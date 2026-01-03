Malgré la guerre de Trump contre les travailleurs, le mouvement travailliste a remporté des victoires cruciales en 2025

Le président Donald Trump a lancé une guerre contre les travailleurs dès qu’il a repris le pouvoir en janvier 2025. Aujourd’hui, près d’un an après le début de sa deuxième administration, il est possible de faire le point sur les victoires notables de l’année et les défis qui se profilent en 2026.

Certaines des mesures immédiates prises par l’administration comprenaient l’annulation d’un décret de l’ère Biden qui augmentait le salaire minimum pour les travailleurs fédéraux, l’annulation des lois interdisant la discrimination sur le lieu de travail, le retrait d’un accord international qui aurait imposé un impôt minimum aux entreprises et la suppression de dizaines de règles de sécurité sur le lieu de travail.

Certaines des mesures les plus vicieuses de Trump ont visé les travailleurs immigrés, dont beaucoup ont été terrorisés par le barrage incessant des raids de l’ICE dans leurs communautés et sur leurs lieux de travail.

Un rapport de l’Economic Policy Institute (EPI) révèle que le programme d’expulsion de Trump pourrait potentiellement supprimer 6 millions d’emplois.

L’équipe anti-ouvrière de Trump est solidifiée pour 2026

La situation pourrait devenir encore plus désastreuse en 2026, alors que de nombreux candidats nommés par Trump sont prêts à exercer le pouvoir.

Wayne Palmer, un dirigeant de l’industrie du charbon, occupera le poste de secrétaire adjoint de la Mine Safety and Health Administration. David Keeling dirigera l’Occupational Safety and Health Administration (OSHA). Keeling supervisait auparavant les protocoles de santé et de sécurité chez Amazon et UPS, et les entreprises ont collectivement accumulé plus de 300 citations de sécurité au travail et 2 millions de dollars d’amendes OSHA pendant qu’il était en charge. Andrew Rogers, ancien avocat du cabinet d’avocats antisyndical Littler Mendelson, sera le prochain administrateur de la Division des salaires et des heures du ministère du Travail.

De plus, le National Labor Relations Board (NLRB) de Trump pourrait bientôt commencer à trancher des cas.

À son arrivée à la Maison Blanche, Trump a licencié illégalement Gwynne Wilcox, membre du conseil d’administration, privant l’agence du quorum nécessaire d’au moins trois membres. Le conseil d’administration a également suspendu toutes les enquêtes actives, y compris deux douzaines d’enquêtes sur des entreprises appartenant au mégadonateur de Trump, Elon Musk.

En juillet, Trump a finalement sélectionné deux nouveaux membres : James Murphy, qui a passé de nombreuses années en tant que conseiller auprès des membres républicains du NLRB, et Scott Mayer, qui est actuellement conseiller principal en matière de droit du travail chez Boeing et a travaillé auparavant pour le cabinet d’avocats antisyndical Morgan, Lewis & Bockius. En février, l’avocat général par intérim du NLRB, William Cowen, a annulé plus de deux douzaines de notes de service de l’avocat général de l’ère Biden traitant de questions telles que la surveillance électronique des travailleurs et le statut d’emploi des athlètes universitaires.

Si son quorum est rétabli, le conseil d’administration devrait aller plus loin dans ces efforts et annuler les décisions de l’ère Biden. Il s’agit notamment de l’interdiction des réunions « à auditoire captif », au cours desquelles les employeurs forcent effectivement les travailleurs à s’asseoir en raison de la propagande antisyndicale et de l’élection de 2023. Cemex décision de l’affaire, qui a déterminé que, si une majorité de travailleurs signent des cartes d’affiliation syndicale, les employeurs doivent soit reconnaître le syndicat, soit organiser des élections dans un délai de deux semaines.

Malgré ces obstacles potentiels, les travailleurs américains regardent toujours vers 2026 avec l’espoir de bâtir sur les victoires de 2025 et d’établir le pouvoir nécessaire pour contrer le régime Trump.

Les victoires de 2025

Le climat pour les travailleurs est indéniablement devenu plus hostile, mais l’année 2025 a néanmoins vu son lot de victoires syndicales significatives.

Après une brève grève en octobre 2024, les dockers des côtes Est et Golfe ont approuvé un contrat qui augmente les salaires de plus de 60 % sur une période de six ans et garantit la garantie d’emplois à mesure que les employeurs s’orientent vers l’automatisation.

Au cours de l’été, les enseignants de Philadelphie ont conclu un accord avec le district scolaire, évitant ainsi de peu une grève. En plus d’assurer des primes, une nouvelle politique de congés de maladie et des augmentations annuelles pour tous les membres de l’unité de négociation, le nouveau contrat offre cinq semaines de congé parental payé, une première historique pour le district.

Après une série de marches et de rassemblements, les employés des épiceries californiennes des magasins des marques Kroger et Albertsons ont ratifié de nouveaux contrats qui comprennent des augmentations de salaire, un nouveau régime de retraite et des prestations de santé améliorées.

Après trois ans de négociations, les travailleurs du Nouvelles quotidiennes ont obtenu leur premier contrat depuis plus de 30 ans, établissant un salaire minimum, des augmentations de salaire et de nouveaux avantages sociaux pour les employés à temps partiel.

Dans une décision historique, les journalistes syndiqués de POLITICO et E&E News (PEN Guild) ont eu gain de cause dans un arbitrage contre la direction de POLITICO concernant l’adoption par l’entreprise de l’IA sur son site Web. L’arbitre a conclu que POLITICO avait violé sa convention collective en adoptant deux produits éditoriaux basés sur l’IA sans les garanties négociées nécessaires.

« Les travailleurs de tout le pays en ont assez de la cupidité des entreprises et d’une économie qui récompense ceux qui sont au sommet alors que les travailleurs ont du mal à s’en sortir. »

« Cette décision affirme que les employeurs ne peuvent pas utiliser les technologies émergentes pour contourner leurs obligations contractuelles », a déclaré Amos Laor, avocat général de la Washington-Baltimore News Guild, dans un communiqué sur la décision. « Les outils d’IA sont peut-être nouveaux, mais les principes juridiques que nous avons garantis dans l’accord ne le sont pas : la direction doit fournir un préavis, négocier avec le syndicat et garantir que l’innovation ne se fait pas au détriment des droits des travailleurs ou ne diminue pas leur travail. Pour les journalistes, les questions d’intégrité journalistique sont directement liées à leur réputation, à leurs relations avec les lecteurs et à leur capacité à exercer leurs fonctions, et nous considérons la protection des normes éthiques des salles de rédaction comme une partie intégrante de leurs droits du travail. »

À l’automne, le socialiste démocrate Zohran Mamdani – qui s’est montré solidaire à plusieurs reprises avec les grévistes – a prévalu sur l’ancien gouverneur Andrew Cuomo pour devenir le prochain maire de New York.

Mamdani a trouvé un large soutien et a construit une base dynamique grâce à une campagne axée sur l’accessibilité financière, et beaucoup pensent que sa victoire historique déclenchera de nouvelles campagnes électorales progressistes dans tout le pays.

« Les travailleurs de New York se sont fait dire par les riches et les personnes bien connectées que le pouvoir n’appartient pas à leurs mains », a déclaré Mamdani à la foule lors de sa fête de victoire. « Doigts meurtris à force de soulever des cartons sur le sol de l’entrepôt; paumes calleuses à cause du guidon des vélos de livraison; jointures marquées par des brûlures de cuisine – ce ne sont pas des mains qui ont été autorisées à détenir le pouvoir. Et pourtant, au cours des 12 derniers mois, vous avez osé atteindre quelque chose de plus grand. Ce soir, contre toute attente, nous l’avons saisi. »

En novembre, après quatre grèves et 16 mois de négociations, le syndicat représentant 21 000 professionnels de la santé, de la recherche et des techniques du système de l’Université de Californie a ratifié son « meilleur contrat à ce jour ».

Le nouvel accord, qui a été approuvé par 98 pour cent des membres votants, établit un congé combiné de maternité et de garde d’enfants, des augmentations d’année en année, des ajustements de fonds propres et un salaire minimum de 25 $ pour tous les titres d’emploi.

« Aujourd’hui, je suis ravie de pouvoir me permettre de dormir dans un endroit sûr et suffisamment proche pour me rendre à mon travail à l’Université de Californie à San Francisco », a déclaré la représentante syndicale et technicienne en santé animale Carina Jauregui dans un communiqué. « Je suis ravi que mes collègues puissent enfin subvenir aux besoins de leur famille sans avoir à se soucier de la façon dont ils vont payer les factures. Et j’ai le courage de continuer à raconter mon histoire, qui n’est plus seulement une histoire de perte, mais de victoire. »

L’année s’est terminée par une grève des travailleurs de Starbucks. L’action a débuté le 13 novembre, la « Journée de la Coupe Rouge » annuelle de la société, et a touché plus de 65 magasins répartis dans 40 villes. Depuis lors, la marque s’est étendue à au moins 120 magasins répartis dans 85 villes. Les travailleurs exigent un meilleur effectif, un salaire net plus élevé et une résolution des centaines d’accusations de pratiques déloyales de travail portées contre l’entreprise.

Au milieu de la grève, la ville de New York a conclu un règlement de 38,9 millions de dollars avec l’entreprise après que le ministère de la Protection des consommateurs et des travailleurs a constaté qu’elle avait violé les lois locales du travail plus d’un demi-million de fois depuis 2021. Le règlement entraînera des dédommagements pour plus de 15 000 travailleurs.

« Au lieu de travailler avec nous pour résoudre ces problèmes, l’entreprise continue d’enfreindre le droit du travail et d’ignorer les baristas qui génèrent leurs profits », a-t-elle poursuivi. « Nous savons que notre force réside dans notre solidarité en tant que travailleurs, et nous avons des alliés partout dans le monde qui se sont mobilisés pour soutenir notre cause. »

Une telle solidarité ouvrière pourrait s’avérer être la seule réponse efficace au programme anti-syndical de Trump.