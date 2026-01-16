Des agents d’immigration gazoient la voiture d’une famille de Minneapolis avec 6 enfants à l’intérieur

Un couple de Minneapolis et leurs six enfants auraient été agressés par des agents fédéraux de l’immigration, qui ont déployé des grenades flash et des grenades lacrymogènes sur leur voiture alors que la famille rentrait chez elle après l’entraînement de basket de l’un de ses enfants.

Shawn et Destiny Jackson, dont les enfants sont âgés de 6 mois à 11 ans, rentraient chez eux après l’entraînement mercredi lorsqu’ils se sont retrouvés coincés entre des manifestations près de leur quartier et des agents qu’ils croyaient faire partie de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE). Les agents fédéraux ont ordonné à plusieurs reprises aux Jackson de s’éloigner, mais ils n’ont pas pu, a déclaré le couple.

«Ils se sont arrêtés devant ma voiture et ils ont crié à l’intérieur et m’ont dit : ‘Sortez d’ici.’ Eh bien, ils ont utilisé des grossièretés. Et mon mari a crié et dit : « Nous essayons » », a déclaré Destiny Jackson dans une interview avec un local. Actualités CBS station affiliée.

Les agents sont devenus plus agressifs, a-t-elle expliqué.

«Ils l’ont répété, et nous avons dit : ‘Nous essayons, si vous voulez bien bouger.’ Et bien sûr, tout le monde disait ce qui s’était passé avec Renee (Nicole Good), vous savez, nous n’allions pas réussir tant qu’ils étaient là. C’est ce que nous essayions d’éviter », a-t-elle ajouté.

Selon le couple, les agents se sont ensuite dirigés vers l’arrière de leur véhicule et ont largué des appareils en dessous.

« Les agents ont lancé des flash bangs et des gaz lacrymogènes dans ma voiture », a déclaré Shawn Jackson.

ICE lance des flashbangs et des gaz lacrymogènes sur un SUV avec 6 enfants, obligeant tous à être hospitalisés et empêchant leur nouveau-né de respirer. – Raider (@iwillnotbesilenced.bsky.social) 2026-01-16T11: 37: 39.183Z

Destiny Jackson a déclaré que sa famille avait ressenti une explosion venant de l’intérieur de la voiture.

« En quelques secondes, il y a eu un gros boum et notre voiture s’est envolée et nous avons claqué, tous nos airbags se sont déployés et toutes nos portes ont été verrouillées », a-t-elle déclaré. « Et des gaz lacrymogènes ont juste commencé à se former, une boule de gaz a juste commencé à se former autour de la voiture. »

Les agents savaient que des enfants se trouvaient à bord du véhicule, a-t-elle précisé. « Les vitres étaient baissées. On pouvait voir mes enfants dans la voiture, les lumières étaient allumées dans la voiture. »

En quelques secondes, des passants ont aidé la famille à sortir de la voiture et les ont emmenés dans une maison où ils ont pu se remettre de leurs blessures. Leur fils de 6 mois semblait « sans vie » pendant quelques minutes après avoir été exposé aux gaz lacrymogènes, a déclaré Destiny Jackson, expliquant :

C’était comme de la mousse ou des bulles sortant de sa bouche. J’ai dû lui faire du bouche-à-bouche et de la RCR. Je ne pouvais même pas respirer moi-même, et tout ce dont je me souviens, c’est qu’entre chaque respiration, je disais : « Je vais te donner chaque respiration que j’ai jusqu’à ce que tu récupères la tienne. »

Shawn Jackson, qui dit avoir du respect pour les forces de l’ordre, était consterné par ce qui lui est arrivé, ainsi qu’à sa famille.

« C’était comme s’ils ne se souciaient pas de nous », a-t-il déclaré, faisant référence aux agents d’immigration.

Les parents disent que même si leurs enfants vont bien physiquement, ils sont traumatisés et ne dorment pas. Un compte GoFundMe a été créé pour aider à payer les factures d’hôpital de la famille et une nouvelle voiture, la voiture actuelle ayant été endommagée par l’attaque.

Alors que l’administration Trump intensifie ses efforts d’expulsion massive dans les villes jumelles du Minnesota, de nombreuses vidéos sont apparues montrant des agents fédéraux terrorisant les résidents et commettant des violences sans provocation. L’administration a affirmé de manière douteuse que ces agents bénéficiaient d’une « immunité absolue » pour mener à bien leurs missions.

Autre exemple de brutalité de la part des agents de l’immigration, une citoyenne américaine nommée Aliya Rahman a été harcelée et enlevée par des agents de l’immigration mardi alors qu’elle se rendait à un rendez-vous médical à Minneapolis. Les policiers l’ont traînée hors de sa voiture et emmenée dans un centre de détention, lui refusant des soins médicaux, ce qui lui a fait perdre connaissance pendant sa détention.

Le Département de la Sécurité intérieure (DHS) a décrit Rahman comme un « agitateur » qui faisait obstacle aux agents de l’ICE. Mais Rahman a expliqué qu’elle n’avait nulle part où déplacer sa voiture et qu’elle ne pouvait pas sortir de sa voiture comme l’avaient demandé les policiers en raison de ses problèmes de santé.

« Je suis handicapée et j’essaie d’aller chez le médecin là-bas, c’est pour ça que je n’ai pas bougé », a-t-elle déclaré.

La vidéo de l’incident montre Rahman essayant d’expliquer sa situation en vain alors qu’un agent masqué brise la vitre du côté passager et que les agents la traînent de force hors de la voiture. Dans une déclaration ultérieure, elle a déclaré que les agents « m’ont attachée comme un animal ».

Les incidents surviennent un peu plus d’une semaine après le meurtre de Renee Nicole Good, une mère de 37 ans qui a été abattue à quatre reprises par un agent de l’ICE à Minneapolis alors qu’elle tentait de se sortir de la situation en s’enfuyant.

Dans une tentative apparente de blâmer Good pour sa propre mort, la secrétaire du DHS, Kristi Noem, a décrit à tort la conduite de Good comme étant un « acte de terrorisme intérieur ». Le président Donald Trump a colporté le faux récit selon lequel Good aurait frappé l’agent ICE avec sa voiture.

Les évaluations des vidéos documentant le meurtre racontent une histoire différente.

« Les preuves visuelles ne montrent aucune indication que l’agent qui a tiré les coups de feu, Jonathan Ross, ait été écrasé. … Elles établissent également comment M. Ross s’est mis dans une position dangereuse près de son véhicule en premier lieu », a-t-il déclaré. New York Times analyse dit.