Les écoles de Minneapolis annulent les cours au milieu de la violente répression fédérale de l’immigration

Les écoles publiques de Minneapolis ont annulé tous les cours pour le reste de la semaine à la suite de la fusillade mortelle d’une femme de Minneapolis par un agent de l’ICE mercredi.

L’annonce, envoyée aux parents par courrier électronique mercredi soir, fait suite à une série d’événements dévastateurs pour la ville. Quelques heures seulement après le meurtre, des agents fédéraux de l’immigration se sont rendus dans un lycée voisin, s’attaquant aux gens dans l’enceinte de l’école et utilisant apparemment des armes chimiques.

« Par mesure de prudence, il n’y aura pas d’école les jeudi 8 et vendredi 9 janvier en raison de problèmes de sécurité liés aux incidents d’aujourd’hui dans la ville », a écrit le district scolaire sur son site Internet. « Tous les programmes, activités, cours d’athlétisme et d’éducation communautaire parrainés par MPS, y compris l’éducation des adultes, seront annulés. »

Mercredi matin, Renee Nicole Good, une résidente de Minneapolis âgée de 37 ans, a été confrontée à des agents d’immigration alors qu’elle se trouvait dans son véhicule, alors qu’une manifestation contre l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) se déroulait. Des séquences vidéo de l’incident semblent la montrer en train de tenter d’éloigner sa voiture des lieux lorsqu’un agent de l’ICE sort son arme et lui tire une balle dans le visage, la tuant.

Plus tard dans la journée, alors que l’école commençait à sortir à 15h30 au lycée Roosevelt de Minneapolis (à environ 4 km de l’endroit où Good a été tué), des agents d’immigration sont descendus dans l’école, avec des rapports indiquant qu’ils s’étaient attaqués à plusieurs personnes dans l’enceinte de l’école et avaient utilisé des armes chimiques alors que les élèves partaient pour la journée. La vidéo de l’incident semble montrer des agents attaquant des personnes sortant du bâtiment.

Des images supplémentaires montrent la brutalité des enfants, du personnel et des parents du lycée Roosevelt de Minneapolis par l’ICE. – Raider (@iwillnotbesilenced.bsky.social) 2026-01-08T11: 27: 01.946Z

La vidéo de l’événement montre également au moins un cas d’agent fédéral de l’immigration répondant à un étudiant lançant une boule de neige avec un jet de produit chimique.

Un responsable du lycée Roosevelt à Minneapolis a déclaré à MPR News que des hommes armés de la patrouille frontalière américaine sont entrés sur le terrain de l’école lors du renvoi mercredi et ont commencé à s’attaquer aux gens ; ils ont menotté deux membres du personnel et ont lancé des armes chimiques sur les passants. – Raider (@iwillnotbesilenced.bsky.social) 2026-01-08T11: 32: 52.555Z

Selon des témoins, des agents armés de la patrouille frontalière américaine ont arrêté et menotté au moins deux membres du personnel au milieu de la mêlée.

Un responsable de l’école a raconté son expérience à Actualités MPR:

Le gars, je lui dis : « S’il te plaît, quitte l’enceinte de l’école », et ce mec arrive et me bouscule et me dit ensuite que je l’ai poussé, et il essaie de me pousser, et il m’a renversé.

« Ils s’en moquent. Ce ne sont que des animaux. Je n’ai jamais vu des gens se comporter ainsi », a ajouté ce responsable.

Kate Winkel, qui vit dans le quartier du lycée Roosevelt, a déclaré qu’elle regardait la scène se dérouler lorsque les agents l’ont poussée au sol. Elle a critiqué la décision du gouvernement fédéral de détenir des personnes dans l’enceinte des écoles.

« Je pense que la propriété scolaire devrait être interdite. Je pense que nos enfants doivent se sentir en sécurité à l’école », a déclaré Winkel. « Le gouvernement fédéral n’a pas besoin d’attaquer les écoles. »