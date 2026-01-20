Décembre a connu la hausse mensuelle des prix alimentaires la plus rapide depuis la pandémie

Pendant des mois, le président Donald Trump a affirmé à tort que les prix des denrées alimentaires avaient baissé sous son mandat – mais un nouveau rapport fédéral montre que les prix ont globalement augmenté depuis son retour à la Maison Blanche, en particulier pour certains produits de base.

Trump a colporté de faux récits concernant la baisse des prix à plusieurs reprises, notamment fin novembre, lorsqu’il a affirmé que les coûts de l’épicerie avaient baissé de 25 pour cent, citant le prix d’une offre annuelle proposée par Walmart sur les produits alimentaires des fêtes.

« Mes coûts sont inférieurs à ceux des démocrates sur tout », se vantait Trump dans un article de Truth Social à l’époque.

En réalité, le prix de la transaction de la superchaîne a baissé en grande partie parce qu’elle comprenait moins d’articles que les années précédentes.

Un nouveau rapport sur l’indice des prix à la consommation (IPC) du Bureau of Labor Statistics (BLS) publié plus tôt cette semaine démontre que les prix des denrées alimentaires ont augmenté au cours de l’année écoulée.

Pour la catégorie « nourriture à la maison » (p. ex. produits d’épicerie), les coûts ont augmenté à un taux de 2,4 pour cent d’une année sur l’autre. Pour la grande catégorie de viandes (bœuf, porc, jambon, volaille, fruits de mer, etc.), les prix ont augmenté de 6,9 ​​pour cent. Sur des produits spécifiques de cette catégorie, les augmentations de prix ont été plus importantes : le coût du bœuf haché, par exemple, a augmenté de 15,5 % en 2025. Le café, que les deux tiers des Américains boivent chaque jour, a également connu de fortes hausses de prix, augmentant de 19,8 %.

Rien n’indique que la hausse des prix s’arrêtera de sitôt – en effet, la variation de novembre à décembre, soit une hausse de 0,7 pour cent des prix des produits alimentaires, a été la hausse la plus rapide des prix des épiceries depuis plus de trois ans.

Le nouveau rapport n’est pas nécessairement alarmant par rapport à la hausse des prix alimentaires juste après la pandémie, a déclaré le professeur d’agro-industrie Ricky Volpe. Le New York Timesmais cela « fait clairement comprendre que lorsque l’administration actuelle prétend que les prix des produits alimentaires sont en baisse, ce n’est bien sûr pas exact ».

Le rapport réfute également les affirmations de Trump selon lesquelles il aurait fait un meilleur travail sur les prix alimentaires que son prédécesseur, l’ancien président Joe Biden : dans le dernier rapport annuel sur l’IPC du mandat de Biden, les prix des produits alimentaires n’ont augmenté que de 1,8 %, ce qui signifie que les augmentations des prix alimentaires au cours de la première année de retour de Trump au pouvoir étaient 1,33 fois plus élevées que sous l’année dernière de Biden.

Une partie des coûts plus élevés peut être attribuée aux politiques tarifaires de Trump, notamment aux prix plus élevés du café et de certains fruits importés.

Au cours de la campagne électorale présidentielle de 2024, Trump a promis non seulement de stopper l’inflation, mais aussi d’inverser la hausse des prix, notamment sur les produits d’épicerie et autres biens de consommation.

« L’épicerie, les voitures, tout. Nous allons faire baisser les prix », a déclaré Trump à un moment donné de la campagne.

Pourtant, un récent rapport sur l’inflation montre que les prix de tous les biens ont augmenté de 2,7 pour cent – ​​ce qui ne représente pas une différence significative par rapport au taux d’inflation de 2,9 pour cent au moment de son entrée en fonction.

Trump a refusé d’assumer toute responsabilité dans la hausse des coûts, même s’il a affirmé qu’il pourrait faire baisser les prix. Pendant ce temps, les Américains paient en moyenne environ 700 dollars de plus par mois qu’auparavant pour leurs besoins fondamentaux.

« C’est une escroquerie de la part des démocrates », s’est plaint Trump en novembre, après que des élections spéciales aux États-Unis, consacrées à la question de l’accessibilité financière, aient vu les démocrates vaincre de nombreux candidats républicains.