Alors que les villes luttent contre les centres de données, les appels à un moratoire national se multiplient

Les magnats milliardaires de la technologie parlent comme si la révolution de l’intelligence artificielle était inévitable et que c’était à nous tous de nous adapter. Plus tôt cette année, dans un article de blog, Sam Altman, PDG d’OpenAI, se vantait que la société avait désormais « dépassé l’horizon des événements ; le décollage a commencé » vers la construction d’une « superintelligence » informatique. Cependant, l’industrie n’est pas seulement confrontée aux réactions négatives des sceptiques à l’égard de la technologie elle-même.

Un mouvement populaire croissant lutte contre une autre menace concrète et immédiate de l’IA : l’expansion rapide dans les communautés locales de centres de données massifs « à grande échelle », ainsi que des centrales à combustibles fossiles pour les alimenter. Dans différentes localités du pays, les voisins ont travaillé au-delà des lignes partisanes pour s’engager dans des batailles David contre Goliath avec les Big Tech. Alors que ces luttes autour de la construction de centres de données devraient exploser en 2026, certains groupes appellent à un moratoire plus large pour s’appuyer sur les luttes locales.

« Ce mouvement n’est pas tant une question d’idéologie que de communautés reconnaissant qu’un petit groupe d’entreprises technologiques riches et puissantes exploitent des ressources et des infrastructures essentielles, tout en faisant supporter les risques et les coûts au public », a déclaré Jim Walsh, directeur politique du groupe de santé environnementale Food & Water Watch, dans un e-mail.

Le 8 décembre, Food & Water Watch s’est joint à plus de 230 groupes environnementaux et communautaires nationaux et locaux pour envoyer une lettre au Congrès exigeant un moratoire national sur la construction de nouveaux centres de données. Les groupes ont qualifié l’expansion rapide des centres de données de l’une des plus grandes menaces environnementales et sociales depuis des générations.

« Cette expansion augmente rapidement la demande d’énergie, entraînant davantage de pollution par les combustibles fossiles, mettant à rude épreuve les ressources en eau et augmentant les prix de l’électricité à travers le pays », ont écrit les groupes. « Tout cela aggrave les impacts importants et préoccupants de l’IA sur la société, notamment la perte d’emplois, l’instabilité sociale et la concentration économique.

Le sénateur Bernie Sanders (I-Vermont) s’est joint à l’appel à un moratoire national au début du mois, ce qu’il a répété dans une interview avec CNN le 28 décembre. Un moratoire « ralentirait le processus », a déclaré Sanders, donnant aux décideurs politiques le temps de rattraper les entreprises qui se précipitent pour construire une infrastructure d’IA, quels que soient les impacts sur les travailleurs.

« Il ne suffit pas que les oligarques nous disent ‘adaptez-vous' », a déclaré Sanders lors de l’interview. « Vont-ils garantir des soins de santé à tous ? Que vont-ils faire quand il n’y a pas d’emploi ? Rendre le logement gratuit ? »

La ruée vers la construction de nouveaux centres de données est apparue en 2025 comme une ligne de fracture majeure séparant les travailleurs de toutes allégeances politiques de la Silicon Valley. Des magnats de la technologie tels que le PDG d’OpenAI, Sam Altman, ont vu les cours des actions monter en flèche tout en se rapprochant du président Donald Trump et en considérant l’adoption de leur technologie comme une fatalité. Les personnes menacées par la construction des infrastructures physiques de l’industrie n’y croient pas.

Les gens en subissent directement les conséquences, depuis l’assèchement des réserves d’eau jusqu’à l’augmentation des factures d’électricité.

Dans tout le pays, des coalitions locales se lèvent pour résister à la construction de nouveaux centres de données d’IA qui menacent de dégrader l’approvisionnement en eau et d’augmenter les factures d’énergie tout en n’apportant que peu d’avantages économiques aux communautés touchées. De la Caroline du Sud à la Pennsylvanie, du Mississippi au Michigan, en passant par l’Arizona et le Texas, les habitants ont rempli des réunions publiques en 2025 pour exprimer leur opposition aux grandes entreprises technologiques qui recherchent des allégements fiscaux lucratifs pour construire des centres de données dans leurs quartiers. .

« Nous assistons à une énorme réaction populaire contre les centres de données, qui dépasse les clivages partisanes, car les gens en subissent directement les impacts, depuis l’assèchement des réserves d’eau jusqu’à l’augmentation des factures d’électricité », a déclaré Walsh.

Une analyse récente de l’organisation Walsh prévoit que la demande d’énergie des centres de données triplera entre 2023 et 2028, date à laquelle l’IA devrait consommer autant d’électricité que 28 millions de foyers américains.

Les prix de l’électricité dans les régions où sont concentrés les centres de données existants ont augmenté de 250 % au cours des cinq dernières années, et les coûts énergétiques aux États-Unis devraient augmenter en moyenne d’au moins 8 % d’ici 2030 grâce à l’IA et à l’extraction de cryptomonnaies.

Des milliards de gallons d’eau propre sont nécessaires pour refroidir les systèmes à l’intérieur des centres de données – suffisamment d’eau pour desservir plus de 18 millions de foyers d’ici 2028 – ce qui constitue une préoccupation majeure pour les communautés désertiques du Sud-Ouest où l’accès futur à l’eau est déjà un problème majeur.

Par exemple, la No Desert Data Center Coalition qui s’efforce d’arrêter le projet de centre de données Project Blue dans le comté de Pima, dans le sud de l’Arizona, déclare : « Pas une goutte pour tout développement qui n’a pas l’intention de régénérer et de revitaliser activement les terres, et de réconcilier l’héritage néfaste des industries extractives dans le désert de Sonora. » Dans la zone rurale de Saline, dans le Michigan, des habitants se sont récemment rassemblés pour protester contre ce qu’ils appellent des « accords secrets » conclus entre des représentants de l’État et DTE Energy, qui permettraient d’alimenter en électricité un immense centre de données dont la construction est proposée dans la région.

« Ce qui exaspère encore davantage les communautés est le fait que bon nombre de ces projets sont négociés à huis clos avec des accords de non-divulgation entre les autorités locales, les services publics et les entreprises technologiques qui empêchent le public de savoir quelle quantité d’eau ou d’énergie un projet utilisera, ou quelles subventions publiques sont impliquées », a déclaré Walsh.

Malgré l’examen public de l’industrie de l’IA, l’administration Trump s’est efforcée de protéger l’industrie de la réglementation et d’accélérer la construction des centres de données malgré l’opposition des membres de son propre parti.

Outre l’appel à un moratoire lancé par Sanders, d’autres hommes politiques prennent des mesures pour exiger davantage de responsabilités. Les démocrates du Congrès enquêtent actuellement pour savoir si des entreprises telles que Google, Meta, Microsoft et Amazon répercutent discrètement les coûts de fonctionnement des centres de données sur les consommateurs sous la forme de factures de services publics plus élevées. En 2025, les législateurs des 50 États ont examiné au moins 238 projets de loi liés aux centres de données et en ont adopté plus de 40 dans 21 États, selon le suivi des politiques MultiState.

La plupart des législations nationales portent sur la consommation d’énergie, mais certains efforts locaux vont plus loin. Les villes et villages d’au moins 14 États ont adopté des moratoires sur le développement des centres de données, selon Presse sur la politique technologique. Alors que seuls les politiciens locaux ont pris des mesures jusqu’à présent, le mouvement en faveur de moratoires sur les nouveaux centres de données oppose les communautés individuelles à certaines des personnes les plus puissantes du monde.

« Qui pousse cette révolution technologique ? Ce sont les personnes les plus riches du monde – Elon Musk, Zuckerberg, Bezos, Peter Thiel –, des multimilliardaires qui investissent des centaines de milliards de dollars dans la mise en œuvre et le développement de cette technologie », a déclaré Sanders.

« Pensez-vous qu’ils passent la nuit à s’inquiéter du sort des travailleurs et de l’impact de cette technologie sur ces gens ? Ce n’est pas le cas. Ils le font pour devenir plus riches et encore plus puissants. »