Le président Donald Trump s’est engagé lors de la campagne électorale de 2024 à « mettre fin à l’inflation » et à réduire les coûts du logement « dans le but de réduire de moitié le coût d’une nouvelle maison ». Ce message, qui a trouvé un écho auprès des électeurs influents frustrés par l’inflation, a contribué à propulser Trump à nouveau à la Maison Blanche.

Près d’un an après le début de son mandat, la cote de popularité de Trump a atteint de nouveaux plus bas alors qu’il qualifie la crise persistante de l’accessibilité financière de « canular démocrate ». Aujourd’hui, alors que le président tente de délivrer un message économique positif avant les élections de mi-mandat, il se tourne vers la nécessité la plus coûteuse – et l’une des plus compliquées : le logement.

En novembre, des experts ont qualifié la proposition initiale de Trump de prêts hypothécaires sur 50 ans soutenus par le gouvernement en matière de logement comme un « gadget » politique. Dans une publication sur les réseaux sociaux le 7 janvier, Trump a annoncé sa dernière idée, une vague proposition visant à interdire aux riches entreprises et autres « investisseurs institutionnels » d’acheter davantage de maisons unifamiliales afin de réduire les coûts et de libérer l’offre pour les premiers acheteurs.

« Pendant très longtemps, acheter et posséder une maison a été considéré comme l’apogée du rêve américain », a écrit Trump, qui a ensuite imputé l’inflation aux démocrates et à l’ancien président Joe Biden.

Les sociétés de capital-investissement et les sociétés immobilières ont investi de plus en plus dans les maisons unifamiliales au cours de la dernière décennie, en particulier depuis 2020. Elles les utilisent souvent comme véhicules de revenus locatifs, ce qui peut réduire le parc de logements et augmenter les prix pour les primo-accédants. Le plan de Trump s’accompagne d’un slogan astucieux – « Les gens vivent dans des maisons, pas dans des entreprises » – mais les experts affirment que la proposition ne contribuerait pas à réduire les coûts sans des réformes supplémentaires.

Les experts suggèrent en grande partie que la crise de l’accessibilité financière au logement est principalement due à une demande dépassant l’offre, les États-Unis étant confrontés à une pénurie estimée de 3 à 4 millions de logements. Trump a passé une grande partie de sa première année au pouvoir à se concentrer sur les tarifs douaniers qui augmentent le coût des matériaux de construction et sur une campagne d’expulsion massive et brutale qui exacerbe la pénurie de main-d’œuvre dans le secteur de la construction résidentielle. Les deux politiques ne peuvent qu’aggraver les pénuries d’offre au fil du temps, faisant grimper les coûts pour les locataires et les accédants à la propriété qui sont déjà en difficulté.

L’administration Trump a également utilisé un marteau contre les politiques qui ont un impact plus direct sur le logement, comme la réduction des subventions fédérales pour les locataires à faible revenu et l’abolition des réglementations interdisant la discrimination de la part des propriétaires, exposant ainsi des millions de personnes au risque d’expulsion et de sans-abrisme.

Le message de Trump sur la proposition visant à interdire aux investisseurs institutionnels d’acheter des maisons unifamiliales (par opposition aux maisons multifamiliales, comme les immeubles d’habitation) était peu précis, mais le président a déclaré qu’il partagerait plus de détails avant son discours au Forum économique mondial ce mois-ci. Dans un discours décousu mardi qui comprenait de nombreuses fausses affirmations sur l’économie, Trump s’est engagé à fournir plus de détails sur l’interdiction des investisseurs institutionnels et d’autres propositions de logement la semaine prochaine.

Roller a déclaré que le plan semble populiste dans la mesure où il identifie les investisseurs avides de Wall Street comme le problème, mais qu’il ne sera probablement guère plus qu’un geste politique vide de sens au cours d’une année électorale.

« C’est une tentative de faire ignorer le fait que son administration a décimé les programmes fédéraux de logement, a facilité la discrimination des propriétaires basée sur la race et d’autres facteurs, a imposé des taxes sur les matériaux de construction et a expulsé une grande partie de la main-d’œuvre du secteur de la construction », a déclaré Roller. « Par rapport à ces choses qu’il pourrait changer maintenant et qui sont en son pouvoir, ceci est une non-proposition. »

En effet, deux avocats de carrière en droits civiques du ministère fédéral du Logement et du Développement urbain (HUD) témoigneront devant la commission sénatoriale des banques le 13 janvier qu’ils ont fait l’objet de représailles illégales pour avoir dénoncé les efforts de l’administration Trump visant à entraver l’application du Fair Housing Act, qui interdit la discrimination en matière de logement fondée sur la race, la religion, le sexe et d’autres facteurs. Trump a affirmé dans une récente interview que les lois sur les droits civiques telles que le Fair Housing Act conduisaient à ce que les Blancs soient « très mal traités ».

« Notre travail au HUD consistait à faire respecter le Fair Housing Act et à protéger les familles contre la discrimination », a déclaré Palmer Heenan, l’un des lanceurs d’alerte du HUD, dans un communiqué le 12 janvier. « Le fait qu’on nous en ait empêché n’a rien à voir avec l’aide aux Américains et tout à voir avec la politique de cette administration. »

La proposition de Trump en matière de logement a également suscité des critiques de la part de Wall Street et des grands médias, qui affirment que les « investisseurs institutionnels » n’influencent qu’une petite part du marché. Une estimation de John Burns Research and Consulting, une société de conseil immobilier, partagée par CNBC, a constaté que les entreprises qui possèdent 100 maisons unifamiliales ou plus contrôlent environ 2 pour cent des unités unifamiliales dans tout le pays.. Alors que les partisans du contrôle des investisseurs institutionnels affirment que les entreprises riches surenchérissent souvent sur les primo-accédants sur les marchés locaux, certains analystes suggèrent que leur rôle est surestimé.

Cependant, Roller a souligné des recherches montrant que les entreprises possèdent désormais près de 9 pour cent des parcelles résidentielles dans 500 comtés des États-Unis, et que dans certains quartiers ouvriers, la propriété des entreprises dépasse 20 pour cent. La proposition de Trump ne résoudra pas à elle seule la crise du logement – ​​si le président est même capable de transformer la proposition en une législation applicable en premier lieu – mais Roller a déclaré que c’était une question que les décideurs politiques devraient examiner. Le plan nécessiterait probablement l’approbation du Congrès, mais la législation visant à freiner les investisseurs immobiliers d’entreprise n’a toujours pas réussi à gagner du terrain.

« Pour beaucoup de gens de la classe ouvrière qui essaient d’acheter une maison, ils ressentent cela intensément. Ils se voient proposer des enchères encore et encore, et cela les énerve », a déclaré Roller. « Et ce n’est pas une question partisane. »

Les investisseurs institutionnels constituent également un problème pour les locataires, qui organisent des syndicats de locataires à travers le pays pour lutter contre les propriétaires abusifs. Roller a déclaré que les locataires des propriétaires investisseurs institutionnels sont plus susceptibles d’être expulsés, de déposer des plaintes concernant des problèmes avec le bien locatif et d’être obligés de payer des frais indésirables cachés lorsque le loyer arrive à échéance.

« Le loyer ne semble pas plus élevé sur le papier, alors vous souscrivez un bail et entrez dans le rythme de vie là-bas, et cela vous rend dingue et vous ne vous sentez pas en contrôle », a déclaré Roller, faisant référence aux frais indésirables qui gonflent les loyers au-delà de ce qui est annoncé.

Roller a déclaré que la proposition de Trump identifie un facteur qui fait augmenter le coût d’achat ou de location d’une maison pour certaines personnes, mais ne résoudra pas à elle seule la crise du logement.

Même si Roller est sceptique quant aux propositions néolibérales et de déréglementation poussées par le mouvement dit de « l’abondance », il existe un besoin profond de politiques aux niveaux fédéral et local pour augmenter rapidement le parc de logements et soutenir les personnes risquant de devenir sans abri.

« Ce que je ne veux pas, c’est essayer de résoudre la crise du logement avec une seule politique, car cela n’est pas possible », a poursuivi Roller. « Mais je veux réformer les choses qui aggravent la situation, en particulier les choses qui ne font que remplir les poches des milliardaires et des riches – et c’est l’une de ces choses. »

Cet article a été mis à jour pour inclure plus d’informations sur le discours de Donald Trump du 13 janvier.