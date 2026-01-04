Les migrantes enceintes peuvent souffrir de complications dues au stress chronique des raids ICE

Les mesures d’immigration américaines ont des conséquences néfastes sur les patients du Dr Daisy León-Martínez. L’OB-GYN de Californie s’occupe principalement des femmes enceintes s’identifiant à la Latina et de celles ayant une préférence pour la langue espagnole.

Dans les mois qui ont suivi le début de la campagne d’expulsion massive du président Donald Trump, certains des partenaires de ses patients ont été détenus par les agents de l’immigration ou expulsés du pays, a-t-elle déclaré. D’autres ont quitté leur emploi par crainte d’être identifiés. Certaines ont trop peur pour se rendre à des rendez-vous prénatals ou spécialisés essentiels.

« Ils ne se sentent plus en sécurité dans leur communauté », a déclaré León-Martínez. Groupe de nouvelles Rewire. «Cela amène les gens à avoir peur de quitter leur domicile, ce qui, en soi, constitue une situation très stressante.»

Le stress est mauvais pour la santé humaine, et c’est particulièrement vrai pendant la grossesse. Alors que les raids de l’administration Trump en matière d’immigration continuent de s’étendre pour inclure à la fois de nouvelles villes et des tactiques plus violentes, les prestataires médicaux et les experts en santé publique sont de plus en plus préoccupés par « l’altération » maternelle – la théorie de plus en plus soutenue selon laquelle le stress chronique dû à la discrimination entraîne un déclin de la santé.

En plus des récits de patientes qui retardent ou évitent les soins prénataux et d’accouchement essentiels, les experts craignent que les femmes enceintes qui se sentent ciblées par les actions de l’administration – y compris les immigrées en règle dont la race, l’emploi ou le quartier les exposent aux services de l’immigration et des douanes (ICE) – et que leurs fœtus en développement soient confrontés à davantage de complications avant, pendant et après la naissance.

León-Martínez, spécialisée dans les soins à haut risque, a déclaré que certaines de ses patientes sans antécédents d’anxiété ou de dépression lors de grossesses antérieures présentent désormais des « symptômes graves », comme des troubles du sommeil, des palpitations cardiaques, des douleurs thoraciques et une dépression, qui rendent presque impossible de prendre soin d’elles-mêmes et de leurs enfants. Elle a ajouté que certains patients « nécessitent des soins importants », y compris une hospitalisation.

« Cela me dit que ces politiques ont des effets très profonds sur nos patients », a-t-elle déclaré.

Comment le stress chronique affecte la grossesse et les nouveau-nés

Le concept d’altération maternelle remonte au début des années 1990, lorsque la chercheuse en santé publique Arline Geronimus a émis l’hypothèse que le stress d’être exposé au racisme, à la discrimination et aux inégalités systémiques au fil du temps pourrait expliquer pourquoi les chercheurs constataient de meilleurs résultats à l’accouchement chez les jeunes femmes noires par rapport à celles qui étaient plus âgées.

Depuis lors, des décennies de recherche ont établi un lien entre le stress et de mauvais résultats en matière de santé maternelle.

Les personnes qui subissent des niveaux de stress plus élevés pendant la grossesse courent un plus grand risque de développer des maladies telles que la prééclampsie, une complication de la grossesse caractérisée par une hypertension artérielle, et un accouchement prématuré, où une personne enceinte accouche avant 37 semaines de grossesse, a déclaré León-Martínez. La recherche a également établi un lien entre le stress pendant la grossesse et le faible poids à la naissance des nourrissons.

Ces conséquences peuvent être graves tant pour les nourrissons que pour leurs parents, selon les experts.

« Les personnes qui développent une prééclampsie pendant la grossesse courent un risque plus élevé au cours de leur vie d’accident vasculaire cérébral, d’insuffisance cardiaque et de décès prématuré dû à une maladie cardiovasculaire », a expliqué León-Martínez. Dans ce cas, les prestataires peuvent recommander à une personne enceinte d’accoucher avant la date prévue pour la protéger, a-t-elle déclaré.

Pour les nouveau-nés, une naissance prématurée est un prédicteur de maladies chroniques plus tard dans la vie, a déclaré Goleen Samari, professeure agrégée de sciences de la population et de la santé publique à l’Université de Californie du Sud.

« Donc, si nous pouvons prévenir les problèmes lors de l’accouchement et les problèmes liés à la santé maternelle, nous pouvons en fin de compte aider la prochaine génération à avoir globalement moins de charge de morbidité », a ajouté Samari.

Comment la politique d’immigration « altère » les personnes enceintes

Le racisme et la discrimination peuvent provoquer un stress chronique, qui peut « s’accumuler avec le temps et entraîner une détérioration ou une détérioration de la santé de la personne affectée », a expliqué Samari. « L’altération maternelle fait référence à ce processus – qui conduit à un vieillissement accéléré, ainsi qu’à de mauvais résultats en matière de santé pendant la grossesse et l’accouchement. »

Au cours de la dernière décennie, une poignée de chercheurs, dont Samari, ont lié des politiques et actions d’immigration spécifiques à des complications qui affectent à la fois les femmes enceintes et leurs nouveau-nés.

Une étude de 2017 publiée dans le Journal international d’épidémiologie a suivi les nouveau-nés de femmes latines dans l’Iowa après un raid d’immigration en 2008 dans une usine de transformation de viande dans le nord-est de l’État. Les chercheurs ont découvert qu’ils couraient un risque 24 % plus élevé de naître avec un faible poids à la naissance que ceux nés un an plus tôt. Les nourrissons des mères blanches de l’Iowan n’ont pas vu une augmentation similaire du risque.

En 2019, des chercheurs de l’Université de Californie à San Francisco ont identifié environ 2 300 naissances prématurées de femmes latines de plus que prévu au cours des neuf mois qui ont suivi l’élection de Donald Trump en 2016. La première campagne et la présidence de Trump ont été marquées par une rhétorique anti-immigration et une série de politiques connexes, notamment la séparation des familles à la frontière, les interdictions de voyager dans les pays à majorité musulmane et les règles d’asile plus strictes.

Et des recherches publiées dans Sciences sociales et médecine en 2020, des « probabilités considérablement élevées » d’accouchement prématuré ont été constatées chez les femmes latines vivant en Californie qui étaient exposées à des niveaux élevés d’appréhensions liées à l’immigration dans leur comté de résidence.

Les recherches de Samari ont suivi des femmes enceintes nées dans l’un des pays à majorité musulmane touchés par l’interdiction de voyager imposée par la première administration Trump en 2017, mais qui résidaient aux États-Unis lorsque la politique a été annoncée. Les femmes présentaient une augmentation de 6,8 pour cent de leur risque d’accouchement prématuré par rapport à leurs homologues blanches.

« Peur totale et totale »

Selon les experts, peu de recherches universitaires ont été consacrées à cette question depuis la deuxième victoire électorale de Trump en 2024, en partie à cause des retards dans la disponibilité des données sur la santé maternelle. Mais de manière anecdotique, les prestataires ont déclaré RNG que leurs patientes enceintes sont stressées. Certains tardent et évitent les soins.

Le Dr Joséphine Urbina a constaté l’impact presque immédiatement.

Urbina, obstétricienne-gynécologue et spécialiste de la planification familiale complexe dans le nord de la Californie, compte un grand nombre de patients immigrés. Elle a déclaré que nombre de ses patients vivaient « une peur totale et totale » des opérations de contrôle de l’immigration menées par l’administration Trump depuis l’investiture du président en janvier.

Ce genre d’inquiétude s’ajoute à d’autres facteurs de stress, comme les expériences traumatisantes de l’enfance et la pauvreté, a expliqué León-Martínez. « C’est cet effet cumulatif de ces facteurs de stress à court et à long terme qui conduit à cette sorte d’altération qui affecte négativement ou détruit la santé de la personne enceinte. »

La grossesse est un « état physiologique très vulnérable », a ajouté Urbina. « Ajoutez le stress chronique, par exemple, d’avoir peur d’être détenu par l’ICE… nous avons certainement vu plus de naissances prématurées, plus de complications liées à l’hypertension et plus de dépression post-partum. Le stress se traduit par ces complications. »

Et la prévention et la détection de ces complications peuvent être retardées ou complètement ignorées parce que certains patients évitent les soins essentiels de peur d’être ciblés, a déclaré Urbina.

Urbina a déclaré qu’un plus grand nombre de ses patientes enceintes manquent leurs rendez-vous prénataux ou ne donnent pas suite aux références vers des spécialistes qui gèrent les grossesses plus compliquées. León-Martínez a noté des tendances similaires chez les femmes enceintes dont elle s’occupe.

Certains patients d’Urbina ont retardé leur arrivée à l’hôpital.

« Les patientes enceintes n’évitent pas de se faire soigner par choix », a déclaré Urbina. « Ils doivent prendre en considération le risque d’être détenus par l’ICE et essayer de naviguer dans un système qui leur dit qu’ils ne sont pas les bienvenus. »

Les raids de grande ampleur rendent la recherche difficile

Faire le lien entre les raids d’immigration et les problèmes de santé maternelle liés aux intempéries pourrait être plus difficile au cours du deuxième mandat de Trump.

Des recherches antérieures sur les complications de la grossesse liées au stress reposaient sur des événements distincts ciblant une population spécifique de personnes – comme le raid dans un entrepôt de viande à Postville, dans l’Iowa ou dans les comtés de Californie avec des taux élevés d’arrestations d’immigration.

Mais cette fois-ci, les mesures d’application de la loi en matière d’immigration prises par l’administration Trump sont bien plus vastes. Les grandes villes – de Los Angeles et Chicago à Minneapolis et la Nouvelle-Orléans – ont été envahies par des agents chargés de l’immigration, armés et masqués, laissant les communautés pétrifiées. (L’administration Trump chercherait à expulser 1 million de personnes en l’espace d’un an.)

Ces opérations à grande échelle pourraient toucher un si grand nombre de personnes – y compris des citoyens américains – sur une période de temps si longue qu’il pourrait être difficile d’identifier un lien clair entre les politiques d’immigration et les complications de la grossesse chez des immigrants spécifiques ou d’autres groupes minoritaires, ont déclaré des experts. RNG.

Les chercheurs ont également déclaré que les politiques controversées qui affectent les soins de santé reproductive et le sentiment général de bien-être de nombreuses personnes – comme l’interdiction de l’avortement, les coupes dans Medicaid et la bataille de Trump pour le droit de citoyenneté – pourraient brouiller la relation entre les descentes d’immigration, le stress et les complications de la grossesse.

Et au moins trois experts ont exprimé leurs inquiétudes quant à l’accès futur aux données fédérales et au financement de ce type de projets.

« Ce que je retiens principalement, c’est qu’il sera plus difficile d’étudier l’impact de cette élection », a déclaré Alison Gemmill, professeure agrégée d’épidémiologie à l’École de santé publique de l’Université de Californie à Los Angeles, dont les recherches ont établi un lien entre les mauvaises issues de l’accouchement chez les femmes enceintes Latinx et l’élection de 2016.

« Ça ne fera qu’empirer »

Bien que des raids aient lieu dans les communautés d’immigrants à travers le pays, les groupes Latinx ont toujours été au centre des efforts de l’administration Trump. Les ressortissants des pays d’Amérique latine représentaient 90 % des personnes arrêtées par l’ICE au cours des six premiers mois de la deuxième administration Trump, selon un rapport du Deportation Data Project de l’UC Berkeley.

En conséquence, les personnes enceintes Latinx pourraient voir davantage de complications de grossesse, ont déclaré les experts.

« Il s’agit d’un groupe qui a historiquement de bons résultats à la naissance », a déclaré Annie Ro, professeure agrégée à la Wen School of Public Health de l’Université de Californie à Irvine. « Et puis, en ajoutant ce genre de facteurs de stress, nous ne savons pas comment cela va changer – au niveau de la population – quels types de complications à l’accouchement et de mauvaises issues à l’accouchement ils auront. »

Pour les prestataires de première ligne comme León-Martínez, la question n’est pas de savoir si, mais quand ces craintes se concrétiseront.

« À mesure que les gens subissent la perte de membres de leur famille et la séparation d’avec leur famille, ils deviennent de plus en plus conscients et ont plus peur », a déclaré León-Martínez.

Cela les rend plus susceptibles d’éviter de se faire soigner, même lorsqu’ils savent qu’ils en ont besoin, a-t-elle déclaré.

« Cela se manifeste déjà », a ajouté Leon-Martinez. « Et ça ne fera qu’empirer. »