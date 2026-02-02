Le maire de Minneapolis met en garde contre une « invasion » alors que de nouvelles histoires d’horreur sur ICE émergent

Le maire de Minneapolis, Jacob Frey, avertit que l’administration Trump a franchi une « ligne terrifiante » en utilisant des agents fédéraux chargés de l’application de l’immigration pour brutaliser et enlever des personnes dans sa ville.

Dans une interview avec le New York Times Dans un article publié samedi, Frey a décrit les opérations qui ont eu lieu dans sa ville comme « des bandes de gars en maraude marchant dans la rue sans discernement et ramassant les gens », les comparant à une « invasion » militaire.

Au cours de l’entretien, on a demandé à Frey ce qu’il pensait de la récente offre du procureur général Pam Bondi de retirer les forces de l’ordre de sa ville si le Minnesota remettait ses registres d’inscription des électeurs au gouvernement fédéral.

« C’est totalement inconstitutionnel », a répondu Frey. « Nous devrions tous nous lever et dire que ce n’est pas acceptable. Écoutez littéralement ce qu’ils disent. Des menaces actives telles que « Remettez les listes électorales ou autre, ou nous continuerons à faire ce que nous faisons. C’est quelque chose que vous pouvez faire en Amérique maintenant. »

Frey a également été interrogé sur les commentaires du gouverneur du Minnesota, Tim Walz, plus tôt dans la semaine, dans lesquels il comparait l’invasion de Minneapolis par l’administration à la première bataille qui a eu lieu pendant la guerre civile américaine à Fort Sumter.

« Je ne pense pas qu’il soit en train de dire qu’une guerre civile va avoir lieu », a déclaré Frey. « Je pense que ce qu’il dit, c’est qu’une ligne importante et terrifiante est franchie. Et je serais d’accord avec cela. »

Alors que Frey lançait des avertissements sur les actions du gouvernement fédéral à Minneapolis, d’autres histoires d’horreur ont émergé impliquant des agents américains de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) au Minnesota.

Le Presse associée a rapporté samedi que le personnel du centre médical du comté de Hennepin à Minneapolis avait sonné l’alarme suite aux allégations des agents de l’ICE concernant Alberto Castañeda Mondragón, un immigrant mexicain qu’ils ont soigné après avoir subi une fracture du crâne au début du mois.

Les agents de l’ICE qui ont amené Castañeda Mondragón à l’hôpital ont déclaré au personnel qu’il s’était blessé après avoir « délibérément couru la tête la première contre un mur de briques » alors qu’il tentait d’échapper à leur garde.

Les infirmières qui ont soigné Castañeda Mondragón ont cependant déclaré qu’il était impossible que courir la tête la première contre un mur puisse produire le nombre considérable de fractures du crâne dont il a souffert, sans parler de l’hémorragie interne trouvée dans tout son cerveau.

« C’était risible, s’il y avait de quoi rire », a déclaré une infirmière de l’hôpital. Presse associée. « Il était hors de question que cette personne se précipite tête première contre un mur. »

Selon un article publié samedi dans le New York Timesl’inquiétude suscitée par la brutalité de l’ICE s’est accrue à tel point que de nombreux habitants du Minnesota, y compris des immigrants en situation régulière et des citoyens américains, ont commencé à porter leur passeport autour du cou pour éviter d’être potentiellement pris pour cible.

Joua Tsu Thao, un citoyen américain de 75 ans arrivé dans le pays après avoir aidé l’armée américaine pendant la guerre du Vietnam, a déclaré que les actions agressives des agents d’immigration ne lui laissaient d’autre choix que d’afficher son passeport chaque fois qu’il sortait de chez lui.

« Nous devons être prêts avant qu’ils ne pointent une arme sur nous », a expliqué Thao au Fois.

CNN a rapporté vendredi que l’ICE avait rassemblé des réfugiés vivant au Minnesota qui avaient été autorisés à entrer aux États-Unis après avoir subi « un processus de contrôle rigoureux de plusieurs années » et les avait envoyés dans un établissement au Texas où ils étaient préparés à l’expulsion.

Les avocats représentant les réfugiés enlevés ont déclaré CNN que leurs clients ont été « forcés de raconter des demandes d’asile douloureuses avec des contacts limités, voire inexistants, avec les membres de leur famille ou leurs avocats ».

Certains des réfugiés emmenés au Texas ont été libérés. Mais au lieu d’être rapatriés par avion, ils ont été libérés au Texas « sans argent, sans pièce d’identité ni téléphone ». CNN signalé.

Laurie Ball Cooper, vice-présidente des programmes juridiques américains au sein de l’International Refugee Assistance Project, a déclaré : CNN que les agents gouvernementaux enlevant des réfugiés qui avaient été précédemment autorisés à entrer aux États-Unis font partie d’une « campagne de terreur » qui « vise à effrayer les gens ».