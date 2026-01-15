6 Américains sur 10 se disent sceptiques quant à l’enquête de la Fed sur le meurtre de Renee Good par l’agent ICE

Un nouveau sondage indique qu’une majorité d’Américains estiment que le meurtre de Renee Nicole Good, une résidente de Minneapolis, par un agent de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) n’était pas justifié et ne font pas confiance au gouvernement fédéral pour mener sa propre enquête sur cette affaire.

UN CNN/SSRS publié mercredi montre que 52 % des Américains estiment que les efforts de l’administration Trump pour expulser les « immigrants vivant illégalement aux États-Unis » sont allés trop loin. Dans une question distincte, 58 % des Américains ont déclaré qu’ils désapprouvaient la performance du président Donald Trump sur la question de l’immigration, tandis que seulement 42 % ont déclaré qu’ils l’approuvaient – ​​un taux d’approbation net de -16 points, soit une évolution de 19 points par rapport à son approbation nette de +3 points du début de l’année.

Lorsqu’on leur a demandé si l’ICE rendait les villes américaines plus sûres, seuls 31 pour cent pensaient que l’agence atteignait cet objectif, tandis que 51 pour cent ont déclaré qu’elle rendait les villes moins sûres.

Une majorité d’Américains, 47 pour cent, craignent également que le gouvernement fédéral « aille trop loin dans la répression » des manifestations contre la politique d’expulsion de Trump, tandis que seulement 37 pour cent craignent que les manifestations « deviennent incontrôlables ».

Le scrutin intervient juste une semaine après qu’un agent de l’ICE a tué Good par balle alors qu’elle tentait de s’éloigner des agents de son quartier. L’administration, qui a faussement qualifié Good de « terroriste domestique », mène actuellement une enquête douteuse sur son assassinat dans une tentative apparente de la blâmer pour sa propre mort, empêchant les enquêteurs de l’État de participer à l’enquête.

Dans une proportion de deux contre un, le sondage révèle que la plupart des personnes interrogées, 56 pour cent, considèrent le meurtre de Good par un agent de l’ICE comme un recours inapproprié à la force, tandis qu’un quart seulement des Américains, soit 26 pour cent, estiment que c’était approprié.

Seulement 17 pour cent des Américains déclarent qu’ils feront « beaucoup » confiance à l’enquête du gouvernement fédéral sur son meurtre, tandis que 21 pour cent déclarent qu’ils n’auront qu’une confiance « modérée » dans l’enquête. Pendant ce temps, 62 pour cent ont déclaré qu’ils feraient confiance à une enquête menée uniquement par le gouvernement fédéral « dans une certaine mesure » ou « pas du tout ».

Plusieurs sondages effectués depuis la mort de Good ont révélé un profond scepticisme à l’égard de l’ICE parmi le public américain. Une enquête YouGov de la semaine dernière, par exemple, montre un taux d’approbation net de -13 points pour l’agence – un changement radical par rapport au taux d’approbation de +16 points que l’agence avait au début de 2025.

Un Économiste/YouGov, publié mardi, a également révélé un soutien majoritaire en faveur de l’abolition totale de l’agence, avec 46 pour cent soutenant cette idée et 43 pour cent contre.

Malgré la popularité décroissante de l’ICE – y compris parmi les électeurs indépendants, qui souhaitent voir l’agence supprimée avec un taux net de +12 points – les législateurs démocrates et les candidats potentiels à mi-mandat ne font pas campagne pour l’abolition de l’agence, qui n’a été créée qu’en 2003.

« Les démocrates de la Chambre veulent la responsabilité et la surveillance de l’ICE », a récemment déclaré le représentant Pete Aguilar (Démocrate de Californie), le troisième démocrate de la Chambre.

Même le Congressional Progressive Caucus (CPC) adopte une approche milquetoast sur la question, publiant une déclaration indiquant seulement que ses membres s’opposeront à « tout projet de loi de crédits qui prévoit un financement pour les agences de contrôle de l’immigration au sein du ministère de la Sécurité intérieure à moins qu’il n’y ait des réformes significatives et significatives des pratiques de contrôle de l’immigration ».

Plusieurs critiques ont critiqué les dirigeants démocrates pour avoir ignoré le soutien croissant du public américain à la fin définitive de l’ICE, alors que l’agence mène des raids violents et terrorise les communautés d’immigrants à travers le pays.

« Il est difficile d’être un parti d’opposition quand on refuse de s’opposer aux actes manifestement illégaux et immoraux commis par l’opposition », a déclaré Melanie D’Arrigo, directrice exécutive de la Campagne pour la Santé de New York.

« Il n’existe pas de ‘bonne’ version de l’ICE. Il n’existe pas de version légale de l’ICE », a déclaré Cameron Kasky, défenseur de la lutte contre la violence armée, dans un article sur X. « Abolissez l’ICE, révélez leur identité et commencez à poursuivre leurs crimes dans toute la mesure de la loi. »

« Définancer. Abolir. Poursuivre. L’ICE est illégale et destructrice », a déclaré le professeur de droit constitutionnel Anthony Michael Kreis.