Alors que 19 États augmentent leur salaire minimum, le taux fédéral reste bloqué à 7,25 dollars

Plus d’un tiers des États américains devraient augmenter leur salaire horaire minimum en 2026, mais les défenseurs des travailleurs, dont le sénateur Bernie Sanders, ont dénoncé mercredi un salaire minimum fédéral qui est resté à 7,25 dollars depuis 2009 – et à seulement 2,13 dollars de l’heure pour les travailleurs au pourboire pendant plus de trois décennies.

Des hausses du salaire minimum devraient entrer en vigueur jeudi dans 19 États : Arizona, Californie, Colorado, Connecticut, Hawaï, Maine, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, New Jersey, New York, Ohio, Rhode Island, Dakota du Sud, Vermont, Virginie et Washington.

Les augmentations vont de 28 cents au Minnesota à 2 dollars à Hawaï, avec une hausse moyenne de 67 cents dans les 19 États. Plus de 8,3 millions de travailleurs bénéficieront de ces augmentations, selon l’Institut de politique économique (EPI). Le salaire minimum moyen dans ces 19 États passera à 14,57 dollars en 2026, contre 13,90 dollars cette année.

Trois autres États – l’Alaska, la Floride et l’Oregon – ainsi que Washington, DC, devraient augmenter leur salaire minimum plus tard en 2026.

En plus des augmentations nationales, près de 50 comtés et municipalités prévoient d’augmenter leur salaire minimum au cours de l’année à venir, selon le Projet national sur le droit du travail (NELP). Il s’agit notamment de San Diego, en Californie – où le salaire minimum des travailleurs de l’hôtellerie devrait augmenter à 25 dollars de l’heure d’ici 2030 – et de Portland, dans le Maine, où tous les travailleurs gagneront au moins 19 dollars d’ici 2028.

Cependant, le salaire minimum fédéral reste à 7,25 dollars, et le taux minimum pour les travailleurs au pourboire est de 2,13 dollars, là où il est depuis 1991 – et a perdu depuis plus de la moitié de son pouvoir d’achat.

Le salaire minimum fédéral est resté à 7,25 dollars depuis 2009. En 2026, les travailleurs de 19 États et 49 villes et comtés ont augmenté. Le tarif de l’Alabama restera à 7,25 $. 🔗 https://t.co/mrGfPAKba3 pic.twitter.com/EsokVIc6KP – AL.com (@aldotcom) 31 décembre 2025

« Les travailleurs au pourboire peuvent toujours être légalement payés aussi peu que 2,13 dollars de l’heure, un système que les défenseurs décrivent comme un héritage direct de l’esclavage », a déclaré mardi le groupe de défense One Fair Wage (OFW) dans un communiqué.

Sanders (I-Vt.) a déclaré sur les réseaux sociaux à la veille des hausses : « Félicitations aux 19 États qui augmentent le salaire minimum en 2026. Mais soyons clairs : un salaire minimum fédéral de 7,25 dollars est une honte nationale. Personne qui travaille à temps plein ne devrait vivre dans la pauvreté. Nous devons continuer à nous battre pour garantir à tous les travailleurs un salaire décent, et non un salaire de misère. »

Yannet Lathrop, chercheur principal et analyste politique du NELP, a déclaré plus tôt ce mois-ci que « les prochaines augmentations du salaire minimum sont progressives et ne transformeront pas comme par magie des emplois gravement sous-payés en emplois rémunérés au salaire minimum vital, mais elles offrent un peu de soulagement à une époque où chaque dollar compte pour les gens ».

« Le tableau d’ensemble est que l’augmentation du salaire minimum n’est qu’un élément d’un combat beaucoup plus vaste pour une économie de bons emplois, ancrée dans des salaires décents et de bons avantages sociaux pour chaque travailleur », a ajouté Lathrop. « C’est là que nous devons arriver. »

De nombreux experts notent que ni 7,25 dollars, ni même 15 dollars de l’heure, ne constituent un salaire viable nulle part aux États-Unis.

« L’écart entre les salaires et le coût réel de la vie est flagrant », a déclaré l’OFW. « Selon le calculateur du salaire vital du MIT, il n’existe aucun comté aux États-Unis où un travailleur peut se permettre de subvenir à ses besoins de base avec moins de 25 dollars de l’heure. Même dans les comtés les moins chers du pays, un travailleur avec un enfant aurait besoin d’au moins 33 dollars de l’heure pour couvrir des dépenses essentielles comme le loyer, la nourriture, la garde d’enfants et le transport. »

« Les partisans soutiennent que des politiques telles que la proposition du président (Donald) Trump de « pas de taxe sur les pourboires » ne parviennent pas à résoudre le problème sous-jacent des salaires de pauvreté », a poursuivi l’OFW. « Bien que cette politique ait attiré l’attention, ils disent qu’il s’agit d’un gros titre plutôt que d’une solution, d’autant plus que près des deux tiers des travailleurs aux pourboires ne gagnent pas suffisamment pour devoir payer des impôts fédéraux sur le revenu. »

Frustrés par le salaire minimum fédéral de 7,25 dollars, inchangé depuis longtemps, de nombreux États ont autorisé ces dernières années les électeurs à s’accorder des augmentations via des initiatives de vote. De telles mesures ont été couronnées de succès même dans certains États rouges, notamment le Missouri et le Nebraska.

L’augmentation du salaire minimum est un héritage du mouvement #FightFor15, soutenu par les syndicats, qui a débuté parmi les grévistes de la restauration rapide en 2012. Au moins 20 États ont désormais un salaire minimum de 15 dollars ou plus.

Cependant, à l’époque, « le pouvoir d’achat d’un salaire minimum de 15 dollars était nettement plus élevé qu’il ne l’est aujourd’hui », a noté l’EPI. « En 2025, un salaire minimum de 15 dollars ne garantira pas la sécurité économique aux travailleurs dans la majeure partie du pays. Cela est particulièrement vrai dans les villes où le coût de la vie est le plus élevé. »

En avril, les sénateurs américains ont rejeté un amendement qui aurait porté le salaire minimum fédéral à 17 dollars de l’heure. Tous les législateurs démocrates et indépendants de la chambre haute ont voté en faveur de la mesure, tandis que tous les républicains, à l’exception du sénateur Josh Hawley (Mo.), l’ont rejetée.

Alors que l’administration Trump et les politiques et pratiques républicaines – telles que l’adoption d’une législation sur les soins de santé qui n’inclut pas une prolongation des crédits d’impôt de l’Affordable Care Act, qui expireront mercredi et feront monter les primes en flèche – couplées à un coût de la vie constamment élevé compriment les travailleurs, les défenseurs affirment qu’un salaire décent est plus important que jamais.

Le problème est souligné par les inégalités flagrantes de revenus et de richesse aux États-Unis, ainsi que par un écart salarial d’environ 285 : 1 entre les PDG et les travailleurs parmi les entreprises du S&P 500 l’année dernière.

« Le salaire minimum ne couvre pas le coût de la vie », a déclaré Janae van De Kerk, organisatrice du syndicat des travailleurs de l’aéroport du Service Employees International Union (SEIU) et employée de l’aéroport international de Phoenix Sky Harbor, dans une vidéo publiée mardi sur les réseaux sociaux.

« Le salaire minimum ne couvre pas le coût de la vie. Beaucoup de mes collègues doivent choisir entre de la nourriture sur la table ou une assurance maladie » Janae, employée des services de l’aéroport Phoenix Sky Harbor Personne ne devrait avoir à faire ce choix. – Travailleurs de l’aéroport unis (@goodairports.bsky.social) 2025-12-30T18:34:43.034Z

« Beaucoup de mes collègues doivent choisir entre de la nourriture sur la table ou une assurance maladie, ou le choix entre avoir de la nourriture et payer la facture d’électricité », a poursuivi van De Kerk – qui prône un salaire minimum de 25 dollars de l’heure.

« Nous ne devrions pas avoir à nous inquiéter de ces choses-là », a-t-elle ajouté. « Nous ne devrions pas avoir à stresser à propos de ces choses. Nous sommes prêts à travailler et nous voulons travailler, et nous devrions être payés pour notre travail. »