Un nouveau rapport dénonce la torture, les abus et la négligence médicale dans les prisons pour migrants de Floride

Deux centres de détention pour migrants en Floride ont acquis une notoriété pour leurs conditions inhumaines depuis que le gouverneur républicain Ron DeSantis, en étroite collaboration avec le programme anti-immigration du président Donald Trump, a rapidement intensifié les détentions massives dans l’État, et un rapport publié jeudi détaille comment les violations des droits humains dans les deux centres s’apparentent dans certains cas à de la torture.

Amnesty International a publié le rapport, Torture et Di forcéapparitions dans le Sunshine Stateen mettant l’accent sur le centre de traitement des services de Krome North et le centre de détention des Everglades, également connu sous son surnom « Alligator Alcatraz ».

Comme Rêves communs Comme l’a rapporté l’agence, de nombreuses personnes détenues dans ces centres ont été arbitrairement arrêtées par des agents d’immigration, la majorité des quelque 1 000 personnes détenues à Alligator Alcatraz n’ayant été reconnues coupables d’aucune infraction pénale en juillet.

Le rapport d’Amnesty décrit des conditions insalubres, avec des matières fécales débordant des toilettes dans les zones de couchage des détenus, les autorités n’accordant qu’un accès limité aux douches et une nourriture et une eau de mauvaise qualité.

Certains traitements s’apparentent à de la torture, indique le rapport, y compris l’utilisation par Alligator Alcatraz de « la boîte » – une « structure en forme de cage de 2 x 2 pieds dans laquelle les gens sont placés en guise de punition » – dans laquelle les détenus ont été placés pendant des heures d’affilée, les mains et les pieds attachés à des attaches au sol.

Nouveau rapport publié aujourd’hui : « L’Alligator Alcatraz » de Floride n’est pas seulement un centre de détention : c’est un désastre en matière de droits humains. Torture, disparitions, aucun oubli. Tout cela se passe en ce moment même aux États-Unis.

Lire la suite : https://t.co/YBOVySUiAa – Amnesty International (@amnesty) 4 décembre 2025

« Ces conditions ignobles et nauséabondes à Alligator Alcatraz reflètent une tendance à la négligence délibérée visant à déshumaniser et à punir les personnes détenues là-bas », a déclaré Amy Fischer, directrice des droits des réfugiés et des migrants à Amnesty International États-Unis. « C’est irréel – où est l’oubli ? »

À Krome, les détenus ont été arbitrairement placés en isolement cellulaire prolongé – défini comme pouvant durer plus de 15 jours – ce qui est interdit par le droit international.

« Le recours à l’isolement cellulaire prolongé à Krome et à l’utilisation de la « boîte » à « Alligator Alcatraz » équivaut à de la torture ou à d’autres mauvais traitements », a déclaré Amnesty.

Le rapport soulève les inquiétudes soulevées en septembre par les défenseurs des droits des immigrants concernant le manque de surveillance fédérale à Alligator Alcatraz, où près de 1 000 hommes détenus dans la prison ont été « disparus administrativement » – leurs noms ne figurent pas dans le système de localisation des détenus de l’Immigration and Customs Enforcement des États-Unis.

« L’absence de mécanismes d’enregistrement ou de suivi des personnes détenues à Alligator Alcatraz facilite la détention au secret et constitue une disparition forcée lorsque le lieu où se trouve une personne détenue là-bas est refusé à sa famille et qu’elle n’est pas autorisée à contacter son avocat », a déclaré Amnesty.

L’État de Floride n’a pas confirmé publiquement le nombre de personnes détenues à Alligator Alcatraz.

Un homme a déclaré à Amnesty : » Mes avocats ont essayé de me rendre visite, mais ils n’ont pas été autorisés à entrer. On leur a dit qu’ils devaient remplir un formulaire, ce qu’ils ont fait, mais rien ne s’est produit. Je n’ai jamais pu leur parler de manière confidentielle. «

À Krome, les détenus ont décrit la surpopulation, la négligence médicale et les mauvais traitements infligés par les gardiens lors de la visite des chercheurs d’Amnesty en septembre. ICE a construit des tentes et d’autres structures semi-permanentes pour accueillir plus de personnes que ce que l’installation est conçue pour en détenir.

Les chercheurs d’Amnesty ont pu visiter des installations médicales relativement étendues à Krome, notamment une clinique de dialyse, une clinique dentaire et un établissement de santé mentale « ultramoderne ». Mais malgré ces ressources, les détenus ont décrit l’incapacité des autorités à fournir un traitement médical et les retards dans les évaluations de santé. Quatre personnes – Ramesh Amechand, Genry Ruiz Guillen, Maksym Chernyak et Isidro Pérez – sont décédées cette année alors qu’elles étaient détenues à Krome.

« C’est un désastre si vous voulez voir le médecin », a déclaré un homme à Amnesty. « Une fois, j’ai demandé à voir le médecin, et il m’a fallu deux semaines pour enfin le voir. C’est très lent. »

Les chercheurs de l’organisation ont vu « un garde claquer violemment un battant métallique d’une porte d’une salle d’isolement contre la main blessée d’un homme », et des personnes ont rapporté avoir été « frappées et frappées » par des fonctionnaires de Krome.

Conformément à l’administration Trump, DeSantis et les législateurs républicains de l’État ont cherché à faire de la Floride « un terrain d’essai pour des politiques abusives en matière d’immigration », a déclaré Amnesty, l’État chargeant les forces de l’ordre locales de procéder aux arrestations liées aux immigrants et délivrant 34 contrats sans appel d’offres totalisant plus de 360 ​​millions de dollars pour l’exploitation d’Alligator Alcatraz – tout en réduisant les dépenses de santé, d’aide alimentaire et de secours en cas de catastrophe. La Floride a augmenté de plus de 50 % le nombre de personnes détenues pour des raisons d’immigration depuis l’arrivée au pouvoir de Trump en janvier.

L’organisation a appelé la Floride à réorienter le financement de la détention vers les soins de santé, le logement et d’autres dépenses publiques, et à interdire « l’entrave, l’isolement cellulaire et le confinement punitif à l’extérieur », conformément aux normes internationales.

« Au niveau fédéral, le gouvernement américain doit mettre fin à sa cruelle machine de détention massive de migrants, mettre un terme à la criminalisation de la migration et interdire l’utilisation d’installations appartenant à l’État pour la détention de migrants fédéraux », a déclaré Amnesty.

Fischer a souligné que les conditions chaotiques et abusives observées par Amnesty à Alligator Alcatraz et Krome « ​​ne sont pas isolées ».

« Ils représentent un système délibéré de cruauté destiné à punir les personnes qui cherchent à construire une nouvelle vie aux États-Unis », a déclaré Fischer. « Nous devons cesser de détenir les membres de notre communauté immigrée et les personnes en quête de sécurité et œuvrer plutôt à des politiques migratoires humaines et respectueuses des droits. »