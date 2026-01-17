Mahmoud Khalil : L’administration Trump veut « faire de moi un exemple »

Une cour d’appel fédérale a donné jeudi une victoire à l’administration Trump dans ses efforts pour expulser le militant palestinien Mahmoud Khalil, ouvrant la porte à sa nouvelle arrestation. Khalil était étudiant diplômé à l’Université de Columbia lorsqu’il a été arrêté en mars et détenu pendant des mois. Il a raté la naissance de son fils, Deen, alors qu’il était en détention. « L’administration Trump fait tout ce qui est en son pouvoir pour s’en prendre à moi, pour mettre tout le poids du gouvernement pour faire de moi un exemple », a déclaré Khalil. La démocratie maintenant ! « Le gouvernement américain n’a apporté la moindre preuve que j’ai enfreint une quelconque loi. »

La cour d’appel ne s’est pas prononcée sur le fond constitutionnel, affirmant que Khalil aurait dû faire appel de sa mesure d’expulsion devant le tribunal de l’immigration avant de s’adresser à un juge fédéral. « Ce que les gens doivent comprendre, c’est que les tribunaux de l’immigration ne sont pas de véritables tribunaux », explique Baher Azmy, membre de l’équipe juridique de Khalil. « Ils font partie du pouvoir exécutif. »

AMY GOODMAN : Nous voulons aborder une autre question. Une cour d’appel fédérale a annulé une décision qui avait libéré en juin le militant palestinien Mahmoud Khalil, diplômé de l’Université de Columbia, d’une prison de l’ICE de Louisiane. Les partisans craignent que cette décision puisse ouvrir la voie à une nouvelle arrestation et à l’expulsion de l’administration Trump.

Mahmoud Khalil a été arrêté et emprisonné en mars pour avoir participé à des manifestations sur le campus de l’Université de Columbia en tant qu’étudiant diplômé. Il a été le premier étudiant non-citoyen ciblé et arrêté par l’administration Trump pour son discours pro-palestinien, détenu pendant des mois, d’abord dans le New Jersey, puis en Louisiane, avant qu’un juge fédéral du district du New Jersey ne lui accorde une peine de prison. habéas pétition dans son cas, affirmant que ses droits constitutionnels avaient probablement été violés. Aujourd’hui, dans une décision partagée à deux contre un, la Cour d’appel du 3e circuit a annulé cette décision pour des raisons de compétence, affirmant que Khalil aurait dû d’abord faire appel de son expulsion devant le tribunal de l’immigration.

Pour en savoir plus, nous sommes toujours rejoints par Baher Azmy, directeur juridique du Centre pour les droits constitutionnels, ainsi que Mahmoud Khalil lui-même, qui nous rejoint via Zoom.

Bienvenue à nouveau à La démocratie maintenant !Mahmoud. Pouvez-vous parler de votre réponse à la décision du juge, et de ce que cela signifie pour vous et votre famille, votre femme et votre bébé, Deen, qui est né pendant que vous étiez emprisonné en Louisiane ?

MAHMOUD KHALIL : Je veux dire, cette décision est absolument décevante. Cette administration, l’administration Trump, fait tout ce qui est en son pouvoir pour s’en prendre à moi, pour mettre tout le poids du gouvernement pour faire de moi un exemple. Et cela signifie que je serai séparé de ma femme et de mon fils américains, tous deux nés dans ce pays. Et cela souligne à quel point cette administration militarise le système juridique, à quel point une procédure régulière peut être fragile lorsque nos droits sont traités comme conditionnels plutôt que garantis. Et je dois être clair : c’est absolument – ​​j’ai une équipe incroyable. Vous avez Baher avec vous en studio. Nous allons explorer toutes les pistes jusqu’à ce que nous nous sentions justifiés.

Pourtant, cette administration continuera de s’adresser à ces juges idéologiques pour obtenir des décisions en leur faveur. Et fondamentalement, comme vous l’avez dit, ce qu’ils veulent que je fasse, c’est d’attendre qu’un processus d’immigration soit entièrement terminé – entièrement contrôlé par l’administration Trump pour obtenir justice de ce processus, ce qui, comme nous le savons, n’arrivera pas, que ce « juge de l’immigration », entre guillemets, ne nous laisse pas développer notre dossier pour le porter en appel. Alors imaginez que je doive attendre pour faire ça. Et dix mois maintenant après ma détention, le gouvernement américain n’a apporté la moindre preuve que j’ai enfreint une quelconque loi, que j’ai parlé quoi que ce soit en faveur des organisations terroristes, et pourtant, ils continuent de militariser le système judiciaire.

JUAN GONZALEZ : Eh bien, Mahmoud, le secrétaire d’État, Marco Rubio, a affirmé que votre présence même propage l’antisémitisme, votre présence même dans ce pays. Comment réagissez-vous à ce récit de l’administration Trump qu’ils ont créé à votre sujet ?

MAHMOUD KHALIL : Non, je veux dire, c’est une administration qui répand la haine. C’est une administration qui soutient les véritables antisémites, qui soutient les partis néonazis à travers l’Europe, pour venir prétendre que ma présence ici concerne l’antisémitisme. Ce n’est pas le cas. Vous savez, je suis ici pour soutenir les droits palestiniens, les droits fondamentaux du peuple palestinien à l’autodétermination et à la libération.

Et encore une fois, nous leur avons dit que nous voulions les voir devant le tribunal, et c’est ce qu’ils ne veulent pas faire. Ils veulent porter cette affaire devant le tribunal de l’immigration, qu’ils contrôlent entièrement, afin que nous n’ayons pas à présenter – ou qu’ils n’aient à présenter aucune preuve. Et comme le juge Young l’a dit hier, dans une autre affaire au Massachusetts, ce qui s’est passé dans cette affaire est essentiellement une conspiration anticonstitutionnelle entre Rubio lui-même et Noem, le secrétaire à la sécurité intérieure, pour arrêter certaines personnes, contourner les lois et s’en prendre à des gens qu’ils n’aiment pas. C’est un juge, un juge nommé par Reagan, qui a dit cela, qu’ils conspiraient pour faire cela, pour faire de moi un exemple, afin de refroidir le discours de tout le monde dans ce pays, quel que soit leur – quel que soit leur statut.

AMY GOODMAN : Vous avez donc été le premier des étudiants à être arrêté. Ensuite, il y a eu Mohsen Mahdawi, qui est maintenant étudiant diplômé de Colombie. Il y avait Rümeysa Öztürk, qui était une étudiante diplômée de Tufts – toutes libérées. Vous avez déposé une plainte de 20 millions de dollars contre l’administration Trump, affirmant que vous avez été emprisonné à tort, poursuivi de manière malveillante et délibérément diffamé. Et dans une affaire, le juge William Young a qualifié M. Trump d’autoritaire et a déclaré que les actions de l’administration ciblant les étudiants manifestants non citoyens violaient le premier amendement. Cette décision ne s’applique qu’aux membres de deux organisations universitaires dans cette affaire. Pouvez-vous répondre à cela, Baher ? Et Mahmoud, pouvez-vous répondre à ce procès que vous avez intenté contre l’administration Trump ? Commencez par Mahmoud.

MAHMOUD KHALIL : Absolument. Je veux dire, nous cherchons à rendre des comptes pour toutes les injustices commises contre moi et contre d’autres étudiants. Et cette administration doit payer pour toutes ces actions illégales qu’elle commet. C’est donc comme une action dans ce sens. Et c’est pourquoi ils exercent des représailles contre moi, parce que je m’élève aussi contre leurs actions, et ils n’aiment pas ça. Ils veulent que les gens se soumettent à leurs pratiques autoritaires et à leur anarchie, ce que je ne veux pas. Je ne ferai pas en sorte que cela se produise. Je poursuivrai mon plaidoyer jusqu’à ce que la Palestine soit libre.

AMY GOODMAN : Comment gardez-vous Mahmoud Khalil libre, Baher ?

BAHER AZMY : Eh bien, juste pour rassurer tout le monde, cette décision, qui retire la compétence au tribunal de district, n’entre pas en vigueur immédiatement. Ainsi, l’ordonnance de libération est toujours en vigueur et le sera jusqu’à ce que la procédure d’appel soit épuisée. Et nous disposons d’un certain nombre d’options juridiques pour continuer à chercher à réviser ou à annuler cette décision partagée à deux contre un, qui fait suite à une dissidence très convaincante et qui est contraire aux décisions d’autres cours d’appel.

Mais en fin de compte, le juge Young a raison. Il s’agit d’une action autoritaire de ce gouvernement. Il a également expliqué à quel point Rubio et d’autres ont peur de la liberté. Imaginez que vous soyez si lâche et si honteux du Premier Amendement, que vous préférez reprendre le discours avec lequel vous n’êtes pas d’accord, et que vous essayez d’emprisonner ceux qui sont en désaccord avec la politique étrangère américaine. Il s’agit du type classique de détention extrajudiciaire ou de détention arbitraire qui caractérise les régimes autocratiques.

JUAN GONZALEZ : Mais, Baher, toute cette question de la décision du juge Young sur les droits à la liberté d’expression des non-citoyens, la commission d’appel affirmant qu’il n’avait pas compétence en la matière, pourriez-vous expliquer la logique de cela ?

BAHER AZMY : Ouais. Donc, pour être clair, la cour d’appel de Philadelphie n’a pas reconnu l’illégalité de la détention, ce que pratiquement tous les tribunaux qui ont examiné cette politique ont jugé inconstitutionnel. Il a cité une disposition technique relative à la compétence des lois sur l’immigration pour dire que la Cour fédérale, qui est une cour constitutionnelle, ne peut pas entendre ces demandes ; il doit être soumis au processus d’immigration et aux tribunaux de l’immigration. Mais ce que les gens doivent comprendre, c’est que les tribunaux de l’immigration ne sont pas de véritables tribunaux. Ils font partie du pouvoir exécutif. C’est pourquoi nous voulions que nos revendications constitutionnelles soient entendues devant un vrai tribunal, une vraie cour constitutionnelle. Et, vous savez, c’est là que peuvent se dérouler ce genre de réclamations constitutionnelles, pas devant un tribunal qui approuve sans discussion les politiques du pouvoir exécutif.

AMY GOODMAN : Je vais terminer ce segment avec la publication sur les réseaux sociaux du maire de la ville de New York, Zohran Mamdani, qui cite : « L’arrestation de Mahmoud Khalil l’année dernière était plus qu’un simple acte effrayant de répression politique, c’était une attaque contre tous nos droits constitutionnels. Aujourd’hui, alors que la répression de la liberté d’expression pro-palestinienne se poursuit, Mahmoud est menacé d’une nouvelle arrestation. Mahmoud est libre – et doit rester libre », a déclaré le maire de New York. C’est Zohran Mamdani. Votre réponse finale, Mahmoud Khalil, alors que vous êtes assis ici à New York, désormais homme libre ?

MAHMOUD KHALIL : Vous savez, je dirais que toutes ces tentatives visent simplement à nous distraire de ce qui se passe réellement, à savoir le génocide d’Israël à Gaza et l’action d’Israël contre les Palestiniens dans toute la Palestine, et aussi à détourner l’attention du fait que cette administration, il y a à peine deux jours, a envoyé 3,3 milliards de dollars à Israël, provenant de notre argent, de l’argent de nos impôts. Et c’est pourquoi je protestais, et c’est pourquoi je continuerai à protester.

AMY GOODMAN : Mahmoud Khalil, militant palestinien et diplômé de l’Université de Columbia, et Baher Azmy, directeur juridique du Centre pour les droits constitutionnels.

