Plus de 120 groupes de la société civile exhortent l’UE à annuler l’accord commercial américain

Alors que le Parlement européen débat de l’accord commercial conclu l’année dernière par le président Donald Trump et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, plus de 120 groupes de la société civile de toute l’Europe et du monde ont averti jeudi que les exigences de Trump envers le bloc et son « mépris du droit international » ont clairement montré que les États-Unis ne sont actuellement « plus un partenaire de bonne foi ».

En solidarité avec les pays qui ont été directement menacés par « l’impérialisme fossile » de Trump – le Venezuela et le Groenland – l’UE doit réduire sa dépendance aux combustibles fossiles américains et annuler la négociation et la mise en œuvre de l’accord commercial, a déclaré Oil Change International, l’un des signataires de la lettre ouverte envoyée à von der Leyen et à d’autres hauts responsables de l’UE.

La lettre note que Trump a déjà montré que dans le cadre d’un accord avec les États-Unis, l’UE serait poussée à « diluer ses propres engagements climatiques » et à « enrichir les sociétés américaines de combustibles fossiles » aux dépens du bloc.

« Son administration a attaqué la réglementation européenne sur le méthane et sa directive sur le devoir de diligence en matière de durabilité des entreprises, cherchant à affaiblir la capacité de l’Europe à tenir les entreprises responsables des atteintes au climat et aux droits de l’homme », peut-on lire dans la lettre, qui a également été signée par Coal Action Network au Royaume-Uni, Urgewald en Allemagne et un certain nombre de groupes basés aux États-Unis, dont Public Citizen.

Von der Leyen a accepté l’accord en juillet dernier après que Trump ait menacé le bloc de « tarifs de douane économiquement dévastateurs », ont écrit les groupes, garantissant que l’UE importerait pour 750 milliards de dollars de produits énergétiques américains, dont du gaz naturel liquéfié (GNL).

Ces importations « contamineront l’air et l’eau des communautés voisines, augmentant leur risque de cancer, d’asthme et d’autres problèmes de santé graves », prévient la lettre, tout en étant également susceptibles d’augmenter les coûts énergétiques pour les ménages à travers l’Europe.

Dans l’UE, jusqu’à un foyer sur quatre a déjà du mal à chauffer, climatiser ou éclairer correctement son logement, ont écrit les groupes.

James Hiatt, directeur exécutif du groupe américain For a Better Bayou, a appelé les dirigeants européens à « se ranger du côté des communautés comme la mienne, et non des dirigeants des combustibles fossiles qui financent Trump, en mettant fin à sa dépendance au gaz américain ».

« Il n’y a rien de propre dans le GNL américain », a déclaré Hiatt. « Cette industrie a détruit des zones humides, endommagé les moyens de subsistance des pêcheurs et condamné les communautés du sud du Golfe comme la mienne à des taux plus élevés de maladies cardiaques, d’asthme et de cancer. Nous sommes également en première ligne des ouragans et des inondations, aggravés par la dépendance continue des combustibles fossiles que l’Europe continue d’importer. »

Les groupes ont écrit que « chaque euro dépensé dans les énergies non renouvelables aux États-Unis et chaque investissement dans les combustibles fossiles réalisé par les entreprises et les banques européennes aux États-Unis alimente le programme autoritaire de Trump dans son pays et ses ambitions impériales à l’étranger ».

« La seule façon pour l’Europe d’atteindre l’indépendance énergétique et de se libérer des pressions extérieures est de mettre en œuvre une transition juste en s’éloignant des combustibles fossiles et en s’appuyant sur la suffisance/l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables locales », peut-on lire dans la lettre. « Bien fait, cela peut soutenir des emplois décents et des économies locales saines. »

En ratifiant l’accord avec les États-Unis, ont ajouté les groupes, l’UE ne fera que « passer d’une dépendance dangereuse à une autre », suite à l’élimination progressive de ses importations de pétrole en provenance de Russie.

Le bloc « abandonnera également sa souveraineté petit à petit, perdra la bataille de la compétitivité, aggravera la crise climatique, ce qui mettra encore plus la vie de sa population en danger en raison de conditions météorologiques extrêmes, et mettra en péril ses ambitions d’être considéré comme un leader mondial en matière de climat », peut-on lire dans la lettre.

La menace de Trump de reprendre le Groenland au royaume danois et ses frappes illégales contre le Venezuela – visant, a admis son administration, à prendre le contrôle de son pétrole – ont montré à quel point le président est disposé à violer le droit international si cela sert ses propres intérêts, ont suggéré les groupes.

Les groupes ont formulé des exigences spécifiques auprès des dirigeants de l’UE, les appelant à :

Soyez solidaires des pays d’Amérique latine menacés par les États-Unis, y compris le Venezuela, et du Groenland, en affirmant que « c’est à son peuple, et à lui seul, de décider de son avenir » ;

Présenter une motion aux Nations Unies condamnant les « violations flagrantes du droit international » par l’administration Trump ;

Annuler immédiatement les négociations et la mise en œuvre de l’accord commercial entre les États-Unis et l’UE ;

S’engager avec les États membres de l’UE pour renouveler le Green Deal européen et établir une feuille de route contraignante pour l’élimination progressive du gaz fossile, en particulier du GNL américain ;

Défendre la réglementation européenne existante sur le méthane et veiller à ce qu’elle soit appliquée aux importations ; et

Soutenez la première conférence internationale sur une transition juste loin des combustibles fossiles, organisée par les gouvernements de Colombie et des Pays-Bas.

« Sous Trump, les États-Unis sont devenus un État voyou qui viole le droit international et intimide les nations souveraines pour qu’elles se soumettent à leur programme de « domination énergétique » », a déclaré Myriam Douo, chargée de campagne pour les fausses solutions pour Oil Change International. « L’UE doit cesser de gaspiller de l’argent dans des combustibles fossiles américains coûteux et risqués, qui menacent les objectifs climatiques, exposent les populations à un risque accru de catastrophes climatiques et nuisent aux communautés en raison d’une pollution toxique. »

« L’UE se trouve à la croisée des chemins : elle peut suivre les États-Unis sur une voie instable et destructrice ou elle peut tracer sa propre voie vers la stabilité », a déclaré Douo. « Cela peut permettre d’économiser des milliards, de construire une économie résiliente et d’assurer sa sécurité et son indépendance énergétiques à long terme grâce à une transition juste vers les énergies renouvelables. »