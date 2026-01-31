De nouveaux documents déposés devant le tribunal d’Alcatraz alligator allèguent que l’administrateur de Trump a caché des preuves

De nouveaux documents judiciaires allèguent que des responsables fédéraux et étatiques ont caché des preuves de l’implication de l’administration Trump dans le centre de détention des Everglades connu sous le nom d’« Alligator Alcatraz », une révélation qui pourrait relancer une fermeture ordonnée par le tribunal. Les dépôts du 7 janvier surviennent alors que la tribu Miccosukee poursuit sa contestation judiciaire dans le contexte du récent veto du président Donald Trump à la législation élargissant le contrôle de la tribu sur les terres des Everglades.

Les documents, soumis par les Amis des Everglades, le Centre pour la diversité biologique et la tribu Miccosukee, affirment que les documents récemment divulgués montrent que le gouvernement fédéral a aidé à financer et à exploiter l’installation dès le début. Les accusés, y compris le Département de la Sécurité intérieure (DHS), ont soutenu à plusieurs reprises que l’installation – située dans la région de la réserve nationale de Big Cypress, dans les Everglades de Floride – était une opération strictement gérée par l’État et gérée par la Division de gestion des urgences de Floride (FDEM).

Si le projet est considéré comme une action fédérale, il déclencherait un examen environnemental obligatoire en vertu de la National Environmental Policy Act (NEPA), qui exige un examen environnemental pour les grands projets fédéraux.

Les documents cités dans le dossier incluent un e-mail du 20 juin documentant un accord entre des responsables de Floride et le gouvernement fédéral pour permettre à la FDEM de détenir des non-citoyens en utilisant l’autorité fédérale d’immigration en vertu de l’article 287(g) de la loi sur l’immigration et la nationalité, avec le soutien financier fédéral. Des courriels supplémentaires montrent que la Floride a officiellement demandé un financement fédéral pour le centre de détention le 7 août, suivi d’une lettre d’attribution de subvention fédérale datée du 15 août, fournissant des indications sur la manière dont ces fonds pourraient être dépensés. Les plaignants affirment que les documents n’ont jamais été fournis au tribunal de district américain du district sud de la Floride malgré les demandes de découverte et d’archives publiques, et que les agences n’ont pas mis à jour les déclarations sous serment antérieures après qu’elles ont été rendues inexactes par de nouvelles informations.

« Nous savons maintenant que le gouvernement fédéral et celui de l’État disposaient de documents confirmant qu’ils avaient collaboré étroitement sur cette installation depuis le début, mais qu’ils n’avaient pas réussi à les divulguer au tribunal de district », a déclaré Tania Galloni, avocate chez Earthjustice, qui représente les Amis des Everglades et le Centre pour la diversité biologique, dans un communiqué envoyé par courrier électronique. « Ils ne peuvent pas continuer à échapper à leurs responsabilités pour ce qu’ils ont fait aux Everglades. Le gouvernement n’est pas au-dessus des lois. »

Le DHS n’a pas répondu Prismedemande de commentaire.

Un combat juridique autour du droit de l’environnement et de la souveraineté tribale

Depuis son annonce en juin de l’année dernière, « Alligator Alcatraz » a été au centre d’une bataille juridique aux enjeux élevés concernant le droit de l’environnement, l’autorité fédérale et la souveraineté autochtone. La tribu Miccosukee a annoncé qu’elle entrait dans la bataille juridique le 14 juillet, peu de temps après que les groupes environnementaux ont intenté une première action en justice. Dans son mémoire, la tribu fait écho aux conclusions des groupes environnementaux et présente le conflit comme une menace existentielle pour les terres tribales, la culture et la sécurité de la communauté.

« L’engagement constitutionnel de la tribu envers cette terre est profond », indique le mémoire. « Il est écrit dans leur Constitution de protéger les Everglades parce que les Everglades les ont protégés lorsqu’ils étaient chassés par le gouvernement. »

Le mémoire ajoute que la tribu « n’avait aucune connaissance de l’installation », même si les lois fédérales sur la préservation de l’environnement et du patrimoine historique doivent consulter les tribus reconnues par le gouvernement fédéral lorsqu’elles entreprennent des actions fédérales majeures susceptibles d’affecter les terres ou les sites culturels des tribus. Les barrières physiques érigées autour du site, selon les brèves notes, bloquent désormais l’accès principal des membres de la tribu à Big Cypress pour leurs activités traditionnelles.

Dans un communiqué de presse de décembre, la tribu a décrit la proximité de l’installation avec les communautés Miccosukee. Un village tribal se trouve à environ 1 000 pieds de l’entrée du camp de détention ; 11 villages sont situés dans un rayon de trois miles ; un arrêt de bus scolaire se trouve juste en face de l’établissement ; et une école K-12 est à moins de 10 minutes.

Dans le communiqué de presse, la tribu a déclaré que « ses droits d’utilisation et d’occupation dans la réserve nationale de Big Cypress, ainsi que la sûreté et la sécurité de la communauté dans les villages proches du camp de détention, ont été considérablement affectés ».

Les chefs tribaux ont également averti que l’installation menaçait la pêche et la chasse de subsistance, les pratiques cérémonielles et la santé de l’écosystème des Everglades qui soutient la vie culturelle des Miccosukee et recharge l’aquifère de Biscayne, principale source d’eau potable pour des millions de Floridiens.

« La tribu Miccosukee est chez elle dans les Everglades et dans Big Cypress », a déclaré le président Talbert Cypress dans le communiqué. « Nous avons le devoir constitutionnel tribal de défendre nos terres contre la dégradation de l’environnement et de défendre notre peuple contre les excès des gouvernements. »

Ces préoccupations trouvent écho dans une résolution adoptée par le Congrès national des Indiens d’Amérique lors de son congrès annuel de 2025 en novembre. La résolution, intitulée « Appel à l’interdiction d’utiliser le pays indien comme lieu d’internement ou de camps de détention », situe « Alligator Alcatraz » dans un modèle national plus large et établit un parallèle avec l’implantation historique des camps d’internement japonais sur ou à proximité des terres tribales pendant la Seconde Guerre mondiale.

La résolution déclare que l’installation a été construite sur un terrain où les tribus Miccosukee et Seminole détiennent des droits d’utilisation et d’occupation reconnus par le gouvernement fédéral, dans le cadre d’un état d’urgence déclaré par le gouverneur Ron DeSantis, sans respect des régimes de permis fédéraux, étatiques, de comté ou tribaux ni consultation des tribus concernées. La résolution prévient que le contournement de l’examen environnemental et de la consultation tribale menace les droits protégés par les traités, soulignant que « l’exercice complet des droits tribaux dépend de la santé de l’écosystème ».

La nouvelle construction du centre de détention a été brièvement interrompue le 21 août, lorsque la juge de district américaine Kathleen Williams a émis une ordonnance d’interdiction temporaire. L’ordre a interrompu la construction, arrêté l’arrivée de nouveaux détenus et ordonné que l’installation soit démantelée dans les 60 jours, citant l’absence d’examen environnemental requis et le risque de dommages irréparables aux Everglades et aux communautés voisines de Miccosukee.

Mais le 4 septembre, la Cour d’appel américaine du 11e circuit a temporairement suspendu l’injonction. La cour d’appel ne s’est pas prononcée sur la légalité de l’établissement, mais a suspendu l’ordonnance du tribunal inférieur pendant que l’appel est en cours, permettant ainsi la poursuite des opérations de détention.

Les chefs tribaux affirment que l’affaire ne concerne pas seulement un seul centre de détention, mais aussi la question de savoir si les pouvoirs d’urgence peuvent être utilisés pour contourner complètement les garanties environnementales et les consultations tribales. Selon les défenseurs des droits tribaux, le résultat déterminerait si le droit environnemental et la souveraineté tribale restent des protections significatives, ou si elles peuvent être mises de côté lorsque les autorités gouvernementales le disent.

Représailles politiques

L’intervention juridique de la tribu fut suivie d’un revers politique. Le 30 décembre, Trump a opposé son veto à un projet de loi bipartite qui aurait élargi et clarifié le contrôle de la tribu Miccosukee sur certaines terres des Everglades de Floride.

Dans son message de veto, Trump a explicitement fait référence à l’opposition de la tribu à « Alligator Alcatraz » ; les partisans ont fait valoir que le veto était une mesure de représailles contre la tribu pour avoir exercé ses droits légaux.

Dans une déclaration du 31 décembre en réponse au veto, Cypress a déclaré que la tribu était « déçue » par la décision de la Maison Blanche de rejeter la loi bipartite Miccosukee Reserved Area Amendments Act, qu’il a décrite comme une mesure visant à protéger un village tribal historique confronté à de graves risques d’inondation et environnementaux. Cypress a souligné que la tribu « n’a jamais cherché à faire obstacle au programme d’immigration du président », mais a plutôt agi pour assurer « une diligence raisonnable environnementale suffisante » pour protéger les investissements fédéraux dans la restauration des Everglades. La législation, a-t-il dit, ne portait pas sur un « traitement spécial », mais sur la sécurité publique, la gestion de l’environnement et la clarification du statut foncier des membres de la tribu qui vivent dans la région depuis des générations.

En réponse au veto, Elise Bennett, directrice de la Floride et des Caraïbes et avocate au Centre pour la diversité biologique, a déclaré Prisme dans un e-mail, « La tribu Miccosukee a des liens si étroits et durables avec les Everglades. Il est révoltant que le président puisse riposter contre leurs efforts pour défendre un endroit qui est non seulement profondément important pour la tribu mais aussi pour tant d’Américains en Floride et au-delà. »

Une histoire de résistance à Big Cypress

Ce n’est pas la première fois que la tribu affronte le gouvernement fédéral au sujet du développement de Big Cypress. À la fin des années 1960, la tribu s’est jointe aux scientifiques et aux défenseurs de l’environnement pour s’opposer au Everglades Jetport, un immense aéroport qui menaçait de modifier de façon permanente l’écosystème et de perturber les terres natales des Miccosukee. Cette résistance a finalement conduit à l’abandon du projet, à la création de la réserve nationale de Big Cypress et à la signature de la NEPA. En 1969, la tribu et ses alliés ont pris le dessus. Aujourd’hui, ils invoquent cette même loi.

« Ce centre de détention a été planifié, construit et exploité en secret, dissimulant ainsi ses impacts dévastateurs sur la réserve nationale de Big Cypress et les Everglades », a déclaré Eve Samples, directrice exécutive des Amis des Everglades, dans un communiqué envoyé par courrier électronique. « Les Amis des Everglades ont été fondés par Marjory Stoneman Douglas en 1969 pour protéger ce site contre tout développement nuisible, et nous n’arrêterons pas de nous battre jusqu’à ce qu’il soit sûr et que le gouvernement se conforme à toutes les lois environnementales. »

Ce qui vient ensuite

Selon Bennett, les nouvelles conclusions concernant l’implication fédérale « confirment le caractère raisonnable des conclusions factuelles du tribunal de district selon lesquelles il existait un partenariat entre l’État et le gouvernement fédéral pour que la Floride détienne des non-citoyens avec un engagement de financement fédéral, ce qui affecte une question centrale de cet appel : s’il y a eu une action fédérale finale et majeure exigeant le respect de la loi sur la politique nationale de l’environnement et de la loi sur la procédure administrative ».

Si la cour d’appel confirme finalement les conclusions de Williams, la suspension sera levée et l’injonction interrompant les opérations de construction et de détention sera de nouveau en vigueur.

Prisme est une rédaction indépendante et à but non lucratif dirigée par des journalistes de couleur. Nous faisons des reportages à partir de la base et aux carrefours de l’injustice.