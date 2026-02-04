Le juge bloque la dernière tentative de Noem d’empêcher les démocrates d’inspecter les prisons de l’ICE

Le 2 février, un juge fédéral a émis une ordonnance d’urgence bloquant temporairement la dernière initiative de la secrétaire à la Sécurité intérieure, Kristi Noem, visant à empêcher les législateurs démocrates de procéder à des inspections inopinées dans les prisons fédérales pour immigrants, où au moins 38 personnes sont mortes depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche.

L’ordonnance accorde une aide d’urgence à 13 membres démocrates du Congrès qui ont été empêchés par les responsables du Département de la sécurité intérieure (DHS) de mener des inspections de surveillance inopinées dans les prisons pour immigrants. Le tribunal avait précédemment bloqué une ordonnance obligeant les législateurs à fournir un préavis avant de se rendre dans les prisons pour immigrants en décembre. Mais Noem a discrètement publié une note presque identique rétablissant la politique datée du 8 janvier, un jour après qu’un agent de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) ait tué Renee Nicole Good à Minneapolis, Minnesota.

Des manifestations ont éclaté dans tout le pays après que l’agent de l’ICE Jonathan Ross a tiré trois fois sur Good alors qu’elle était dans sa voiture. Dans les heures qui ont suivi sa mort, des agents d’immigration du Minnesota ont agressé des résidents en deuil et procédé à plusieurs arrestations. Alors que les manifestations se poursuivaient le lendemain, le représentant Ilhan Omar et d’autres démocrates du Minnesota sont arrivés pour rencontrer des électeurs détenus au bâtiment fédéral Whipple à Minneapolis, où l’ICE et la Border Patrol ont continué à détenir à la fois des immigrants et des manifestants arrêtés lors de la soi-disant opération « d’application de l’immigration » de l’administration Trump au Minnesota.

Malgré la décision précédente contre la politique antérieure de Noem exigeant que les membres du Congrès donnent un préavis avant de se rendre dans les prisons pour immigrants, Omar et ses collègues législateurs ont été refoulés du bâtiment fédéral de Whipple, que l’administration Trump a transformé en prison de fortune et en siège de sa répression contre le Minnesota. Les législateurs ont été informés qu’une nouvelle politique qui aurait été instituée par Noem obligeait les membres du Congrès à fournir un préavis une semaine à l’avance, rendant essentiellement impossibles les inspections de surveillance inopinées.

« Ce qui s’est passé aujourd’hui est une tentative flagrante d’empêcher les membres du Congrès d’exercer leurs fonctions de surveillance », avait alors déclaré Omar aux journalistes.

Les démocrates ont immédiatement demandé au juge fédéral une ordonnance d’interdiction contre cette politique après qu’Omar et ses collègues aient été empêchés d’entrer dans le bâtiment. Dans la décision du 2 février autorisant cette ordonnance, le juge de district américain Jia M. Cobb a écrit que les plaignants démocrates auraient probablement gain de cause dans leur procès contre l’administration Trump, en partie parce que la nouvelle politique exigeant un préavis est presque identique à la politique annulée en décembre.

« Au contraire, la force de cette conclusion s’est accrue au fil des semaines, étant donné que les pratiques d’application et de détention de l’ICE sont devenues le centre d’un intérêt intense au niveau national et au Congrès », a écrit Cobb.

Skye Perryman, présidente et directrice générale du groupe de surveillance Democracy Forward, a déclaré que le DHS tente de garder la cruauté des prisons de l’ICE hors de la vue du public, mais que les électeurs peuvent « voir de leurs propres yeux » que le programme d’expulsions massives de l’administration Trump est « moralement en faillite et illégal ».

« La décision d’aujourd’hui redonne au Congrès la capacité de dénoncer les conditions de détention dangereuses, de protéger les personnes – y compris les citoyens américains – qui sont détenues par le gouvernement et d’appliquer la loi lorsque l’administration refuse de le faire », a déclaré Perryman dans un communiqué lundi.

La loi fédérale oblige le DHS à autoriser le contrôle du Congrès sur les centres de détention pour migrants, mais les législateurs de tout le pays ont poursuivi l’administration Trump en justice après avoir été empêchés d’effectuer des visites inopinées. Ces visites font souvent suite à des informations faisant état de décès prématurés, de conditions inhumaines, de coercition physique et d’autres abus présumés de la part de personnes à l’intérieur. L’ICE a arrêté environ 40 000 personnes chaque jour avant le retour de Trump au pouvoir, mais à la mi-janvier, un nombre record de 73 000 personnes étaient incarcérées dans le système de détention des immigrants en pleine expansion.

L’administration Trump a systématiquement supprimé les protections juridiques accordées aux réfugiés et aux demandeurs d’asile, tout en arrêtant et en incarcérant sans discernement des personnes incapables de prouver leur citoyenneté sur place. Être sans papiers est une violation civile, et les juges de l’immigration libèrent généralement les personnes sous caution à moins qu’elles n’aient des accusations criminelles en cours ou qu’elles ne représentent une menace pour la sécurité publique, mais l’administration a rendu la détention obligatoire pour toute personne faisant face à des ordres d’expulsion. En conséquence, le nombre d’enfants détenus par l’ICE a été multiplié par six depuis l’arrivée au pouvoir de Trump.

Le 27 janvier, le sénateur géorgien Jon Ossoff a annoncé qu’une enquête d’un an menée par son bureau avait révélé 1 000 rapports crédibles faisant état de violations des droits humains lors des détentions de l’ICE. Le Congrès s’efforce depuis des années de tenir les prisons de l’ICE responsables de leurs conditions abusives, des recherches montrant que l’isolement cellulaire et d’autres pratiques inhumaines causent de graves dommages, voire la mort.

En mai 2025, des agents fédéraux ont arrêté le maire de Newark Ras Baraka et la représentante LaMonica McIver lorsqu’une bagarre a éclaté devant une prison ICE du New Jersey où des politiciens démocrates tentaient d’effectuer une visite de surveillance. McIver a été accusé d’avoir agressé des agents fédéraux et affirme que les poursuites sont purement politiques. Un juge fédéral a refusé de rejeter les accusations tout en exigeant des communications internes et des preuves supplémentaires de la part de l’administration.

Les conditions de détention dans les prisons de l’ICE font l’objet d’une attention renouvelée alors que le programme d’expulsions massives de Trump devient plus impopulaire que jamais. Les habitants de villes comme Minneapolis, Chicago, Los Angeles, la Nouvelle-Orléans et au-delà se sont organisés en réponse aux opérations de police de l’immigration de Trump. Des observateurs juridiques ont été dépêchés pour enregistrer les patrouilles d’immigration itinérantes procédant à des arrestations souvent violentes, dans le cadre de ce qui s’est transformé en un mouvement de résistance à l’échelle nationale.

Un examen des données disponibles par La trace ont découvert 20 cas dans lesquels des agents fédéraux de l’immigration ont tiré sur des personnes depuis le début de la campagne d’expulsion de Trump l’année dernière. Au moins cinq personnes sont mortes, dont Good et Alex Pretti à Minneapolis, et neuf autres ont été blessées. Dans au moins 36 cas, des agents d’immigration « ont tenu des passants, des manifestants ou d’autres personnes sous la menace d’une arme dans des circonstances douteuses ».

Dans une déclaration du 2 février, Chioma Chukwu, directrice exécutive du groupe de surveillance American Oversight, a déclaré que la décision montre que « l’administration Trump ne peut pas échapper à ses responsabilités en soustrayant ses pratiques de détention inhumaines et mortelles au contrôle du Congrès ».

« À une époque où le public est confronté à des images violentes d’agents de l’ICE attaquant des personnes dans la rue et à des informations faisant état d’abus, de négligence et de décès pendant la détention de l’ICE, la transparence est plus importante que jamais », a déclaré Chukwu.