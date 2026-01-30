Les procédures d’interdiction font qu’il est difficile pour les familles de trouver des détenus hospitalisés de l’ICE

Lydia Romero s’efforçait d’entendre la faible voix de son mari au téléphone.

Une semaine plus tôt, des agents de l’immigration avaient arrêté Julio César Peña dans son jardin à Glendale, en Californie. Maintenant, il était à l’hôpital après avoir subi un mini-accident vasculaire cérébral. Il était enchaîné au lit par les mains et les pieds, a-t-il déclaré à Romero, et des agents étaient dans la pièce, écoutant l’appel. Il avait peur de mourir et voulait que sa femme soit là-bas.

« Dans quel hôpital êtes-vous ? » » demanda Romero.

«Je ne peux pas vous le dire», répondit-il.

Viridiana Chabolla, l’avocate de Peña, n’a pas non plus pu obtenir de réponse à cette question. L’agent d’expulsion de Peña et le médecin consultant du centre de traitement ICE d’Adelanto ont refusé de lui dire. Exaspérée, elle a essayé d’appeler un hôpital voisin, le centre médical Providence St. Mary.

« Ils ont dit que même s’ils avaient sous leur garde une personne détenue par l’ICE, ils ne seraient pas en mesure de confirmer si elle est là ou non, que seul l’ICE peut me donner l’information », a déclaré Chabolla. L’hôpital a confirmé cette politique à Actualités santé KFF.

Les membres des familles et les avocats des patients hospitalisés après avoir été détenus par les agents fédéraux de l’immigration ont déclaré qu’ils rencontraient d’extrêmes difficultés pour tenter de localiser les patients, d’obtenir des informations sur leur bien-être et de leur fournir un soutien émotionnel et juridique. Ils affirment que de nombreux hôpitaux refusent de fournir des informations ou d’autoriser tout contact avec ces patients. Au lieu de cela, les hôpitaux autorisent les agents d’immigration à décider du nombre de contacts autorisés, le cas échéant, ce qui peut priver les patients de leur droit constitutionnel de demander un avis juridique et les rendre vulnérables aux abus, ont déclaré les avocats.

Les hôpitaux affirment qu’ils tentent de protéger la sécurité et la vie privée des patients, du personnel et des responsables de l’application des lois, même si les employés des hôpitaux de Los Angeles, Minneapolis et Portland, Oregon, villes où l’immigration et les douanes ont mené des descentes d’immigration, affirment que cela a rendu leur travail difficile. Les hôpitaux ont eu recours à ce que l’on appelle parfois des procédures d’interdiction, qui peuvent inclure l’enregistrement d’un patient sous un pseudonyme, la suppression de son nom du répertoire de l’hôpital ou l’interdiction même au personnel de confirmer qu’un patient est hospitalisé.

« Nous avons entendu parler de cas de recours à ce processus d’interdiction dans plusieurs hôpitaux de l’État, et c’est très préoccupant », a déclaré Shiu-Ming Cheer, directeur adjoint de la justice raciale et des immigrants au California Immigrant Policy Center, un groupe de défense.

Certains États dirigés par les démocrates, notamment la Californie, le Colorado et le Maryland, ont adopté des lois visant à protéger les patients des mesures d’immigration dans les hôpitaux. Cependant, ces politiques ne couvrent pas la protection des personnes déjà détenues par l’ICE.

Davantage de détenus hospitalisés

Peña fait partie des plus de 350 000 personnes arrêtées par les autorités fédérales de l’immigration depuis le retour du président Donald Trump à la Maison Blanche. À mesure que les arrestations et les détentions ont augmenté, les rapports faisant état de personnes emmenées à l’hôpital par des agents d’immigration en raison d’une maladie ou d’une blessure, en raison de conditions préexistantes ou de problèmes découlant de leur arrestation ou de leur détention, ont également augmenté.

L’ICE a été critiquée pour avoir utilisé des tactiques agressives et meurtrières, ainsi que pour des informations faisant état de mauvais traitements et de soins médicaux inadéquats dans ses installations. Le sénateur Adam Schiff (Démocrate de Californie) a déclaré aux journalistes lors d’une conférence de presse le 20 janvier devant un centre de détention qu’il a visité à California City qu’il avait parlé à une femme diabétique détenue là-bas qui n’avait pas reçu de traitement depuis deux mois.

Bien qu’il n’existe pas de statistiques accessibles au public sur le nombre de personnes malades ou blessées en détention par l’ICE, les communiqués de presse de l’agence font état de 32 personnes décédées en détention pour immigration en 2025. Six autres sont décédées cette année.

Le Département de la Sécurité intérieure, qui supervise l’ICE, n’a pas répondu à une demande d’informations sur sa politique ou sur le cas de Peña.

Selon les directives de l’ICE, les personnes détenues devraient avoir accès à un téléphone, aux visites de leur famille et de leurs amis, ainsi qu’à une consultation privée avec un conseiller juridique. L’agence peut prendre des décisions administratives, notamment concernant les visites, lorsqu’un patient est hospitalisé, mais doit s’en remettre aux politiques de l’hôpital concernant le contact avec les plus proches parents lorsqu’un patient est gravement malade, indiquent les lignes directrices.

Interrogé en détail sur les pratiques hospitalières liées aux patients placés en garde à vue pour l’immigration et sur l’existence de meilleures pratiques que les hôpitaux devraient suivre, Ben Teicher, porte-parole de l’American Hospital Association, a refusé de commenter.

David Simon, porte-parole de la California Hospital Association, a déclaré qu’« il y a des moments où les hôpitaux – à la demande des forces de l’ordre – maintiennent la confidentialité des noms des patients et d’autres caractéristiques d’identification. »

Bien que les politiques varient, les membres du public peuvent généralement appeler un hôpital et demander le nom d’un patient pour savoir s’il est là, et sont souvent transférés dans la chambre du patient, a déclaré William Weber, médecin urgentiste à Minneapolis et directeur médical de la Medical Justice Alliance, qui défend les besoins médicaux des personnes détenues par les forces de l’ordre. Les membres de la famille et les autres personnes autorisées par le patient peuvent lui rendre visite. Et le personnel médical appelle régulièrement les proches pour leur faire savoir qu’un proche est à l’hôpital ou pour leur demander des informations qui pourraient les aider à prendre soin de eux.

Mais lorsqu’un patient est détenu par les forces de l’ordre, les hôpitaux acceptent souvent de restreindre ce type de partage et d’accès à l’information, a déclaré Weber. La raison en est que ces mesures empêchent les étrangers non autorisés de menacer le patient ou les forces de l’ordre, étant donné que les hôpitaux ne disposent pas de l’infrastructure de sécurité d’une prison ou d’un centre de détention. Des patients prestigieux, comme des célébrités, demandent parfois également ce type de protection.

Plusieurs avocats et prestataires de soins de santé ont remis en question la nécessité de telles restrictions. La détention pour immigrants est une détention civile et non pénale. L’administration Trump affirme qu’elle se concentre sur l’arrestation et l’expulsion des criminels, mais la plupart des personnes arrêtées n’ont aucune condamnation pénale, selon les données compilées par le Transactional Records Access Clearinghouse et plusieurs médias.

Emmené hors de son domicile

Selon l’épouse de Peña, Romero, il n’a pas de casier judiciaire. Peña est arrivée du Mexique aux États-Unis en sixième année et a un fils adulte dans l’armée américaine. L’homme de 43 ans souffre d’une maladie rénale en phase terminale et a survécu à une crise cardiaque en novembre. Il a du mal à marcher et est partiellement aveugle, a expliqué sa femme. Il a été arrêté le 8 décembre alors qu’il se reposait dehors après son retour d’un traitement de dialyse.

Initialement, Romero a pu retrouver son mari grâce au système de localisation des détenus en ligne ICE. Elle lui a rendu visite dans un centre de détention temporaire du centre-ville de Los Angeles, lui apportant ses médicaments et un pull-over. Elle a alors vu qu’il avait été transféré au centre de détention d’Adelanto. Mais le localisateur n’a pas indiqué où il se trouvait après son hospitalisation.

Lorsqu’elle et d’autres membres de sa famille se sont rendus au centre de détention pour le retrouver, ils ont été refoulés, a-t-elle déclaré. Romero a reçu des appels occasionnels de son mari à l’hôpital, mais a déclaré qu’ils duraient moins de 10 minutes et qu’ils se déroulaient sous la surveillance de l’ICE. Elle voulait savoir où il se trouvait afin de pouvoir être à l’hôpital pour lui tenir la main, s’assurer qu’il était bien soigné et l’encourager à rester fort, a-t-elle déclaré.

L’enchaîner et l’empêcher de voir sa famille était injuste et inutile, a-t-elle déclaré.

« Il est faible », a déclaré Romero. « Ce n’est pas comme s’il allait s’enfuir. »

Les directives de l’ICE stipulent que les contacts et les visites de la famille et des amis doivent être autorisés « dans les limites des contraintes de sécurité et opérationnelles ». Les détenus ont le droit constitutionnel de parler en toute confidentialité avec un avocat. Weber a déclaré que les autorités de l’immigration devraient indiquer aux avocats où se trouvent leurs clients et leur permettre de parler en personne ou d’utiliser une ligne téléphonique non surveillée.

Les hôpitaux se trouvent cependant dans une zone grise en ce qui concerne le respect de ces droits, car ils se concentrent principalement sur le traitement des besoins médicaux, a déclaré Weber. Néanmoins, a-t-il ajouté, les hôpitaux devraient veiller à ce que leurs politiques soient conformes à la loi.

Accès refusé à la famille

De nombreux avocats chargés de l’immigration ont passé des semaines à tenter de localiser les clients détenus par l’ICE, leurs efforts étant parfois contrecarrés par les hôpitaux.

Nicolas Thompson-Lleras, un avocat de Los Angeles qui conseille les immigrants menacés d’expulsion, a déclaré que deux de ses clients étaient enregistrés sous des pseudonymes dans différents hôpitaux du comté de Los Angeles l’année dernière. Au départ, les hôpitaux ont nié la présence des clients et ont refusé de permettre à Thompson-Lleras de les rencontrer, a-t-il déclaré. Les membres de la famille se sont également vu refuser l’accès, a-t-il déclaré.

L’un de ses clients était Bayron Rovidio Marin, un employé d’un lave-auto blessé lors d’un raid en août. Les agents d’immigration l’ont surveillé pendant plus d’un mois au centre médical Harbor-UCLA, un établissement géré par le comté, sans l’inculper.

En novembre, le conseil de surveillance du comté de Los Angeles a voté pour limiter le recours aux politiques d’interdiction pour les patients placés sous la garde civile des services d’immigration dans les hôpitaux gérés par le comté. Dans un communiqué, Arun Patel, responsable de la sécurité des patients et de la gestion des risques cliniques pour le département des services de santé du comté de Los Angeles, a déclaré que les politiques visaient à réduire les risques pour la sécurité des patients, des médecins, des infirmières et des agents de garde.

« Dans certaines situations, il peut y avoir des inquiétudes concernant des menaces contre le patient, des tentatives d’interférence avec les soins médicaux, des visiteurs non autorisés ou l’introduction de contrebande », a déclaré Patel. « Notre objectif n’est pas de restreindre les soins mais de permettre que les soins se déroulent en toute sécurité et sans interruption. »

Laisser les patients vulnérables

Thompson-Lleras s’est dit préoccupé par le fait que les hôpitaux coopèrent avec les autorités fédérales de l’immigration au détriment des patients et de leurs familles et rendent les patients vulnérables aux abus.

« Cela permet aux gens d’être traités de manière sous-optimale », a déclaré Thompson-Lleras. « Cela permet aux personnes d’être traitées dans des délais raccourcis, sans supervision, sans intervention ni défense de la famille. Ces personnes sont seules, désorientées, interrogées, du moins dans le cas de Bayron, sous la douleur et sous l’influence de médicaments. »

De tels incidents sont alarmants pour le personnel hospitalier. À Los Angeles, deux professionnels de santé qui ont demandé à ne pas être identifiés par Actualités KFF Santésoucieux de leurs moyens de subsistance, a déclaré que l’ICE et les administrateurs des hôpitaux publics et privés empêchent fréquemment le personnel de contacter les membres de la famille des personnes en détention, même pour se renseigner sur leur état de santé ou les médicaments qu’elles prennent. Cela viole l’éthique médicale, ont-ils déclaré.

Les procédures d’interdiction sont une autre préoccupation.

« Ils contribuent à faciliter, intentionnellement ou non, la disparition de patients », a déclaré un employé, médecin du ministère des Services de santé du comté et membre d’une coalition d’agents de santé concernés de toute la région.

Au centre médical Legacy Emanuel de Portland, les infirmières ont publiquement exprimé leur indignation face à ce qu’elles considéraient comme une coopération hospitalière avec l’ICE et un mépris des droits des patients. Legacy Health a envoyé une lettre de cessation et d’abstention au syndicat des infirmières, l’accusant de faire des « déclarations fausses ou trompeuses ».

«J’étais vraiment dégoûtée», a déclaré Blaire Glennon, une infirmière qui a quitté son emploi à l’hôpital en décembre. Elle a déclaré que de nombreux patients avaient été amenés à l’hôpital par l’ICE avec des blessures graves subies pendant leur détention. « J’avais l’impression que Legacy violait massivement les droits de l’homme. »

Menotté alors qu’il était inconscient

Deux jours avant Noël, Chabolla, l’avocat de Peña, a reçu un appel de l’ICE avec la réponse qu’elle et Romero attendaient. Peña se trouvait au Victor Valley Global Medical Center, à environ 16 km d’Adelanto, et sur le point d’être libérée.

Enthousiasmés, Romero et sa famille ont fait le trajet de plus de deux heures de Glendale à l’hôpital pour le ramener à la maison.

Une fois arrivés sur place, ils ont trouvé Peña intubé et inconscient, son bras et sa jambe toujours menottés au lit d’hôpital. Il avait eu une grave crise le 20 décembre, mais personne n’en avait parlé à sa famille ou à son équipe juridique, a déclaré son avocat.

Tim Lineberger, porte-parole de la société mère du Victor Valley Global Medical Center, KPC Health, a déclaré qu’il ne pouvait pas commenter les cas spécifiques de patients, en raison de la protection de la vie privée. Il a déclaré que les politiques de l’hôpital en matière de divulgation d’informations sur les patients sont conformes aux lois de l’État et fédérales.

Peña a finalement été autorisé à rentrer chez lui le 5 janvier. Aucune date d’audience n’a été fixée et sa famille dépose une requête pour ajuster son statut juridique en fonction du service militaire de son fils. Pour l’instant, il fait toujours face à une procédure d’expulsion.

Actualités KFF Santé est une salle de rédaction nationale qui produit un journalisme approfondi sur les questions de santé et constitue l’un des principaux programmes opérationnels de KFF – une source indépendante de recherche, de sondages et de journalisme sur les politiques de santé. En savoir plus sur KFF.