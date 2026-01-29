Mamdani et Sanders rejoignent le piquet de grève alors que la grève des infirmières de New York entame son 10e jour

La plus grande grève des infirmières de l’histoire de la ville de New York a atteint son 10e jour, alors que les négociations sont au point mort. Près de 15 000 infirmières de la ville de New York se battent pour un contrat qui comprend des salaires plus élevés, une augmentation des effectifs pour gérer les patients, de meilleurs avantages sociaux et des protections contre la violence sur le lieu de travail. Le sénateur Bernie Sanders et le maire Zohran Mamdani ont rejoint mardi la ligne de piquetage à Mount Sinai West avec l’Association des infirmières de l’État de New York. « C’est un combat pour nos patients », déclare Michelle Gonzalez, infirmière au centre médical Montefiore de New York, qui souligne que l’une des priorités des infirmières dans les négociations contractuelles « est que les agents de l’ICE ne soient pas autorisés à entrer dans nos installations ».

TRANSCRIPTION

Ceci est une transcription urgente. La copie peut ne pas être dans sa forme définitive.

AMY GOODMAN : C’est La démocratie maintenant !démocratienow.org. Je m’appelle Amy Goodman.

Nous terminons le spectacle d’aujourd’hui ici à New York, où le maire Zohran Mamdani et le sénateur du Vermont Bernie Sanders se sont joints aux infirmières en grève mardi par des températures glaciales alors que l’action entrait dans une deuxième semaine. Près de 15 000 infirmières sont engagées dans la plus grande grève infirmière de l’histoire de New York, exigeant des salaires plus élevés, des avantages sociaux entièrement financés, une augmentation du personnel chargé de prendre en charge les patients et une meilleure protection sur le lieu de travail pour les travailleurs hospitaliers confrontés à la violence au travail. Les infirmières ont accusé six hôpitaux privés de New York, dont Mount Sinai, de refuser de négocier un contrat équitable.

C’est le sénateur Sanders qui parle depuis la ligne de piquetage.

SÉN. BERNIE SANDERS : Les habitants de ce pays en ont assez de l’avidité du secteur de la santé. Ils en ont assez que les compagnies pharmaceutiques nous arnaquent, que les compagnies d’assurance nous arnaquent et que les dirigeants des hôpitaux reçoivent des salaires énormes. Ne me dites pas que vous ne pouvez pas fournir un bon ratio personnel infirmier lorsque vous payez 26 millions de dollars par an à votre PDG de NewYork-Presbyterian, au PDG de Montefiore 16 millions de dollars par an et à Mount Sinai 5 millions de dollars par an. Ne me dites pas que vous ne pouvez pas traiter les infirmières avec dignité alors que vous dépensez des centaines de millions de dollars en infirmières itinérantes. Ainsi, les habitants de New York, les habitants du Vermont et les Américains aiment et apprécient nos infirmières. Et aujourd’hui, nous disons à ces hôpitaux : asseyez-vous et négociez un contrat décent. Merci beaucoup.

AMY GOODMAN : Le maire socialiste démocrate de New York, Zohran Mamdani, a rejoint le sénateur Sanders sur la ligne de piquetage par temps glacial.

MAIRE ZOHRAN MAMDANI : Donc, comme l’a dit Bernie, ce n’est pas une question d’argent. Si c’était le cas, nous parlerions de packages de compensation. Nous parlerions du montant d’argent dépensé pour les infirmières de voyage. Il s’agit en fait de reconnaître la valeur de chaque infirmière de cette ville. Et donc, je suis ici pour dire la même chose que j’ai dite le premier jour de cette grève, c’est-à-dire que nous encourageons tout le monde à retourner à cette table de négociation. Trop souvent, lorsque nous assistons à une grève, les gens oublient que ce n’est pas là que les travailleurs veulent être. Une grève est un acte de dernier recours. Ce que veulent les travailleurs, c’est retourner au travail. Cela signifie donc rendre cela possible. Nous appelons donc toutes les parties à revenir à la table de négociation, à trouver une solution rapide et urgente et à savoir que quel que soit le jour, nous serons là, nous serons à vos côtés et nous dirons exactement la même chose. Merci beaucoup.

AMY GOODMAN : Dans une minute, nous serons rejoints par une infirmière qui est l’un des principaux organisateurs de la grève, mais nous entendons d’abord les infirmières sur la ligne de piquetage devant l’hôpital Mount Sinai West, ici à Manhattan.

NICOLE RODRIGUEZ : Un jour de plus, un jour plus fort ! INFIRMIÈRES : Un jour de plus, un jour plus fort ! Un jour de plus, un jour plus fort ! NICOLE RODRIGUEZ : Salut. Je m’appelle Nicole Rodriguez. Je fais partie du comité exécutif de NYSNA. Je travaille ici à Mount Sinai West, et nous sommes en grève pour nos prestations de soins de santé, ainsi que pour la protection contre la violence sur le lieu de travail et la sécurité du personnel. Prestations de santé, nous n’accepterons aucune réduction. Ces infirmières ne méritent pas de réductions dans leurs soins de santé. Nous devons être physiquement et mentalement stables pour prendre soin de nos patients, et en bonne santé – pas seulement stables, mais en bonne santé. Je ne peux pas prodiguer le type de soins que je souhaite à mes patients si je ne suis pas en bonne santé mentale ou physiquement capable de le faire. Je travaille à Mount Sinai West sur 14B. C’est une unité de télémétrie médico-chirurgicale. Nous sommes également une unité spécialisée où nous effectuons des interventions chirurgicales pour le changement de sexe. Mon travail quotidien est très important. Je suis l’ANCC de mon unité. Je suis infirmière responsable. J’assume une mission complète auprès d’un patient tout en aidant les autres infirmières de l’unité. Vous savez, nous recevons de nombreux types de patients différents, qu’il s’agisse d’une unité de télémétrie de chirurgie médicale et également d’une unité de conciergerie. Ainsi, nous pouvons avoir quelqu’un dans une pièce qui a le COVID ; dans la pièce voisine, ils venaient de subir une opération de changement de sexe ; et dans la pièce voisine, quelqu’un est sur son lit de mort. Nous devons donc prendre soin physiquement des patients tout en les soutenant émotionnellement. Et puis, moi-même, je dois entretenir et gérer l’unité en tant qu’infirmière tout en ayant une mission complète auprès des patients. C’est très éprouvant. C’est très dur. Je fais de mon mieux. Mais je me bats ici pour rendre les choses meilleures et plus faciles pour tout le monde. Mon fils et mon mari dépendent donc de mes soins de santé et, pour l’instant, nous n’avons aucune couverture santé. Personnellement, je ne peux pas me permettre COBRA pour le moment. Malheureusement, nous n’avons aucune couverture. Vous savez, cela m’inquiète beaucoup. Je suis ici en grève, et il y a beaucoup de monde. Tu sais, j’ai peur. J’ai peur. Mais le sacrifice en vaut la peine. Si, vous savez, nous parvenons à un contrat équitable, cela en vaudra la peine, alors… INFIRMIÈRES : Des infirmières sécuritaires sauvent des vies ! Des infirmières sécuritaires sauvent des vies ! Des infirmières sécuritaires sauvent des vies ! Des infirmières sécuritaires sauvent des vies ! NELLA PINEDA-MARCON: Je m’appelle Nella Pineda-Marcon. Je travaille au Mont Sinaï Morningside. J’ai travaillé là-bas – j’ai travaillé à Mount Sinai Main pendant 25 ans et à Mount Sinai Morningside depuis 11 ou 12 ans. Je travaille en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent. J’y suis actuellement infirmière en chef. Ils l’appellent l’ANCC. Je suis infirmière en pédopsychiatrie. Ainsi, la plupart du temps, les enfants nous sont laissés par les parents, nous devons donc nous assurer que nous prenons soin des enfants comme les parents le devraient. Et nous apportons le soutien émotionnel que nous sommes censés avoir. Je suis devenue infirmière parce que je veux vraiment prendre soin des gens. Au début, j’étais encore un jeune enfant. J’aimais aider les autres. Et j’aimerais travailler dans le domaine de la santé, parce que j’aime vraiment aider les autres et faire en sorte que les autres se sentent mieux.

AMY GOODMAN : C’étaient Nella Pineda-Marcon et Nicole Rodriguez. Un merci spécial à La démocratie maintenant !Il s’agit de Charina Nadura et Safwat Nazzal.

Alors que la grève des infirmières entre dans son 10e jour, nous sommes maintenant rejoints par Michelle Gonzalez, infirmière au centre médical Montefiore, membre du comité exécutif de leur syndicat, la New York State Nurses Association.

Merci beaucoup d’être avec nous, Michelle. Expliquez l’importance de cette grève, la plus importante de l’histoire de la ville de New York, de l’État de New York, parmi les milliers d’infirmières qui sont sur la ligne de piquetage ?

MICHELLE GONZALEZ : Bonjour. Salut, Amy.

Oui, c’est la plus grande grève des infirmières de l’histoire de New York. Nous avons 16 000 infirmières en grève. J’en fais partie. Je travaille au centre médical Montefiore et je suis une fière infirmière du NYSNA. Je fais partie de notre comité de négociation à Montefiore. Nous sommes à la table depuis septembre pour tenter de négocier un contrat équitable. Le 2 janvier, nous avons déposé un préavis de grève de 10 jours auprès de l’employeur dans l’espoir d’obtenir un contrat équitable pour nous-mêmes et pour nos patients. Notre principale demande et notre principale priorité est, et a toujours été, de doter le personnel et d’améliorer nos ratios de personnel, afin que nous puissions prodiguer des soins aux patients en toute sécurité et garantir des avantages tels que nos prestations de soins de santé et de retraite.

AMY GOODMAN : Pouvez-vous nous parler de la façon dont la pandémie a changé les soins infirmiers ? Et parlez davantage de la façon dont les hôpitaux réagissent. Beaucoup de gens considèrent les hôpitaux comme des organisations à but non lucratif en difficulté.

MICHELLE GONZALEZ : Donc, je pense qu’en ce qui concerne la pandémie, la pandémie a été un problème que de nombreuses infirmières ont vécu et qui a été une période très difficile de notre vie. Nous avons risqué notre propre vie pour être sûrs de prendre soin de nos patients. Nous rentrions à la maison fatigués, épuisés et toujours très fiers du travail que nous essayions de faire avec nos patients. Malheureusement, nous étions bien souvent parmi les dernières personnes que nos patients voyaient, et nous avons essayé de le faire avec le plus de dignité et de respect possible envers nos patients. Et je pense que c’est maintenant triste et décourageant de voir comment nous sommes traités par nos hôpitaux. Nous savons qu’il y a cinq ou six ans, nous étions les héros de New York, et maintenant nous sommes traités avec peu ou pas de respect.

Il s’agit de grandes sociétés hospitalières telles que Montefiore, Mount Sinai et NewYork-Presbyterian. Ces sociétés hospitalières ont, vous savez, un excédent de bénéfices, et cela se voit à la façon dont elles paient leurs PDG. Mon PDG du centre médical Montefiore, le Dr Ozuah, touche actuellement un salaire de 16,3 millions de dollars.

Je pense que, dans cet esprit, cette lutte pour les infirmières n’est pas une lutte pour une amélioration des salaires. Nous aimerions un salaire qui inclut des augmentations de salaire liées au coût de la vie. Mais c’est un combat pour nos patients. Au centre médical Montefiore, nos patients se trouvent chroniquement dans une salle d’urgence surpeuplée, ce qui présente des conditions dangereuses tant pour le patient que pour l’infirmière. Ils sont également placés dans ce que nous appelons des lits de couloir, c’est-à-dire une civière située dans le couloir qui n’a pas accès à de vraies toilettes, ni à un lavabo pour se laver les mains. Ils doivent partager un lavabo et des toilettes avec un autre patient. Si ce patient a un rhume ou souffre d’une maladie potentiellement mortelle dans le couloir, nous n’avons pas accès aux équipements de sauvetage comme l’oxygène et l’aspiration, qui sont nécessaires en cas d’urgence.

Et c’est particulièrement frustrant parce que nos PDG dans ces hôpitaux peuvent se permettre d’investir dans ces hôpitaux et d’améliorer les conditions dans lesquelles se trouvent les patients, et donc d’améliorer les conditions dans lesquelles les travailleurs existent, car il ne s’agit pas seulement de soins infirmiers. Nos infirmières auxiliaires, nos inhalothérapeutes dans tout l’hôpital, nos médecins sont confrontés aux mêmes conditions de travail alors que nous avons des salles d’urgence et des patients dans les couloirs surpeuplés.

AMY GOODMAN : Michelle Gonzalez, pouvez-vous expliquer quelles précautions sont prises si l’ICE devait se rendre dans les hôpitaux ? Le peuvent-ils ? Comment êtes-vous protégé ?

MICHELLE GONZALEZ : Ainsi, l’une de nos autres priorités incluses dans ce contrat est de faire en sorte que les agents de l’ICE ne soient pas autorisés à pénétrer dans nos installations. Malheureusement, nos hôpitaux n’ont pas négocié de bonne foi pour s’assurer que des mesures de protection soient mises en place pour protéger nos patients. Dans le Bronx, nous avons une très forte population de personnes noires et brunes, et nous avons une population d’immigrants que nous essayons de protéger et de faire en sorte qu’ils se sentent en sécurité lorsqu’ils entrent dans les hôpitaux.

Et à ce stade, nous avons passé un an, depuis le début de l’administration Trump, à commencer certains de ces raids de l’ICE et à augmenter le niveau d’activité de l’ICE – nous avons passé l’année dernière à essayer de renforcer notre pouvoir avec nos frères et sœurs du CIR, les résidents internes, le syndicat des médecins et le 1199, qui est un autre syndicat qui soutient nos autres travailleurs de l’hôpital, pour lutter contre l’hôpital afin de mettre ces garanties en place. Et nous n’avons pas réussi, c’est pourquoi nous l’avons inclus dans nos exigences contractuelles. Mais jusqu’à présent, ils n’ont pas négocié…

AMY GOODMAN : Michelle, nous n’avons que 30 secondes. Quelle est l’importance de Bernie Sanders et, surtout, du maire de New York qui se tient sur la ligne d’arrivée avec vous, Zohran Mamdani ?

MICHELLE GONZALEZ : Oui, madame. Je pense que ce qui est important, c’est que, vous savez, nous avons le soutien de nombreuses personnes différentes. Mais je pense que le soutien le plus important vient de nos patients, de notre communauté. J’espère vraiment que notre communauté sait que ce combat est autant pour nous que pour eux.

AMY GOODMAN : Je tiens à vous remercier beaucoup d’être avec nous. Michelle Gonzalez est infirmière au centre médical Montefiore et membre du comité exécutif de la New York State Nurses Association, le syndicat représentant les infirmières. Nous continuerons à suivre ce qui se passe.

La démocratie maintenant ! est produit avec Mike Burke, Renée Feltz, Deena Guzder, Messiah Rhodes, Nermeen Shaikh, María Taracena, Nicole Salazar, Sara Nasser, Charina Nadura, Sam Alcoff, Tey-Marie Astudillo, John Hamilton, Robby Karran, Hany Massoud et Safwat Nazzal. Notre directrice générale est Julie Crosby.