Les spectacles de violence de Trump ne peuvent pas contenir la vague croissante de mécontentement

«Ma famille a peur de sortir», a admis un étudiant pendant mon cours. Autour de lui, les têtes hochaient la tête. Tous sont nés aux États-Unis mais la plupart connaissent des personnes sans papiers. Donald Trump a peint une grande cible sur leur dos. « Nous ne sommes pas des criminels, vous savez. Nous essayons juste de travailler et de survivre. »

Après le cours, j’ai regardé les informations sur mon téléphone. Un 4 décembre CNN Un reportage montrait une vidéo d’un bateau réduit en miettes par l’armée américaine. Les flammes ont englouti les quatre hommes qui se trouvaient à bord. Ce ne sont là que quelques-unes des 115 personnes tuées lors des 35 frappes militaires menées jusqu’à présent contre de prétendus « narco-boats », ordonnées par Trump et le secrétaire à la Défense Pete Hegseth. Le même jour, le conservateur Andrew Kolvet a déclaré lors d’un auditoire à Turning Point USA que « chaque nouvelle attaque visant Pete Hegseth me donne envie qu’un autre bateau de drogue explose ». Hegseth a répondu sur X en disant: « Votre souhait est notre commandement, Andrew. Je viens de couler un autre bateau narco. »

Vous entendez la joie troublante dans sa réponse ? L’administration Trump a fait du spectacle de la violence un outil puissant pour atteindre ses objectifs. Il qualifie ses opposants de « criminels ». Les « méchants » sont mes étudiants et les bateaux des Caraïbes, des communautés entières d’immigrés, les soi-disant « antifa » et les personnes transgenres. Lorsque des gens sont qualifiés de « criminels », cela excuse les autres de détourner le regard alors que leurs droits sont bafoués. L’étiquette sert d’excuse au meurtre.

Trump a vendu le spectacle de la cruauté tout au long de sa carrière politique. Depuis son activité de marchand de biens immobiliers jusqu’à son ascension politique, il a fait étalage de licenciements, d’insultes et maintenant, en tant que président, de meurtres de personnes.

La politique de Trump s'est imprégnée de la culture populaire avec des actes de cruauté comme le Dr Phil sur les raids de l'Immigration and Customs Enforcement (ICE) ou le récent film satirique, L'homme qui court. Tout cela est possible parce que lorsque Trump a pris le pouvoir au sein du Parti républicain, il a amplifié et élargi un manuel bien connu de bouc émissaire racial et sexuel.

Le vendeur de massacre

« Ramenez la peine de mort ! » Trump a écrit dans une publicité de 1989 Jour d’actualité. « Je veux détester ces agresseurs et ces meurtriers. Ils devraient être forcés de souffrir et, lorsqu’ils tuent, ils devraient être exécutés pour leurs crimes. » Cette diatribe brûlante visait les Central Park Five, les cinq jeunes noirs et latinos faussement reconnus coupables du viol d’une femme blanche. Lorsqu’un autre homme s’est manifesté plus d’une décennie plus tard et a avoué l’agression, Trump ne s’est jamais excusé. Non – Trump a redoublé d’efforts pour attaquer toute sa vie publique en termes de race. C’est pourquoi, en 2016, il a lancé sa campagne présidentielle en déclarant que les Mexicains « apportent de la drogue, des crimes, des violeurs ». C’est pourquoi il s’en prend aux électeurs noirs, aux personnes transgenres, aux migrants haïtiens et, plus récemment, aux Somaliens, en disant : « Je ne veux pas d’eux dans notre pays… nous allons faire fausse route si nous continuons à amener des ordures dans notre pays. »

Trump vend le spectacle de la violence politique. Il utilise des stéréotypes pour décrire la cible comme non humaine – au lieu de cela, il les appelle des animaux comme des « serpents » ou les qualifie de « criminels » qui « menacent nos familles ». Au cœur d’une vente d’abattage se trouve une esthétique de la cruauté. Cela crée une faim de voir ceux qui sont ainsi étiquetés punis – battus lors de rassemblements, arrêtés à la frontière et tués dans de grandes explosions.

Pourquoi tant de gens l’achètent ? Bien avant l’arrivée de Trump, les démocrates ont abandonné la classe ouvrière au profit des électeurs aisés des banlieues et de l’argent des entreprises. Pendant ce temps, le Parti républicain lui a préparé le terrain, en lui construisant un trône et en lui offrant un oreiller. L’élite économique du Parti républicain a fait des groupes marginalisés et de la gauche un bouc émissaire afin de construire une base pour le fondamentalisme du libre marché. Après que le mouvement des droits civiques et les manifestations des années 1960 aient mis fin à la terreur de Jim Crow et posé un véritable défi à la suprématie blanche, les Républicains ont courtisé les Blancs, craignant l’intégration raciale par le biais de la Stratégie du Sud. Les dirigeants républicains ont chacun apporté leur propre touche au racisme pour lequel le parti allait devenir connu. Le président Ronald Reagan a poursuivi la rhétorique de la réaction blanche en faisant de la « reine du bien-être social » un élément incontournable de ses discours. Le président George HW Bush s’est tourné vers des propos alarmistes racistes dans sa tristement célèbre publicité pour Willie Horton. Son fils, George W. Bush, s’est présenté en faveur d’une interdiction constitutionnelle du mariage homosexuel. Au moment où Trump a déclenché le mouvement des Birthers contre le président Barack Obama, le décor était déjà planté pour le genre de stratagèmes racistes qu’il allait commencer à mettre en œuvre avant sa campagne à la présidence.

Au cours de ses années aux yeux du public, Trump a perfectionné une version plus forte du spectacle. Il a écarté la dernière pantomime de respectabilité pour les Républicains et a fait de l’esthétique de la cruauté, de la joie de punir un méchant inventé, le pilier central de son appel. Vous le voyez partout maintenant. Le Dr Phil participe à des raids ICE. Pete Hegseth se vante d’avoir fait exploser des bateaux. La secrétaire à la Sécurité intérieure, Kristi Noem, pose en athlétisme devant une prison au Salvador. Trump publie des vidéos générées par l’IA de son plan pour une « Riviera de Gaza » débarrassée des Palestiniens. Les flammes de la cruauté, attisées par Trump et ses semblables depuis des décennies, pourraient mettre du temps à s’apaiser. Mais de nombreux progressistes et militants se battent à la fois contre les politiques et l’esthétique qui sont au cœur du Trumpisme.

Je serai ton miroir

Les gens ripostent. Pas la direction démocrate. Pas la classe des consultants. Pas MSNBC experts. Au lieu de cela, les gens ordinaires ont organisé la résistance aux raids de l’ICE. Des organisations de défense des droits civiques ont poursuivi Trump. Des millions de personnes ont participé aux manifestations « No Kings », certains portant même des costumes ridicules de grenouilles pour lutter contre les mensonges des médias de droite. Les fonctionnaires marchent lentement ou n’appliquent pas les ordres de l’administration Trump.

Au cœur de la nouvelle résistance se trouve la fin de la politique de la cruauté et son remplacement par la politique de l’empathie. Des réseaux dirigés par des citoyens défendent les migrants de l’ICE dans des villes comme New York, Los Angeles et Chicago, ainsi que dans des États rouges comme le Texas et la Caroline du Nord. Parallèlement à l’organisation sur le terrain, une vague d’histoires dans les médias de gauche et traditionnels réhumanise les immigrés en partageant leur parcours. Nous le voyons sur Véra. Nous voyons dans Le New York Times. On le voit dans des documentaires comme Crise des migrants.

À maintes reprises, on voit dans les reportages des adolescents anxieux monter dans des trains en marche qui vont de l’Amérique centrale à la frontière américano-mexicaine. Ils montent sur le toit où le vent les gratte à vif. Sur CNNon voit des femmes essuyer leurs larmes alors qu’elles racontent des viols sur la route des migrants. Vous l’entendez dans l’agonie des enfants qui crient après que leurs parents soient emmenés menottés par l’ICE. Les sentiments bruts qui se déversent dans les familles brisées résonnent à travers tout le pays, résonnent dans nos oreilles, rappelant à des millions de personnes, même à ceux qui ont voté pour Trump, que nous partageons tous une humanité commune.

La résistance commence à fonctionner. Trump est en chute libre dans les sondages alors qu’une résistance croissante à sa politique prend pied et que les conséquences de sa politique économique et de la fermeture historique du gouvernement deviennent plus claires pour de plus en plus de gens. Les progressistes peuvent lutter contre le spectacle de violence d’État de Trump en recentrant l’empathie comme valeur politique.

Le pouvoir de la solidarité

Surmonter l’esthétique de la cruauté par une politique de solidarité est un élément clé de la lutte de notre époque. Le travail des militants nous donne l’espoir que la violence que ces esthétiques contribuent à permettre pourra être inversée. Aujourd’hui, Trump et MAGA trébuchent.

Le soutien à Trump parmi les fidèles de MAGA a diminué. C’était 78 pour cent, maintenant c’est 70 pour cent. Son seul grand problème – l’économie – est désormais un albatros autour de sa tête. Trump peut dire que l’économie est un A++++, mais de plus en plus d’électeurs sont désespérés. Un nombre croissant de personnes – 53 % selon un sondage Pew – se retournent contre les cruelles opérations d’expulsion de Trump. La moitié pense qu’il est trop vieux pour être président et ses mains trébuchantes et meurtries et ses discours décousus font qu’il est difficile d’ignorer son déclin.

Ce que les gens de tout le pays réalisent, c’est que la haine politique et la violence dépassent leur cible. La haine n’est pas définie par son objet. La haine est une forme de pensée. La déshumanisation des autres finit par toucher tout le monde. C’est pourquoi Trump et l’élite du MAGA ne se soucient pas du fait que leur soi-disant Big Beautiful Bill, qui coupe Medicare et Medicaid, causera environ 51 000 décès chaque année. Les hôpitaux ruraux fermeront. Ils s’en moquent. Le coût de la vie augmente. Ils s’en fichaient jusqu’à ce qu’ils voient les électeurs républicains les blâmer.

Trump fera la seule chose qu’il sait : attiser la haine pour cacher ses méfaits politiques. La gauche, dirigée par des socialistes démocrates comme le maire de New York Zohran Mamdani, montre non seulement une alternative à la politique d’extrême droite, mais aussi aux entreprises démocrates qui la permettent. La seule façon de sortir de ce pétrin est de lutter par le bas. C’est les uns avec les autres.