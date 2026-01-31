Les grévistes espagnols viennent de montrer qu’Amazon n’est pas invincible

Le dernier point chaud de résistance au géant de la logistique mondiale Amazon a prouvé, une fois de plus, que le pouvoir collectif des travailleurs peut forcer l’entreprise à améliorer ses misérables conditions de travail.

Les travailleurs d’Amazon à Murcie, dans le sud-est de l’Espagne, ont fait grève à deux reprises au centre de distribution RMU1 pendant la « haute saison » des vacances de 2025 et ont contraint l’entreprise à un accord négocié fin décembre.

« Tous les objectifs ont-ils été atteints ? Non. Mais quelque chose de fondamental a été accompli : sortir de l’impasse, réactiver les négociations et démontrer qu’Amazon n’est pas à l’abri de l’organisation collective », a écrit le comité de grève des travailleurs de Murcie à la suite des débrayages. « La grève a modifié l’équilibre des pouvoirs et envoyé un message clair aux travailleurs d’autres pays : même au sein d’une multinationale mondiale, une action collective soutenue peut ouvrir de véritables fissures », ont-ils écrit dans un article à paraître dans Le travailleur d’Amazonune publication d’Amazon Workers International.

Les travailleurs de Murcie ont fait grève pendant trois jours fin novembre, et lorsque cela n’a pas débouché sur des négociations, ils ont fait grève à nouveau du 17 au 19 décembre. Amazon a intensifié sa campagne antisyndicale après la première grève, envoyant les managers d’un poste de travail à l’autre pour dire aux travailleurs qu’une grève en décembre serait vaine, que les travailleurs perdraient de l’argent et mettraient leur emploi en péril, selon Martínez Valero.

Sur les 2 000 travailleurs de RMU1, le comité de grève syndical estime qu’au moins 75 pour cent ont participé à la grève de décembre. Le retour des travailleurs aux piquets de grève en décembre semble avoir convaincu Amazon de négocier. Le 22 décembre, le comité de grève du syndicat a annoncé l’accord, négocié sous les auspices des médiateurs gouvernementaux.

La grève a été organisée et dirigée par un comité de base courageux et axé sur la lutte de classe de la Confederación General del Trabajo, ou CGT, l’un des quatre syndicats de RMU1. Contrairement au modèle de « représentation exclusive » des relations de travail aux États-Unis, en Espagne – comme dans d’autres pays européens – plusieurs syndicats peuvent être présents sur le même lieu de travail. Les normes minimales sont couvertes par des accords sectoriels provinciaux ou nationaux, négociés par les syndicats et les groupes d’employeurs.

Les membres du comité de grève de la CGT et d’autres travailleurs se rassemblent devant le bureau de médiation du gouvernement alors que les responsables d’Amazon et les représentants syndicaux se réunissent à l’intérieur en décembre. Alfonso Martínez Valero

En septembre dernier, les membres de la CGT ont convoqué des réunions ouvrières. « Le moral à l’entrepôt était très bon », a déclaré Martínez Valero. « Les collègues étaient très disposés à faire grève, alors nous avons lancé une campagne de mobilisation. Nous discutions principalement avec les gens, publiions un magazine d’agitation… et parlions ouvertement de la grève. »

La mobilisation individuelle dans les ateliers a culminé avec un vote des travailleurs en faveur de la grève en novembre et décembre. L’un des trois autres syndicats a officiellement soutenu l’appel à la grève, mais à en juger par les chiffres de participation aux piquets de grève, il est évident que des travailleurs bien au-delà de la CGT et de l’autre syndicat se sont joints au débrayage.

« Cela a été désastreux pour l’entreprise, car en novembre, elle n’a pas pu expédier de nombreuses marchandises ou l’a fait très tard. Nous savons que le premier jour de la grève, plus de 40 camions ont été retardés », a déclaré Martínez Valero.

« Les ouvriers s’organisaient en petits groupes ou assemblées, en fonction de leurs postes ou zones de travail. »

Pour mener à bien cette stratégie du chaos, « les travailleurs se sont organisés en petits groupes ou assemblées, en fonction de leurs postes ou zones de travail », a-t-il expliqué. « Cela s’est produit spontanément, car ils se connaissent et se font confiance. Nous l’avons remarqué et encouragé, en leur laissant carte blanche pour prendre des décisions : meilleurs moments pour partir, se coordonner avec d’autres groupes, s’organiser et s’entraider. »

En encourageant les travailleurs de chaque département à prendre leurs propres décisions quant au moment d’arrêter de travailler, « ils deviennent autonomes, gagnent en confiance et amènent plus de personnes avec eux. Deuxièmement, cette technique nous permet de nous adapter à tout changement que l’entreprise tente d’apporter pour minimiser l’impact économique », a-t-il déclaré.

En plus de semer le chaos à l’intérieur de l’entrepôt, les travailleurs de RMU1 ont bloqué les entrées afin que les camions ne puissent pas passer pour déplacer les marchandises.

Des piquets d’information retardent le départ des camions de l’entrepôt RMU1 d’Amazon lors de la grève de décembre. José María Ferrandez Hernández

Les tactiques perturbatrices de Murcie évoquent la grève « Stand Up » de l’UAW en 2023 ou les campagnes CHAOS de l’Association of Flight Attendants, mais sur une base plus concentrée et intensive.

Il y a ici des leçons pour les syndicalistes du monde entier : un leadership ouvrier fort, une démocratie de mouvement et des tactiques créatives et conflictuelles qui perturbent la chaîne d’approvisionnement peuvent mettre l’entreprise au pas.

La grève a également bénéficié du soutien international des alliés. À l’approche de la première grève de novembre, les travailleurs et les syndicats du Japon, de l’Inde, de l’Angleterre, de la Pologne et des États-Unis ont envoyé des messages de solidarité, notamment des vidéos de travailleurs d’Amazon en Caroline du Nord et de Teamsters à New York.

Murcie n’était pas le seul site de mouvements de grève des travailleurs pendant la période des fêtes « de pointe » d’Amazon, de fin novembre à Noël. Les travailleurs de huit entrepôts allemands ont fait grève lors du Black Friday pour exiger une négociation collective – ce que l’entreprise a jusqu’à présent refusé. Le syndicat ver.di a rapporté que 3 000 travailleurs ont débrayé, un nombre important mais qui ne représente encore qu’une petite fraction des plus de 40 000 travailleurs d’Amazon que compte le pays. La grève s’appuie sur une protestation salariale de deux jours organisée fin août par des centaines de travailleurs de l’entrepôt de l’entreprise à Bad Hersfeld, dans le nord-est de l’Allemagne.

Ces grèves espagnoles et allemandes faisaient suite à une grève nationale d’une journée de milliers de chauffeurs-livreurs d’Amazon en Italie en avril. Ce débrayage a forcé l’entreprise à se rendre à la table des négociations, où elle a accepté d’améliorer les salaires et la sécurité des chauffeurs italiens.

Mais aux États-Unis – où Amazon emploie environ 70 % de sa main-d’œuvre mondiale, soit plus de 2 millions de travailleurs directs et contractuels – la haute saison de 2025 a été plus calme sur les piquets de grève qu’en Europe, et également qu’en 2024.

En décembre, 200 chauffeurs-livreurs de l’usine DBK1 d’Amazon dans le Queens, à New York, ont organisé une grève et ont annoncé qu’ils avaient rejoint la section locale 804 des Teamsters. Et à travers le pays, un groupe de taille similaire de travailleurs de l’entrepôt DJT5 d’Amazon à Riverside, en Californie, a organisé une brève grève et a exigé la reconnaissance de leur syndicat des Teamsters. Ces manifestations étaient modestes par rapport à la haute saison de 2024, lorsque les travailleurs ont fait grève dans huit installations d’Amazon, ce que le syndicat des Teamsters a qualifié de « plus grande grève contre Amazon dans l’histoire des États-Unis ». Le journaliste Luis Feliz Leon a estimé qu’environ 600 travailleurs ont participé à ces grèves – en fait le plus grand nombre de grévistes jamais enregistré dans les entrepôts d’Amazon aux États-Unis, mais bien loin des pourcentages de grève rapportés par les piquets de grève européens.

La réaction antisyndicale d’Amazon est responsable de la diminution des grèves aux États-Unis en décembre dernier. À la suite des grèves de 2024, Amazon a puni de nombreux grévistes par des actes de représailles clairement illégaux. Les travailleurs ont répondu par des délégations de groupe à la direction et ont porté plainte auprès du Conseil national des relations de travail (NLRB). Mais même lorsque l’agence fédérale est intervenue pour déclarer que l’entreprise avait enfreint la loi, Amazon a tenu bon.

Puis, à l’entrepôt DBK4 de New York, site de l’une des lignes de piquetage les plus actives de décembre, Amazon a réagi en licenciant 150 chauffeurs en septembre dernier. Les travailleurs se sont rassemblés pour annoncer qu’ils riposteraient. « Si Amazon pense que nous allons laisser cela tranquille, ils ont autre chose à venir. Notre solidarité ne fait que se renforcer », a déclaré Latrice Shadae Johnson, une employée de DBK4, à une foule de manifestants devant les installations du Queens. Mais les licenciements de DBK4 et l’hostilité constante de l’entreprise envers les syndicats, combinés à la relative impuissance du droit du travail américain, ont eu un effet modérateur sur les grèves aux États-Unis.

Un leadership ouvrier fort, une démocratie de mouvement et des tactiques créatives et conflictuelles qui perturbent la chaîne d’approvisionnement peuvent mettre l’entreprise au pas.

Il est certainement vrai que les entreprises américaines ont les mains plus libres pour intimider les travailleurs et démanteler les syndicats que les employeurs de la plupart des autres pays où Amazon est présent. Un récent rapport de l’Economic Policy Institute a noté que depuis l’année dernière, près de 350 accusations de pratiques de travail déloyales étaient en cours ou réglées contre Amazon et ses filiales dans 27 États américains, dont beaucoup concernaient des travailleurs licenciés. Dans l’usine JFK8 de Staten Island, les travailleurs ont remporté les élections de représentation syndicale il y a près de quatre ans, mais n’ont pas encore assisté à leur première journée de négociation avec l’entreprise en raison du blocage des avocats antisyndicaux d’Amazon.

Ces sombres réalités sont une raison de plus pour laquelle le mouvement syndical américain doit consacrer exponentiellement plus d’énergie et de ressources au projet de syndicalisation d’Amazon.

Cela constitue également une nécessité urgente pour les travailleurs en dehors d’Amazon. Le plus grand contrat syndical du secteur privé du pays est celui de United Parcel Service (UPS), qui couvre quelque 300 000 chauffeurs-livreurs et employés d’entrepôt. Le contrat des Teamsters UPS, qui offre de bons salaires, avantages sociaux et droits aux travailleurs, expire en juillet 2028, soit dans 30 mois seulement.

Au cours des dernières années, Amazon a dépassé UPS en termes de volume de colis, et les analystes du secteur estiment que le géant dépassera même le service postal américain d’ici la fin de la décennie. Sans une campagne de syndicalisation énergique chez Amazon, les Teamsters devraient s’attendre à ce qu’UPS vienne à la table des négociations pour exiger des concessions majeures pour correspondre aux normes de salaires et d’avantages sociaux bien inférieures d’Amazon.

Il s’agit d’un défi de taille, non seulement pour les Teamsters, mais pour l’ensemble du mouvement syndical. En raison de sa taille, le contrat UPS est un accord de référence : les conditions applicables aux travailleurs d’UPS fixent les attentes des travailleurs et des patrons bien au-delà du travail de livraison de colis. Par exemple, l’accord Teamster-UPS de juillet 2023, qui prévoyait des augmentations de salaire substantielles, a donné un élan aux travailleurs de l’automobile de l’UAW, qui ont lancé deux mois plus tard leurs grèves tournantes auprès des trois grands constructeurs automobiles. À l’inverse, un cycle de négociations défensif et axé sur les concessions en 2028 pour les Teamsters d’UPS serait de mauvais augure pour tous les syndicats.

Les travailleurs se rassemblent lors du premier jour de grève de novembre. La banderole indique : « Nos droits ne concernent pas l’emballage. » Alfonso Martínez Valero

La victoire de la grève à Murcie, en Espagne, n’est pas un modèle à copier-coller pour les syndicalistes américains. Les terrains juridiques et politiques entre les deux pays sont assez différents. Le réseau d’entrepôts d’Amazon est beaucoup plus dense aux États-Unis que dans d’autres pays, ce qui rend les grèves sur un seul site ici beaucoup moins efficaces. Mais les principes fondamentaux du succès de Murcie – leadership de la base, démocratie syndicale, attitude de confrontation et grève à participation majoritaire perturbant la production – sont exportables partout où les travailleurs d’Amazon demandent justice. « C’est un effort collectif et nous devons dissiper le mythe selon lequel Amazon est intouchable », a déclaré Martínez Valero. « Comme le dit le proverbe espagnol : «torres plus hautes han caído« – des tours plus hautes sont tombées. »