Rougeole signalée à la prison ICE de Dilley, Texas

Deux détenus du seul centre de détention pour familles d’immigrés du pays, à 70 miles au sud de San Antonio, souffrent d’« infections actives de rougeole », ont déclaré des responsables fédéraux et étatiques.

Les autorités fédérales ont interrompu « tout mouvement » et mis certains migrants en quarantaine, a déclaré Tricia McLaughlin, porte-parole du ministère de la Sécurité intérieure, dans un communiqué. Les cas de rougeole ont été confirmés pour la première fois samedi, suscitant les inquiétudes des professionnels de la santé et des défenseurs de l’immigration quant au potentiel de propagation dans l’établissement de Dilley.

Les cas au centre résidentiel familial du sud du Texas surviennent dans le cadre d’un nouvel examen minutieux de l’établissement à l’échelle nationale à la suite du transfert là-bas de Liam Conejo Ramos, un garçon équatorien de 5 ans que des agents fédéraux ont arrêté avec son père à Minneapolis. Les photographies des autorités fédérales arrêtant l’enfant, qui portait un sac à dos Spider-Man et un chapeau d’hiver bleu surdimensionné, sont rapidement devenues virales, ajoutant à la frustration de certains Américains face aux tactiques d’immigration mises en œuvre dans le Minnesota, où des agents fédéraux ont abattu deux personnes le mois dernier. Un juge fédéral du Texas a ordonné la libération de Ramos et de son père et ils sont rentrés chez eux ce week-end.

Plus de 1 400 personnes, dont des nourrissons âgés d’à peine deux mois, ont été détenues dans l’établissement de Dilley alors que l’administration Trump a multiplié ces derniers mois les arrestations de familles à l’intérieur du pays. Malgré un règlement fédéral qui régit les droits des enfants en détention et stipule généralement qu’ils ne peuvent pas être emprisonnés plus de 20 jours lorsqu’ils sont accompagnés de leurs parents, de nombreuses familles du centre ont été détenues pendant plus de deux mois et certaines jusqu’à huit mois, ont déclaré des avocats et des défenseurs.

Ils ont décrit les conditions dangereuses dans l’établissement, notamment le manque d’eau potable, de nourriture et d’hygiène, et le fait d’être obligés de dormir avec les lumières allumées 24 heures sur 24.

McLaughlin, le porte-parole du DHS, a refusé de fournir des détails sur les deux détenus infectés ou de dire combien de personnes dans l’établissement avaient déjà été vaccinées ou étaient actuellement vaccinées et mises en quarantaine. Elle a déclaré que les responsables médicaux surveillaient les détenus et prenaient « des mesures appropriées et actives pour prévenir de nouvelles infections ».

« Tous les détenus bénéficient de soins médicaux appropriés », a-t-elle ajouté.

Le Département des services de santé de l’État du Texas travaille avec le gouvernement fédéral pour déterminer le nombre de doses de vaccins à fournir, a déclaré son porte-parole, Chris Van Deusen, dans un e-mail. Il a renvoyé les questions sur l’installation et les personnes touchées au gouvernement fédéral, qui, selon lui, mènerait toute enquête sur la propagation.

Elissa Steglich, codirectrice de la clinique juridique de l’immigration de l’Université du Texas à Austin, a déclaré que la présence de la rougeole est particulièrement préoccupante étant donné les conditions historiquement médiocres des centres de détention pour immigrants.

« Au fil des années de détention pour migrants, nous avons entendu des plaintes, et de nombreux rapports, concernant la mauvaise qualité des soins de santé et des soins médicaux dans ces centres de détention pour migrants », a déclaré Steglich. « Il est important de noter que cela se produit maintenant dans le contexte des taux de mortalité en détention pour migrants les plus élevés depuis des décennies. »

Au moins 32 personnes sont mortes en détention à l’ICE l’année dernière, un record depuis deux décennies. Quatre décès ont été signalés dans les centres de détention d’immigrants du Texas, dont un Cubain de 55 ans dont la mort en janvier, selon le bureau du médecin légiste d’El Paso, était un homicide.

En 2025, les États-Unis ont également enregistré le plus grand nombre de cas de rougeole depuis des décennies, enregistrant plus de 2 200 infections de ce type. Cela comprenait 762 personnes dans une épidémie dans l’ouest du Texas, au cours de laquelle deux enfants sont morts et 99 personnes ont été hospitalisées. Les Centers for Disease Control and Prevention définissent une épidémie comme trois cas liés ou plus.

Bien qu’il soit difficile d’évaluer la gravité de la situation sans en savoir plus sur les cas, Peter Hotez, un éminent expert en maladies infectieuses et doyen de l’École nationale de médecine tropicale du Baylor College of Medicine, a déclaré qu’une enquête était nécessaire pour comprendre comment les infections se sont produites. Il est essentiel de savoir combien de détenus et de membres du personnel sont vaccinés, a-t-il déclaré.

« La rougeole est l’agent viral le plus contagieux qui soit et elle peut donc se propager très rapidement dans un établissement institutionnel s’il y a une cohorte importante d’enfants et d’adultes non vaccinés », a déclaré Hotez.

Les porte-parole du DHS et de l’Immigration and Customs Enforcement, qui supervisent les installations de Dilley, n’ont pas répondu aux questions sur la question de savoir si et comment une enquête serait menée.

Une personne atteinte de rougeole peut la transmettre en moyenne à 12 à 18 autres personnes non vaccinées, a déclaré Hotez. Le virus a une longue période d’incubation et les personnes atteintes de rougeole sont également contagieuses pendant environ quatre jours avant et après l’apparition de l’éruption cutanée. On ne sait pas exactement ce que savent les autorités sur le statut vaccinal des autres migrants présents dans l’établissement.

L’établissement de Dilley abrite également des familles qui ont été détenues et amenées d’autres États, ce qui, selon Hotez, pourrait compliquer davantage l’enquête et accroître les expositions potentielles pendant le transport.

En fin de compte, Hotez a déclaré qu’il est important de prendre particulièrement soin de toute personne non vaccinée atteinte de rougeole, car la maladie a un taux de morbidité élevé.

« Vingt pour cent des enfants non vaccinés atteints de rougeole nécessitent généralement une hospitalisation, alors que fait-on pour prendre soin d’eux médicalement ? » il a demandé.

Lee Rogers, chef du service de podologie à l’UT Health San Antonio, a exhorté dans une lettre adressée à l’agence des services de santé de l’État et aux responsables locaux du comté de Frio, où se trouve Dilley, qu’un « commandement et contrôle immédiat et unifié de la santé publique » était nécessaire.

« Dans ce contexte, l’urgence de santé publique est plus grave qu’une épidémie classique, car la détention collective crée un risque d’exposition quasi universel, tandis que le chevauchement des lignes opérationnelles fédérales et étatiques risque de retarder le contrôle décisif de l’épidémie », a écrit Rogers. « Cela pourrait rapidement submerger les ressources de santé locales, y compris à l’hôpital universitaire. »

Neha Desai, avocate du Centre national pour le droit de la jeunesse qui représente les enfants placés en garde à vue pour l’immigration, a déclaré que depuis des mois, elle et d’autres avocats étaient « profondément préoccupés par la santé des enfants et des familles à Dilley, compte tenu des soins médicaux de qualité inférieure ».

« Certains enfants sont arrivés malades et leur état s’est aggravé pendant leur détention », a déclaré Desai. « D’autres sont arrivés relativement en bonne santé et sont tombés gravement malades pendant leur détention. Les infections actives par la rougeole à Dilley n’ont fait qu’exacerber nos graves inquiétudes. Il s’agit d’une situation intenable avec une solution simple : les familles ne devraient jamais être détenues. »

Divulgation : l’Université du Texas à Austin a soutenu financièrement La Tribune du Texasune organisation de presse non partisane et à but non lucratif financée en partie par les dons de ses membres, de fondations et d’entreprises sponsors. Les bailleurs de fonds ne jouent aucun rôle dans Tribunec’est du journalisme. Retrouvez-en une liste complète ici.