, le pays a toujours été contraint de participer à ces affaires et de se conformer aux décisions de la Cour.

Société de services énergétiques, Halliburton exploite des infrastructures de forage pétrolier dans le monde entier, y compris la plate-forme de forage offshore Deepwater Horizon qui a conduit à la marée noire mortelle et catastrophique pour l’environnement en 2010 dans le golfe du Mexique. Depuis les années 1940, l’entreprise participe à l’extraction des énormes réserves de pétrole du Venezuela.

Halliburton a déjà bénéficié des efforts américains de changement de régime. En 2003, le vice-président Dick Cheney, ancien PDG de l’entreprise, a contribué au lancement de la guerre en Irak. Après le changement de régime soutenu par l’armée, l’ancien employeur de Cheney a obtenu des contrats lucratifs avec la nouvelle force d’occupation américaine pour administrer la production énergétique du pays.