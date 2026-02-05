Alors que la terreur ICE force les gens à l’intérieur, les appels se multiplient en faveur d’un moratoire sur les expulsions au Minnesota

Le loyer est dû dans les Twin Cities et de nombreuses familles ne pourront pas payer. « L’opération Metro Surge » a contraint des milliers de familles à se mettre à l’abri des agents fédéraux masqués errant dans les rues. Alors que beaucoup ont peur d’aller au travail ou à l’école, les factures s’accumulent, galvanisant les appels au gouverneur du Minnesota, Tim Walz, pour qu’il déclare un moratoire sur les expulsions.

L’Opération Metro Surge a contraint les familles sans papiers des Twin Cities à prendre une cascade de décisions difficiles, et les militants préviennent que sans moratoire sur les expulsions, la région est confrontée à une catastrophe imminente en matière d’expulsions. Beaucoup ont vu des proches – et les principaux soutiens économiques de leur foyer – être enlevés par des agents fédéraux et se sont efforcés de rassembler les fonds nécessaires pour payer leur loyer de février.

Des manifestants du Centro de Trabajadores Unidos en la Lucha brandissent une banderole sur laquelle on peut lire « Arrêtez d’expulser nos voisins » lors d’un rassemblement à Minneapolis le 30 janvier 2026. Riley Bruce

Alors que les limites de l’autorité du maire et du gouverneur sont exposées lorsque les autorités sont confrontées à des demandes de retrait de l’ICE du Minnesota (puisque cela nécessiterait que la police locale engage directement les autorités fédérales), déclarer un moratoire sur les expulsions est sans aucun doute du pouvoir de Walz. Il a refusé d’agir. Walz n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Pendant le mandat du maire de Minneapolis, Jacob Frey, il a contribué à faciliter une transformation dans la façon dont la ville aborde l’abordabilité du logement, notamment par le biais du plan Minneapolis 2040. Le plan, qui supprime progressivement les minimums de stationnement et les restrictions de zonage pour les logements multifamiliaux, a contribué à faire de la ville une destination pour les millennials à la recherche d’un coût de la vie inférieur.

« Aucune famille ne devrait avoir à choisir entre garder un toit au-dessus de sa tête et risquer d’être kidnappée par l’ICE. »

Walz a maintenu un moratoire sur les expulsions au Minnesota pendant la pandémie de COVID-19 de mars 2020 à juin 2021. Les défenseurs disent qu’il est déconcertant que Walz n’ait pas pris ce qu’ils considèrent comme une mesure de bon sens pour protéger les Minnesotans non seulement des mesures d’immigration mais aussi de l’itinérance pendant une période de précarité économique.

Le gouverneur Walz a tout à fait le pouvoir de déclarer un moratoire sur les expulsions à l’échelle de l’État. En fait, il est le seul élu à disposer de ce pouvoir. « Le gouverneur ne se présente pas à la réélection, mais j’ai toujours l’impression qu’il pourrait au moins nous faire preuve d’une certaine gentillesse en sortant », a déclaré Klyde Warren, un dirigeant de l’IPG Tenant Union, qui représente les locataires des unités du Investment Property Group dans les Twin Cities, a déclaré, en plaisantant à moitié.

La pression sur Walz augmente. Selon le dernier décompte, plus de 72 organisations ont signé l’appel en faveur d’un moratoire sur les expulsions. Les législateurs démocrates ont également demandé au gouverneur d’atténuer les effets de l’opération ICE, surtout s’il ne peut y mettre un terme. « En tant que locataires, voisins et citoyens ordinaires, nous sommes descendus dans la rue, risquant beaucoup, parfois notre vie, pour protéger nos voisins », a déclaré Langley. « Et nous demandons à notre gouverneur de faire quelque chose qui ne présente aucun risque pour lui. »

Langley a déclaré que des années d’organisation des locataires avant l’opération Metro Surge aideront les communautés sans papiers des Twin Cities à résister à la tempête. « Le syndicat des locataires est un peu comme un conteneur pour répondre à cette crise », a-t-elle déclaré. Ils ont facilité les liens entre voisins à une époque de peur et d’isolement croissants et ont réaffirmé que les locataires non seulement peuvent mais doivent s’organiser pour se protéger et protéger leurs voisins.

Warren a été témoin de ce qui peut arriver lorsque les propriétaires coopèrent avec les autorités fédérales de l’immigration. Il a déclaré qu’à la fin du mois de décembre, l’un de ses voisins avait été arrêté par l’ICE après qu’un membre du personnel du bâtiment ait ouvert la porte aux agents alors qu’ils n’avaient pas présenté de mandat. Après l’incident, la direction d’Investment Property Group a déclaré à Warren que le membre du personnel n’était plus employé dans le bâtiment, seulement pour que la personne réapparaisse plus tard pour travailler dans une autre propriété IPG. IPG n’a pas répondu aux multiples demandes de commentaires.

« Je fonctionne essentiellement comme agent de sécurité non rémunéré à ce stade. Et c’est épuisant, mais c’est nécessaire », a déclaré Warren.

Langley a déclaré que la capacité des syndicats de locataires à répondre aux besoins de la communauté n’est possible que grâce au travail effectué en grande partie depuis la pandémie de COVID-19 pour renforcer le pouvoir des locataires dans les villes jumelles. Le 31 janvier, une coalition de syndicats de locataires a annoncé qu’elle formerait la Twin Cities Tenant Union pour consolider son pouvoir et faire pression en faveur de protections plus strictes en matière de logement.

« Les gens qui n’ont jamais utilisé le terme » organisation des locataires « avant font le travail d’organisation des locataires en rencontrant leurs voisins, en identifiant leurs besoins – qu’il s’agisse d’une aide au loyer, de l’épicerie ou des transports – et en y répondant rapidement », a déclaré Langley. « Ils déterminent où se trouvent les lacunes et apprennent à les combler. » L’organisation des locataires n’est cependant pas la seule stratégie déployée.

Un manifestant tient une pancarte indiquant « Arrêtez les expulsions, sauvez des vies » lors d’un rassemblement appelant le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, à mettre en œuvre un moratoire sur les expulsions. Riley Bruce

Depuis le début de l’opération Metro Surge, les écoles publiques de Minneapolis sont devenues des lieux d’organisation pour les parents et les enseignants, construisant des réseaux d’entraide et apportant une aide sur le terrain aux étudiants et aux familles hébergées chez elles. Les écoles publiques de Minneapolis et de St. Paul ont des politiques facultatives d’enseignement à distance afin que les étudiants sans papiers, ou les enfants de membres de leur famille sans papiers, ne se sentent pas obligés de choisir entre leur éducation et la sécurité de leur famille.

Tout est sur la table, ont souligné Langley et Murad, y compris faire pression sur les shérifs locaux pour qu’ils refusent d’exécuter les mandats d’expulsion et s’opposer physiquement aux expulsions en cours, car la porte d’entrée – pour l’instant – est la seule chose qui empêche leur enlèvement et leur expulsion. « Tant que vous n’avez pas vécu ou du moins vu une expulsion, vous ne comprenez pas à quel point cela peut bouleverser votre vie et être traumatisant », a déclaré Langley.