Les habitants de la Nouvelle-Orléans se préparent à la répression de l’immigration

Des centaines d’agents de la patrouille frontalière américaine seraient sur le point de lancer cette semaine une vaste campagne de répression de l’immigration dans une grande partie du sud-est de la Louisiane et du sud du Mississippi, dans le cadre de ce qui a été surnommé l’opération « Swamp Sweep ».

L’action prévue fait suite à des vagues similaires à Chicago (opération « Midway Blitz ») et à Charlotte, en Caroline du Nord (opération « Charlotte’s Web »), où des agents ont été accusés d’avoir utilisé des tactiques trop agressives contre à la fois les personnes soupçonnées de se trouver illégalement dans le pays et celles qui protestaient contre les déploiements.

En réponse à la vague imminente autour de la Nouvelle-Orléans, certains propriétaires d’entreprises et travailleurs de la région restent chez eux, plutôt que de risquer d’être arrêtés pour eux-mêmes ou pour leurs clients. Plusieurs restaurants hispaniques ont temporairement fermé leurs portes. Un prêtre de Kenner, dont la congrégation comprend un grand nombre d’immigrants, a déclaré Actualités Vérité en octobre qu’il a annulé les activités de groupe autres que la messe. Et lundi, Actualités Vérité Les journalistes ont découvert que les lieux de rassemblement dans les parkings de plusieurs grands magasins de rénovation domiciliaire de la grande Nouvelle-Orléans – des endroits populaires pour les journaliers cherchant du travail – étaient en grande partie abandonnés.

Cependant, un groupe d’environ 10 hommes – dont la majorité disait venir du Honduras – s’est rassemblé au coin d’une rue du 7e quartier, prenant son petit-déjeuner et attendant qu’on lui propose du travail pour la journée.

Les membres du groupe, qui ont demandé à ne pas être identifiés nommément par crainte d’être pris pour cible par les agents de l’immigration, ont reconnu qu’être sur place était risqué. Les agents fédéraux chargés de l’immigration ont déjà ciblé des personnes à la recherche de travaux de construction lors de récents raids à grande échelle. Et ce week-end, l’ICE a arrêté quatre personnes devant un Home Depot à Gretna. Mais, disaient-ils, ils devaient quand même travailler.

« Nous avons besoin de nourriture », a déclaré l’un des hommes. « Nous avons tous une famille, nous devons travailler pour subvenir à leurs besoins. »

Lorsqu’on leur a demandé ce qu’ils feraient si des agents fédéraux se présentaient à l’endroit où ils étaient postés, plusieurs hommes ont répondu, presque à l’unisson, en espagnol : « correr » ou « courir ».

Les opérations précédentes pourraient fournir un aperçu

Les militants des droits des immigrants en Louisiane disent qu’ils se tournent vers d’autres villes qui ont connu des mesures de répression similaires contre l’immigration ces derniers mois pour savoir à quoi s’attendre lorsque l’opération battra son plein. L’avocat chargé de l’immigration, Mich Gonzalez, qui a parlé au nom de la Southeast Dignity Not Detention Coalition, a déclaré que les défenseurs de la Nouvelle-Orléans avaient reçu des informations de la part d’avocats de Caroline du Nord sur les tactiques utilisées par les agents fédéraux pour surveiller non seulement les communautés d’immigrants, mais également les personnes qui leur apportent un soutien par le biais de l’entraide. Malgré ces défis, a-t-il déclaré, un effort des défenseurs qui semble être amélioré à chaque opération est la capacité de diffuser des informations aux personnes les plus touchées et de documenter l’activité de l’ICE.

« Une chose qui est universellement vraie, c’est l’avantage d’avoir des chaînes qui rapportent en direct ce que nous voyons et… d’avoir des gens qui envoient immédiatement pour confirmer (ce qui se passe) réellement », a déclaré Gonzalez, « Chaque fois qu’une autre ville est attaquée, il semble que les gens s’améliorent de plus en plus dans ce domaine. »

Gonzalez a déclaré que le fait d’avoir un registre des activités des agents fédéraux sert un deuxième objectif, celui de pouvoir contester des actions qui semblent illégales devant les tribunaux après coup.

Tout au long de l’année 2025, les forces de l’ordre ont mené des descentes à grande échelle sur les lieux de travail et mené des insurrections majeures dans les zones métropolitaines. En juin, des agents de l’immigration et des douanes américains ont ciblé des journaliers dans les parkings de Home Depot à Los Angeles pour les arrêter, déclenchant des protestations et une controverse entre le président Donald Trump, qui a déployé des troupes de la Garde nationale dans la ville, et les élus locaux et étatiques, qui ont déclaré que le déploiement était inutile.

En août, lorsque le gouvernement fédéral a pris le contrôle du service de police de Washington, DC, Trump a déclaré que cette décision était nécessaire pour réprimer la criminalité « incontrôlable » et le sans-abrisme – bien que les crimes violents à DC aient atteint leur plus bas niveau en 30 ans en 2024, selon le ministère américain de la Justice. La prise de contrôle a plutôt transformé la ville en un « terrain d’essai pour l’ICE ». Le New York Times signalé. La ville est passée de seulement 85 arrestations liées à l’immigration entre janvier et juillet à plus de 1 200 arrestations de ce type entre août et mi-septembre. Les temps signalé.

En mai, Stephen Miller, conseiller du Département américain de la sécurité intérieure, s’est dit préoccupé par le fait que l’ICE n’était pas assez agressif dans sa répression contre les immigrants, fixant apparemment un quota de 3 000 arrestations d’immigration par jour pour l’agence.

Brandon Lee, directeur des communications de la Coalition de l’Illinois pour les droits des immigrants et des réfugiés, a déclaré que son organisation avait consulté des militants locaux en Louisiane pour partager toutes les idées possibles sur la base du déploiement à Chicago.

Lee a déclaré que l’opération dans la région de Chicago ressemblait à un terrain d’essai permettant aux agents chargés de l’application des lois sur l’immigration de déterminer à quel point ils pouvaient être « effrontés » en attisant les peurs parmi les résidents et en repoussant prétendument les limites légales sur la façon dont ils pouvaient se comporter.

« Ils agissaient certainement comme s’il n’y avait aucune responsabilité ni aucun recours pour leurs actes et je pense donc que ce type de révélation était surprenant », a déclaré Lee. « Chaque fois qu’un juge fédéral rend une ordonnance, il fait en quelque sorte un pied de nez à cette décision. »

Au début de l’opération de Chicago, des agents de la Border Patrol, de l’ICE et du FBI ont fait une descente dans un grand complexe d’appartements dans le quartier de la rive sud de la ville au milieu de la nuit, causant apparemment d’importants dégâts matériels. Lee a déclaré que même si des agents étaient présents dans le sud-ouest de Chicago, qui abrite de nombreux résidents hispaniques, l’opération ne s’est pas limitée à une zone spécifique.

« Il n’y avait vraiment aucune distinction entre la ville et les banlieues. N’importe quelle zone qu’ils percevaient comme ayant une concentration d’immigrants ou tout endroit où ils pensaient que les immigrants pourraient se rassembler ou même être présents à l’extérieur est l’endroit où ils iraient », a déclaré Lee.

Le mois dernier, le gouvernement fédéral a suscité des critiques lorsque des agents ont arrêté une enseignante en maternelle à l’intérieur de la garderie où elle travaillait. Le mois dernier, un examen de « Midway Blitz » par un juge fédéral a révélé que des agents de la patrouille frontalière avaient déployé des gaz lacrymogènes, des balles en caoutchouc, des balles poivrées et des flashbangs sans discernement et sans avertissement approprié. Lee a déclaré que les agents avaient initialement appliqué un « seuil très bas pour déployer ces armes et blesser des personnes ». Le juge a également critiqué les manœuvres des agents lors des poursuites avec des véhicules, qui ont conduit à des accidents dangereux.

« Swamp Sweep » pourrait être très différent des opérations menées dans l’Illinois et en Caroline du Nord, où les gouverneurs démocrates se sont opposés au style de contrôle de l’immigration de la Border Patrol, qui, selon eux, attise la peur et montre un mépris pour l’État de droit.

En revanche, le gouverneur de la Louisiane, Jeff Landry, est apparu sur Fox Nouvelles lundi pour dire qu’il accueille favorablement les agents, y compris la patrouille frontalière, en particulier à la Nouvelle-Orléans, qu’il a décrite comme « en proie à la criminalité », bien que la criminalité à la Nouvelle-Orléans – tout comme dans d’autres villes démocrates ciblées par Trump – soit en baisse. (Landry a également encouragé le déploiement de la Garde nationale dans la ville, et Trump a approuvé cette semaine la demande, avec un plan pour envoyer des troupes dans les semaines à venir. The Times-Picayune rapporté mardi.)

Tricia McLaughlin, porte-parole du Département américain de la sécurité intérieure, qui supervise à la fois la patrouille frontalière et l’ICE, a refusé de fournir des détails sur les projets de l’agence à la Nouvelle-Orléans.

La loi de Louisiane exige la coopération des forces de l’ordre locales

Chez Landry Fox Nouvelles Dans un segment cette semaine, le gouverneur a suggéré que les démocrates étaient indulgents avec les immigrants sans papiers soupçonnés de crimes violents.

« Juste parce que quelqu’un commet des crimes et réside illégalement dans le pays, il obtient un laissez-passer », a déclaré Landry. « C’est ce que disent les démocrates. »

Malgré ces affirmations, de nombreuses études et rapports ont conclu que les immigrants, y compris ceux qui sont sans papiers, sont moins susceptibles de commettre des crimes que les personnes nées aux États-Unis. Dans l’Illinois, 97 % des 614 immigrants arrêtés lors du « Midway Blitz » n’avaient aucune condamnation pénale. En Caroline du Nord, plus des deux tiers des 130 immigrants initialement arrêtés dans le cadre de « l’Opération Charlotte’s Web » n’avaient aucun casier judiciaire.

L’Illinois TRUST Act, adopté en 2017, interdit aux forces de l’ordre étatiques et locales de collaborer avec les agences fédérales chargées de l’application de l’immigration. En revanche, la Louisiane possède certaines des lois en matière d’immigration les plus strictes du pays, dont une adoptée l’année dernière qui oblige les forces de l’ordre locales à coopérer avec les forces fédérales d’immigration et une autre adoptée cette année qui criminalise les geôliers qui refusent de détenir les immigrants arrêtés pendant une durée limitée jusqu’à ce qu’ils puissent être placés en détention fédérale.

Cette loi comprend également une disposition qui criminalise les Louisianais ordinaires qui intentionnellement « entravent, retardent, empêchent ou contrecarrent » les enquêtes ou les arrestations fédérales en matière d’immigration, avec obstruction à la justice. La procureure générale, Liz Murrill, a partagé les sanctions en cas d’interférence avec les agents d’immigration dans un article sur la plateforme de médias sociaux X la semaine dernière : une amende pouvant aller jusqu’à 5 000 dollars et jusqu’à un an de prison.

La surintendante du département de police de la Nouvelle-Orléans, Anne Kirkpatrick, a déclaré que son agence – qui a une politique de longue date limitant la manière dont les agents peuvent interagir avec les agences de contrôle de l’immigration – aiderait les agents de la patrouille frontalière « s’ils ont besoin d’aide pour des raisons de sécurité », mais ne participerait pas directement aux actions d’expulsion. Entre-temps, des dizaines d’autres organismes chargés de l’application des lois de Louisiane, dont le département de police de Kenner et la police de l’État de Louisiane, ont signé des accords de partenariat de 287 g avec l’ICE, désignant essentiellement les agents chargés de l’application des lois locales et étatiques comme agents d’immigration.

L’accord actuel de Kenner PD autorise uniquement les agents à mener des activités ICE dans sa prison. Dans une interview en novembre, le chef de la police de la ville, Keith Conley, a déclaré que le département envisageait de signer un autre partenariat plus approfondi qui permettrait aux agents d’enquêter sur les violations de l’immigration et de procéder à des arrestations ICE tout en assurant la police dans la communauté de Kenner.

« Nous voulons pouvoir disposer de plus de ressources et de plus d’outils pour être un peu plus autonomes à cet égard », a déclaré Conley, ajoutant que le KPD serait disponible pour aider les agents fédéraux d’immigration s’ils étaient appelés à participer aux opérations de ratissage.

Lundi, des employés d’un Home Depot à Kenner – une banlieue de la Nouvelle-Orléans avec la plus forte concentration de résidents hispaniques de la zone métropolitaine – ont déclaré qu’ils n’avaient vu aucun journalier près du parking du magasin, à la recherche de travail, depuis plusieurs semaines.

En septembre, des agents de l’ICE ont arrêté quatre personnes près de Los Hondureños – un restaurant proposant des plats typiques du Honduras, comme des baleadas et du pollo con tajadas – situé en face du grand parking de Home Depot.

Los Hondurenos a fermé temporairement ses portes à compter du 1er décembre. Sur sa porte, une pancarte manuscrite indique : « Estimado Cliente, Le informamos que à partir du día unos 01 de Diciembre el restaurante está cerrado de manera temporal hasta nuevo aviso. Gracias, Los Hondureños ».

« Chers Clients, Nous vous informons qu’à partir du 1er décembre le restaurant est temporairement fermé jusqu’à nouvel ordre. Merci, Los Hondureños.