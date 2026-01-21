Une majorité d’Américains considèrent la première année de Trump comme un échec, selon les sondages

Les données de sondages provenant de plusieurs sources montrent qu’une majorité d’Américains désapprouvent la performance du président Donald Trump au cours de la première année de son retour à la Maison Blanche, un sondage démontrant que près de 6 Américains sur 10 pensent que le deuxième mandat de Trump est déjà un échec.

UN CNN/SSRS publié vendredi montre que la cote d’approbation de Trump était à un net -22 points, avec seulement 39 pour cent d’approuvant sa performance au cours de l’année écoulée et 61 pour cent de désapprobation. Cela représente une évolution de 18 points depuis le sondage de février, où sa note nette n’était que de -4 points.

Parmi ceux qui désapprouvent les performances professionnelles de Trump, les trois quarts ont déclaré qu’ils étaient « fortement désapprouvés », soit près d’un répondant sur deux (46 %).

Dans l’ensemble, 58 % des Américains considèrent la première année de retour de Trump au Bureau ovale comme un échec. Quatre-vingt-douze pour cent des sondés libéraux ont déclaré qu’ils considéraient son époque comme telle, tandis que 65 pour cent des modérés ont également décrit la première année de Trump de cette façon. Et tandis que les sondés conservateurs ont largement perçu de manière positive la première année du président, un quart d’entre eux (24 %) ont déclaré que la première année de Trump a été embourbée dans les échecs.

Des sondages supplémentaires révèlent également un immense mécontentement à l’égard de Trump depuis son retour à Washington il y a un an.

Un Économiste/YouGov publié mardi montre que Trump a un taux d’approbation net de -20 points, avec 57 % des Américains désapprouvant ses performances professionnelles, dont 1 électeur de Trump 2024 sur 6 (16 %). Seulement 37 pour cent des Américains interrogés ont approuvé son rendement au travail.

Trump s’en sort également mal sur les questions clés sur lesquelles il a fait campagne, selon l’enquête. En matière de criminalité, Trump a une note nette de -7 points, tandis qu’en matière d’immigration, son score s’élève à -10 points. En ce qui concerne la maîtrise de l’inflation, Trump a une note de -27 points.

L’enquête demandait également aux personnes interrogées si certains termes décrivaient avec précision Trump. Seuls 32 % ont déclaré que Trump était honnête ou digne de confiance. Économiste/ Sondage YouGov trouvé. Pendant ce temps, 53 pour cent ont déclaré qu’ils pensaient que ses paroles étaient dangereuses, tandis que seulement 18 pour cent ont déclaré qu’ils ne le étaient pas.

Un récent Presse associée/NORC montre également que les taux d’approbation de Trump sont profondément sous-marins, avec 59 pour cent des Américains interrogés désapprouvant sa performance et seulement 40 pour cent l’approuvant.

Les Américains ont également attribué à Trump des notes d’échec notables sur des sujets spécifiques. Sur l’économie, il a reçu 37 pour cent d’approbation et 62 pour cent de désapprobation. En matière d’immigration, seuls 38 % des sondés approuvent la performance de Trump, tandis que 61 % la désapprouvent. Et en matière de politique étrangère, Trump a obtenu une note similaire, avec 37 pour cent d’approuvant sa performance et 61 pour cent de désapprobation.

Chris Walker

Un sondage récemment publié par l’Université Quinnipiac s’est montré légèrement plus généreux à l’égard de Trump, mais a tout de même démontré une forte désapprobation de la part de l’électorat, avec 54 % des Américains désapprouvant la gestion de la présidence par Trump, alors que seulement 40 % l’approuvaient.

Selon cette enquête, 38 % des Américains estiment que les États-Unis sont sur la « bonne voie », tandis que 56 % considèrent que le pays va dans la « mauvaise direction ».

Le sondage Quinnipiac a également demandé aux personnes interrogées leurs sentiments à l’égard de plusieurs responsables de l’administration Trump – dont aucun n’a reçu de notes nettes positives. Par exemple, le secrétaire d’État Marco Rubio a obtenu un score d’approbation net de -3 points, tandis que le vice-président JD Vance a reçu un score de -7 points. Le conseiller Stephen Miller a reçu une note de -10 points et le secrétaire du ministère de la Santé et des Services sociaux, Robert F. Kennedy Jr., a obtenu une note de -11 points. Le secrétaire à la Défense Pete Hegseth a reçu un score de -9 points.

Les données du sondage, qui concordent avec celles de nombreuses enquêtes récemment menées, indiquent qu’une majorité d’Américains sont mécontents de la direction que Trump a prise pour le pays au cours de l’année écoulée. En effet, les données d’un récent sondage représentent l’un des taux de désapprobation les plus larges que Trump ait connu depuis qu’il a repris ses fonctions, et rivalise avec sa position négative en janvier 2021, lorsqu’il quittait ses fonctions après l’expiration de son premier mandat – et juste après qu’une foule de loyalistes, sous sa direction, soit descendue sur le Capitole américain et a violemment envahi le bâtiment alors que le Congrès confirmait sa défaite à l’élection présidentielle de 2020.

Trump ne semble pas vouloir mettre un terme à ses idées impopulaires de sitôt, y compris sa volonté d’annexer le Groenland, d’étendre ses droits de douane controversés sur les produits importés, et bien plus encore – ce qui pourrait avoir un impact profond sur les résultats des élections de mi-mandat au Congrès de 2026.