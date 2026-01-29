Un enfant de 5 ans enlevé dans la prison ICE du Texas est désormais malade dans des conditions « épouvantables »

Les informations honnêtes et sans paywall sont rares. Veuillez soutenir notre journalisme audacieusement indépendant avec un don de n’importe quelle taille.

Liam Conejo Ramos, un garçon de 5 ans enlevé par des agents d’immigration à Minneapolis la semaine dernière, est désormais en mauvaise santé après avoir été envoyé croupir dans un établissement du Texas dans des conditions « absolument épouvantables », selon sa famille.

HuffPost rapporte que « Ramos et son père, Adrian Alexander Conejo Arias, sont détenus au centre résidentiel familial du sud du Texas à Dilley, au Texas. Et ce, bien qu’Arias soit entré légalement dans le pays et n’ait pas de casier judiciaire, selon (l’avocat de la famille). Mardi soir, un juge fédéral a temporairement empêché les agents fédéraux de l’immigration d’expulser Ramos et Arias, pour le moment. »

Les journalistes ont contacté Zena Stenvik, la directrice du district scolaire public de Columbia Heights, où Ramos fréquente l’école maternelle, qui a déclaré avoir parlé avec la mère de Ramos.

Je viens de rendre visite à Liam et à son père au centre de détention de Dilley. J’ai exigé sa libération et lui ai dit combien sa famille, son école et notre pays l’aimaient et priaient pour lui. – Joaquín Castro (@joaquincastrotx.bsky.social) 2026-01-28T20:45:51.138Z

« Malheureusement, la santé de Liam ne se porte pas très bien en ce moment », a déclaré Stenvik. « Il est malade. On m’a dit qu’il avait de la fièvre. Je suis donc très, très préoccupé par son bien-être dans cet établissement. »

Plus tôt cette semaine, la mère de Ramos a déclaré à la Minnesota Public Radio (MPR) que « Liam tombe malade parce que la nourriture qu’ils reçoivent n’est pas de bonne qualité. Il a mal au ventre, il vomit, il a de la fièvre et il ne veut plus manger ».

Un avocat de la famille, Eric Lee, a déclaré MPR que les conditions dans l’installation du Texas sont « absolument épouvantables ».

« Ils mélangent du lait maternisé avec de l’eau putride. La nourriture contient des insectes. Les gardiens sont souvent insultants », a-t-il déclaré.

Marc Prokosch, un autre avocat de la famille, a souligné que même si les responsables de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) des États-Unis les décrivent comme une « unité familiale » qui a traversé illégalement la frontière, ils sont entrés légalement aux États-Unis et n’avaient aucun ordre d’expulsion à leur encontre ni aucun casier judiciaire.

Il a déclaré que les tactiques utilisées par l’ICE à Minneapolis semblent conçues pour échapper à la loi et séparer les détenus de la représentation légale.

« Depuis le début de l’opération Metro Surge, ils les ont tous transférés au Texas… en 24 heures », a-t-il déclaré. « C’est l’un des éléments essentiels pour pouvoir aider quelqu’un dans le domaine juridique, c’est de pouvoir communiquer avec lui… C’est vraiment difficile de lui parler. »

Les représentants démocrates américains Joaquin Castro et Jasmine Crockett du Texas sont allés rendre visite à Ramos et à son père dans le centre de détention de Dilley mercredi. Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, Castro a déclaré que l’établissement détenait 1 100 autres personnes.

« Nous avons parlé à de nombreux parents tout au long de notre visite », a déclaré Castro. « Il y avait beaucoup de parents là-bas qui parlaient de leurs enfants souffrant de dépression profonde, d’anxiété, de personnes perdant du poids, à la fois à cause de la mauvaise nourriture mais aussi à cause de leur état mental. »

Castro a déclaré avoir « dit très crûment » aux responsables de l’ICE et à ceux de Core Civic, la société pénitentiaire privée qui gère Dilley, « le pays est contre ce qui se passe, que Liam doit être libéré, que le pays exige sa libération et qu’aucun enfant de cinq ans ne devrait être en détention de cette façon. »