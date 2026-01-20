L’administration Trump suspend le traitement des visas d’immigrant de 75 pays

Le Département d’État américain a annoncé mercredi l’un des efforts les plus ambitieux de l’administration Trump pour restreindre l’immigration dans le pays, affirmant sur les réseaux sociaux qu’il suspendrait le traitement de tous les visas d’immigrant en provenance de 75 pays et affirmant que les ressortissants de ces pays reçoivent souvent des prestations publiques après leur arrivée aux États-Unis.

« Le gel restera actif jusqu’à ce que les États-Unis puissent garantir que les nouveaux immigrants n’extraireont pas la richesse du peuple américain », peut-on lire dans le communiqué.

Ces pays représentent plus d’un tiers des 193 pays de la planète et comprennent l’Afghanistan, la République démocratique du Congo, le Laos, la Somalie et le Soudan.

Cette annonce intervient alors que l’administration cherche à élargir la définition de ce qui constitue une « charge publique » : les personnes susceptibles d’utiliser les avantages publics.

Le président Donald Trump et ses principaux conseillers sont depuis longtemps obsédés par l’affirmation selon laquelle les immigrants et les réfugiés abusent des services sociaux, et la Maison Blanche s’est particulièrement concentrée sur le recours aux programmes publics par les immigrants somaliens à la suite d’un scandale de fraude au Minnesota.

L’année dernière, l’Institut libertaire Cato a publié une étude montrant que, malgré les affirmations de Trump, les Américains nés dans le pays consomment plus de prestations publiques que les immigrés, en moyenne par habitant.

Les immigrants ont utilisé 21 % moins d’aide sociale et de prestations publiques que les Américains nés aux États-Unis, selon l’étude.

« Trump utilise une fois de plus le mensonge, le racisme et la xénophobie pour empêcher des groupes entiers de personnes de venir contribuer à ce pays », a déclaré la représentante Pramila Jayapal (Démocrate de Washington).

RUPTURE : l’administration Trump suspend les visas d’immigrant pour 75 pays.

Cette politique raciste, xénophobe et cruelle maintiendra les familles séparées indéfiniment et montre à quel point le Parti républicain dans son ensemble est anti-immigration. Il faut l’inverser immédiatement.

Ma déclaration complète : pic.twitter.com/X1jvIaBmic – Représentante Pramila Jayapal (@RepJayapal) 14 janvier 2026

À la fin de l’année dernière, l’administration a proposé une règle qui obligerait les agents d’immigration à déterminer si un immigrant utiliserait des programmes tels que Medicaid, le programme d’assistance nutritionnelle supplémentaire, le programme d’assurance maladie pour enfants et les repas scolaires gratuits ou à prix réduit avant de décider de lui accorder ou non l’entrée aux États-Unis.

Un certain nombre d’observateurs ont noté mercredi que le Département d’État avait annoncé le gel du traitement des visas des mois avant que les États-Unis n’accueillent la Coupe du monde – et que 15 des 42 équipes déjà qualifiées pour le tournoi de football proviendraient de pays touchés par la nouvelle politique.

Un responsable du Département d’État a déclaré Politique que la pause ne devrait pas affecter directement le traitement des visas touristiques, mais le média a rapporté que « les individus pourraient toujours rencontrer des difficultés si leur pays est soumis à d’autres interdictions et restrictions de voyage de Trump ».

Les ambassades américaines en Haïti et en Iran ont toutes deux publié des avertissements concernant les restrictions de visa sur leurs sites Internet.

J’ai vérifié les directives du Département d’État américain en matière de visa pour la Coupe du monde. Au moins deux pays participants ont des alertes de visas suspendus. Avec la nouvelle annonce de Rubio concernant la suspension des visas, cette situation va probablement s’étendre.

Les États-Unis devraient perdre leurs droits d’hébergement. C’est une parodie pic.twitter.com/wFsDmA0Xcp – Etan Nechin (@Etanetan23) 14 janvier 2026

« Les États-Unis devraient perdre leurs droits d’hébergement », a déclaré Etan Nechin de Haaretz. « C’est une parodie. »