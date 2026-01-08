Au milieu des raids ICE, nous continuons à nous organiser – c’est ainsi que nous refusons de disparaître

Alors que l’administration Trump étend les opérations de police de l’immigration à travers le pays, ce qui ressort, ce sont les actes de résistance. Les communautés et les organisations ont mis en place des lignes d’assistance téléphonique rapides, ont manifesté devant les hôtels abritant des agents fédéraux et ont brandi des sifflets pour avertir leurs voisins de la présence de la police de l’immigration à proximité. Cette résistance m’a maintenu en vie et a été si nécessaire.

Mais vivant à Little Village, un quartier de Chicago qui a été ciblé par « l’Opération Midway Blitz » à l’automne, j’ai également vu et vécu le bilan psychologique de ces opérations, tant sur les communautés ciblées que sur ceux d’entre nous qui s’organisent pour les défendre.

L’arrivée massive de la police de l’immigration à Chicago par le chef de la patrouille frontalière Gregory Bovino a fait la une des journaux nationaux pour sa cruauté et son agression. Mais ce qu’il est important de comprendre lorsque la patrouille frontalière entre dans un quartier, c’est l’incertitude. On ne sait jamais quand les agents se présenteront ou quand ils décideront de transformer leur présence en démonstration de force publique. Certains jours, le quartier semblait presque normal. Sur d’autres, tout s’arrêterait sans avertissement.

Viennent d’abord les sifflets. Les gens se sont organisés et ont averti la communauté que des agents d’immigration étaient à proximité. En quelques minutes, les rues habituellement bondées se videraient. Les trottoirs où travaillaient normalement les vendeurs ambulants seraient complètement nus. Les entreprises ont fermé tôt. Des gens ont disparu à l’intérieur. Je me souviens m’être assis à mon bureau et avoir soudainement entendu les hélicoptères de la patrouille frontalière survoler ma tête. Je n’avais pas besoin de le voir pour me demander lequel de mes voisins ils avaient emmené. Mon estomac se serre encore au bruit des pales d’un hélicoptère.

Beaucoup de gens ont donc décidé de rester chez eux. Les parents ont arrêté d’aller travailler. Les enfants manquaient l’école. Des communautés entières ont disparu. Ils ont survécu en demandant à leurs amis ou à leurs voisins d’aller chercher des médicaments, de faire l’épicerie ou d’emmener leurs enfants à l’école lorsqu’ils estimaient qu’il était trop risqué de quitter leur domicile. Des organisations de toutes sortes se sont mobilisées pour livrer de la nourriture et des fournitures directement au domicile des gens. Des individus se sont portés volontaires pour faire des promenades, faire des courses, collecter des dons et promener des chiens.

Lors de la récente vague d’immigration à la Nouvelle-Orléans, j’ai entendu des amis qui s’isolaient des semaines avant l’arrivée des agents. Ils avaient été témoins de la violence à Chicago et ont commencé à prendre des mesures de sécurité dès l’annonce de « l’Opération Swamp Sweep », le raid de la police de l’immigration ciblant la Louisiane.

L’attaque de l’administration Trump contre nous ne consiste pas uniquement à accroître les expulsions. Il s’agit de fabriquer la peur : la peur qui empêche les parents de rester chez eux, les étudiants hors de l’école, les travailleurs dans la panique et des quartiers entiers dans la dignité. Et ne vous y trompez pas : cette peur est intentionnelle. Cela vise à nous faire sentir si indésirables que nous nous faisons disparaître.

Ces opérations psychologiques sont superposées et intentionnelles. Des hélicoptères survolent Chicago tandis que la Border Patrol transforme le contrôle en spectacle. Lors de ces opérations, des enseignants sont enlevés, des enfants sont gazés lacrymogènes, des maisons sont envahies. Les gens sont menacés de criminalisation pour avoir résisté ou même filmé les services de l’immigration et des douanes et la patrouille des frontières. Tout cela est renforcé par les publicités du Département de la Sécurité intérieure sur Univision et Telemundo, les plus grandes chaînes de télévision de langue espagnole, menaçant de « chasser » les immigrés, exhortant les sans-papiers à s’auto-expulser et semant la peur dans les foyers déjà ciblés par la politique de Donald Trump.

En tant qu’organisateur, j’ai fait mes armes dans la désobéissance civile et la réponse rapide contre les expulsions il y a plus de 20 ans. Je ne suis généralement pas la première personne à appeler pour organiser une entraide ou un accompagnement en santé mentale. Mais ce que j’ai vu et vécu au cours de ces mois de poussées d’immigration m’a inquiété. Bien entendu, nous devons organiser et construire des réseaux de réponse rapide et veiller à ce que les gens sachent qu’ils doivent rester à l’intérieur et ne pas ouvrir la porte. Mais nous devons également construire l’infrastructure qui permet aux gens de faire ces choix sans perdre l’accès à la nourriture, aux revenus, aux soins ou à la communauté.

Je ne sais pas à quoi ressemblera la prochaine phase de cette administration. Je ne sais pas où atterrira la prochaine vague, quelle nouvelle tactique sera testée, ni quel quartier sera transformé en le prochain spectacle de violence. Ce que je sais, c’est que cela n’est pas dû au hasard et que cela continuera à se produire. Et pour cette raison, la réponse ne peut pas être l’isolement. Il faut que ce soit l’un l’autre. Nous devons continuer à nous organiser, à construire des réseaux qui répondent aux besoins matériels et à protéger la dignité des personnes, à créer des systèmes de soins qui rendent la survie possible même lorsque rester à la maison devient le choix le plus sûr.

Les dommages causés à nos communautés sont intentionnels, tout comme notre réponse. Nous continuerons à nous organiser parce que c’est ainsi que nous refusons de disparaître.