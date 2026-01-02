L’administration Trump prévoit une campagne de propagande massive visant à recruter des milliers de nouveaux agents fédéraux chargés de l’application de l’immigration pour mener à bien son programme d’expulsions massives.

Le Washington Post a rapporté mercredi avoir obtenu des documents internes révélant que l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) prévoyait de dépenser 100 millions de dollars au cours de l’année prochaine pour ce que l’agence décrit comme une campagne de « recrutement en temps de guerre ».

Le blitz de propagande ciblera des données démographiques très spécifiques, notamment « les personnes qui ont assisté à des combats de l’UFC, écouté des podcasts patriotiques ou manifesté un intérêt pour les armes à feu et l’équipement tactique », selon le Poste.

Le lecteur ICE utiliserait également une technique de ciblage publicitaire appelée « géorepérage » pour envoyer des annonces de recrutement aux navigateurs téléphoniques des utilisateurs s’ils se trouvent à proximité de certains endroits, tels que des bases militaires, des courses NASCAR, des campus universitaires et des expositions d’armes.

Les publicités conçues pour la campagne de recrutement seront basées sur les appels actuels qui décrivent l’adhésion à l’ICE dans le cadre d’un « devoir sacré » consistant à « défendre la patrie » contre les « envahisseurs étrangers », le Poste signalé.

Cette rhétorique est similaire au langage utilisé dans une récente offre d’emploi de l’ICE signalée par Jess Calarco, sociologue à l’Université du Wisconsin-Madison. La liste demandait aux recrues potentielles si elles étaient « prêtes à défendre la patrie » en rejoignant « une équipe d’élite dédiée à… assurer la sécurité de notre nation ».

Calarco a noté que l’offre d’emploi « se lit comme une annonce de jeu vidéo », ce qui, selon elle, « est presque certainement intentionnel ».

Sarah Saldaña, directrice de l’ICE sous l’administration Obama, a déclaré au Poste qu’il est inquiétant de voir l’administration Trump ratisser si large pour cibler des personnes qui n’ont aucune expérience en matière d’application des lois et qui pourraient être avides de ce que le Poste décrit comme un « combat total ».

Cette campagne de recrutement intervient alors que de nouveaux signes indiquent que la campagne d’expulsion massive de l’administration Trump est loin d’atteindre ses objectifs.

Le Nouvelle RépubliqueGreg Sargent de , a écrit mercredi que les arrestations liées à l’immigration cette année sont loin d’atteindre l’objectif de 3 000 personnes par jour fixé par le principal assistant de Trump, Stephen Miller, et qu’il semble très improbable que Miller réalise son rêve d’expulser 1 million de personnes par an.

Aaron Reichlin-Melnick, chercheur principal au Conseil américain de l’immigration, a déclaré à Sargent qu’« il est clair qu’ils n’ont pas réussi la campagne de choc et d’effroi d’expulsions massives qu’ils souhaitaient, et qu’ils se heurtent encore à de nombreux obstacles ».

Reichlin-Melnick a également prédit qu’« il y aura encore ici des millions de personnes sans papiers » après le départ de Trump en 2028, car l’administration « ne sera pas en mesure d’expulser même la majorité des immigrants sans papiers dans quatre ans ».

L’administration Trump a annoncé plus tôt dans l’année son intention d’attirer de nouvelles recrues de l’ICE en leur offrant des primes d’inscription de 50 000 $ et une aide au remboursement des prêts étudiants, dans le but de doubler les effectifs de l’agence.