La réponse au meurtre de Renée Good montre le pouvoir du témoignage

Le meurtre tragique de Renee Nicole Good à Minneapolis par un agent de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) est devenu un tournant dans la criminalisation de la résistance communautaire à la campagne de répression d’État néo-fasciste de l’administration Trump.

Le vice-président JD Vance est allé jusqu’à vanter le meurtrier présumé de Good, et la secrétaire à la Sécurité intérieure, Kristi Noem, s’est empressée de diaboliser Good, l’accusant de s’être livrée à un acte de « terrorisme intérieur » en raison de son soutien à ses voisins immigrés qui étaient ciblés par l’ICE.

En réalité, le meurtre de Good devrait être compris comme une exécution extrajudiciaire publique – un acte considéré comme un crime contre l’humanité en vertu du droit international.

De ce point de vue, ce sont les politiques et pratiques de l’administration (qui constituent un modèle de terreur d’État) qui ont abouti au meurtre de Good. Cette situation est encore aggravée par les efforts visant à criminaliser les activités pacifiques de Good, de son épouse et d’autres personnes comme eux qui prennent des positions de principe en solidarité contre de tels abus.

L’organisation Community United Against Police Brutality, basée au Minnesota, a récemment déclaré Reuters que Good faisait partie des centaines de membres de la communauté qui s’étaient portés volontaires pour participer à un réseau de « patrouilles de quartier » impliquées dans le suivi, la surveillance et la documentation du déploiement des agents ICE à Minneapolis.

Des membres du conseil municipal ont également affirmé qu’elle avait été assassinée de sang-froid alors qu’elle « s’occupait de ses voisins ». Et les responsables publics locaux et étatiques ont confirmé et rendu hommage à l’engagement personnel et religieux de Good à agir en solidarité avec ses voisins, y compris les Somaliens, Latinos, Haïtiens et autres communautés de migrants assiégés de la ville.

Cela a également été récemment affirmé par le Bureau presbytérien du témoignage public dans une déclaration publiée à la mémoire de Good :

En tant que presbytériens, nous entretenons un double lien avec Renee Good. Premièrement, nous sommes liés par notre foi commune en un Dieu de justice, qui nous appelle à affronter les puissances de ce monde et à contrer la haine par l’amour. Notre tradition nous oblige à nous opposer à l’injustice par une parole prophétique du Seigneur et à participer à la transformation du monde que Dieu aime. Notre deuxième connexion est plus personnelle : Mme Good était l’une des nôtres. Elle était une compatriote presbytérienne. L’église presbytérienne Edgewater de l’Illinois s’est souvenue d’elle avec ces mots : « Renee Nicole Good a vécu la conviction que chaque personne mérite la gentillesse, quelle que soit son origine. … Son histoire est un témoignage de la puissance de la mission presbytérienne et un défi à notre conscience. Nous pleurons une compatriote presbytérienne dont le sourire tranquille et l’esprit créatif ont touché des vies du Colorado à l’Irlande du Nord en passant par le Minnesota. «

La réponse du gouvernement fédéral au meurtre de Good – sa décision de qualifier de « terroriste » quelqu’un qui s’opposait au mandat brutal de l’ICE – souligne le rôle crucial que joue l’organisation communautaire dans la lutte contre l’administration Trump. Ce type d’organisation par la base est plus urgent que jamais alors que nous travaillons à protéger les droits des migrants qui ont été ciblés et, plus généralement, à résister aux attaques nationales qui s’intensifient contre les droits fondamentaux et la dissidence.

Le rôle croissant des observateurs communautaires

Depuis que l’ICE a intensifié ce qui équivaut à une occupation armée de plusieurs villes des États-Unis, des milliers de gens ordinaires, dont des centaines à Minneapolis, ont été formés dans des églises, des temples, des mosquées et des centres communautaires pour observer et documenter les actions de l’ICE, dans le but de protéger leurs voisins contre les enlèvements.

Je suis personnellement impliqué dans ce travail également, en m’organisant à travers le réseau connu sous le nom de Witness at the Border. Depuis 2019, nous avons formé, accompagné et soutenu le déploiement d’observateurs (« témoins ») dans toute la région frontalière entre les États-Unis et le Mexique, ainsi que dans les sites de détention et les tribunaux d’immigration de tout le pays, ainsi qu’à Darién Gap au Panama. Nous avons également organisé des veillées et des manifestations. Les réseaux d’intervention rapide locaux, régionaux et nationaux et les réseaux « ICE Watch » comme le nôtre considèrent la solidarité et l’entraide comme des actes de conscience individuelle et collective. Ils tentent également de contrer la terreur suscitée par les politiques trumpiennes en cherchant à attirer l’attention du public, à documenter et à diffuser des informations sur les graves violations des droits de l’homme.

Après le meurtre de Good à Minneapolis, La démocratie maintenant ! a interviewé Edwin Torres DeSantiago, le gestionnaire du réseau Immigrant Defence Network, qui surveille les actions de l’ICE et soutient les communautés après que l’ICE ait saisi des personnes. Il a dit :

Nous nous dirigeions vers Bloomington vers 9h15, lorsque j’ai reçu un message d’un observateur qui se promenait lors d’une promenade matinale entre la 34e et Portland, le message texte étant simplement « Quelqu’un a été abattu ». Nous avons fait tout notre possible pour envoyer rapidement des observateurs constitutionnels dans cette zone. Quelques minutes après l’envoi des alertes – et c’est quelque chose que fait le Réseau de défense des immigrants. Nous sommes une coalition de plus de 100 organisations réparties dans tout l’État du Minnesota. Nous avons répondu à l’activité d’ICE à chaque coin de rue…. Je suis arrivé vers 9h40. Je les ai vu transporter le corps dans une ambulance.

Grâce à la présence d’observateurs, nous disposons de plusieurs vidéos, témoignages oculaires et reportages détaillés qui documentent comment les agents de l’ICE étaient prêts à répondre violemment à la présence de Good, de sa femme et d’autres personnes qui cherchaient à observer les déploiements de l’ICE ce matin-là. C’est peut-être la raison pour laquelle l’administration Trump est si désireuse d’utiliser sa mort comme une arme pour criminaliser davantage les observateurs civils et les réseaux d’intervention rapide.

L’agent de l’ICE Jonathan Ross, qui aurait tiré à bout portant les trois coups de feu qui ont tué Good, a emporté avec lui la frontière, ainsi que ses compétences en matière de contre-insurrection en Irak : il a eu huit ans d’expérience en première ligne à El Paso, où l’impunité pour le recours excessif à la force par la patrouille frontalière et l’ICE a toujours été la règle, et où la force excessive est profondément ancrée dans les politiques et pratiques organisationnelles. Le meurtre de Good était, en ce sens, malheureusement prévisible.

S’appuyer sur l’histoire pour éclairer notre résistance

Il existe une longue tradition dans les mouvements révolutionnaires et radicaux de développement de méthodes d’autodéfense pour résister à la répression ou au danger étatique et patriarcal. Cela a souvent impliqué la formation et le déploiement de patrouilles de quartier, ainsi que d’observateurs et de défenseurs des droits des membres de la communauté.

Les « comités de vigilance », formés par des militants abolitionnistes dans les années 1850 dans les États du Nord pour résister à l’application de la loi sur les esclaves fugitifs, ont souvent été comparés aux villes sanctuaires ou aux États contemporains qui s’organisent pour défendre les droits des immigrants sans papiers contre les raids de l’ICE.

Les Black Panthers d’Oakland, en Californie, en 1966, avaient pour origine des patrouilles de quartier qui documentaient soigneusement les mauvaises conduites de la police. Celles-ci ont jeté les bases des initiatives « Cop Watch » d’aujourd’hui, qui se sont particulièrement répandues grâce au mouvement pour la vie des Noirs.

La pratique de l’observation juridique trouve ses racines en Alabama et au Mississippi, au cours des périodes les plus controversées du mouvement des droits civiques au début des années 1960. Il a été adapté à des contextes tels que le mouvement pour la liberté d’expression à Berkeley en 1964, et a pris une structure formelle par le biais de la National Lawyers Guild lors de la grève étudiante à l’Université de Columbia en avril 1968.

Cette méthodologie d’observation juridique a été développée davantage dans le contexte de la rébellion et du massacre de la prison d’Attica en septembre 1971 et de l’occupation de Wounded Knee par l’American Indian Movement en 1973. De cette manière, du point de vue de la National Lawyers Guild, les tâches liées à l’observation juridique peuvent s’entremêler avec celles de la défense de masse et de la défense des droits plus larges du Premier Amendement à la liberté d’expression et à la liberté d’association.

Cela est devenu particulièrement évident lorsque la liberté d’expression – et la Guilde nationale des avocats elle-même – a été persécutée et réprimée sous le maccarthysme dans les années 1950 en raison de son association étroite avec le Parti communiste, et encore plus récemment dans le cadre de la répression de la liberté d’expression et de la liberté académique liée à la solidarité avec la Palestine. Les observateurs juridiques de la National Lawyers Guild ont joué un rôle central tout au long de ces périodes, en première ligne de la répression et de la résistance.

J’ai vécu personnellement les défis que pose le fait d’être un observateur juridique dans des situations très conflictuelles dans le cadre de mon rôle de membre actif de longue date de la National Lawyers Guild ; en tant qu’observateur juridique chevronné; et en tant que personne qui a formé, coordonné et supervisé la formation et le déploiement de centaines d’observateurs juridiques de la National Lawyers Guild à travers les États-Unis et dans le contexte de délégations internationales des droits de l’homme.

Alors que l’administration Trump criminalise de plus en plus la résistance et la dissidence, la résistance organisée se développe néanmoins en réponse. Les nœuds de lutte particulièrement intenses à Los Angeles, Chicago, New York, DC, dans la région de la baie de San Francisco, en Caroline du Nord, à Memphis, à la Nouvelle-Orléans et, plus récemment, à Minneapolis et Portland, ont fluctué et se sont progressivement étendus à l’échelle nationale.

Tout cela a pris diverses formes et méthodologies. L’une d’entre elles est constituée par les réseaux de réponse rapide, qui coordonnent des lignes d’assistance téléphonique dans plusieurs langues pour alerter les communautés des déploiements et des raids de l’ICE et de la Border Patrol. Une autre solution est la formation et le déploiement de patrouilles de quartier, souvent munies de sifflets. Une autre encore implique des observateurs civils (des personnes prêtes à agir en tant que « défenseurs » plutôt que « spectateurs » parce qu’elles sont engagées dans un engagement actif par la solidarité). D’autres s’identifient comme des « défenseurs constitutionnels », plus proches des « observateurs juridiques » décrits ci-dessus. Une autre forme d’implication est celle des « témoins », au sens du travail de Witness at the Border ou de nombreuses traditions religieuses. Beaucoup d’entre eux convergent ou se chevauchent. Tous sont vitaux, évoluent et continuent de se déployer en réponse aux défis de ce moment historique.

Le martyre signifie désormais la mort en raison des croyances religieuses. Mais le sens originel du mot fait référence à un acte de témoignage. La mort de Renée Good peut être comprise comme quelque chose au-delà du martyre – une vague sismique qui ouvre la voie à nous tous pour agir en tant que témoins et nous engager dans la solidarité et la responsabilité collectives, et donc dans la transformation. Renée Good a refusé d’obéir, de se conformer, d’être complice. Elle a choisi de tracer la ligne et de résister. Ferons-nous la même chose ? La prochaine étape est entre nos mains.