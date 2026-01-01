Une nouvelle taxe constituera une bouée de sauvetage pour les familles d’immigrants

La période des fêtes est arrivée, une période où d’innombrables immigrants aux États-Unis envoient un peu d’argent supplémentaire à leurs familles. Mais maintenant, beaucoup se préparent à un nouvel obstacle financier : à compter du 1er janvier 2026, une taxe fédérale sur les envois de fonds de 1 % entrera en vigueur, ajoutant un nouveau coût aux espèces, aux chèques et aux mandats sur lesquels comptent des millions d’immigrants pour subvenir aux besoins de leurs proches à l’étranger.

Les États-Unis sont le plus grand expéditeur d’envois de fonds au monde, avec environ 93 milliards de dollars envoyés à l’étranger via des envois de fonds formels en 2024. Une part importante de cette somme provient de travailleurs immigrés, des personnes pour qui les envois de fonds ne sont pas discrétionnaires, mais essentiels à leur famille.

Rien qu’à New York, les résidents envoient environ 10 milliards de dollars à leurs proches à l’étranger et se voient facturer plus de 500 millions de dollars de frais de transfert pour ce faire. L’ajout de la taxe fédérale sur les envois de fonds de 1 % permettrait de retirer 100 millions de dollars supplémentaires aux ménages immigrés en plus des frais existants.

Pour des individus comme Steve, un ouvrier du bâtiment guatémaltèque à New York qui envoie régulièrement de l’argent chez lui, les envois de fonds sont une bouée de sauvetage pour sa famille. « Il est très important d’envoyer de l’argent à ma famille restée au pays, à ma fille et à mon fils qui vont à l’école (là-bas). Ils ont vraiment besoin de cet argent. Dès que je suis payé, je paie d’abord mon loyer, je m’occupe de mes factures et le reste va à mes enfants au Guatemala. »

La nouvelle taxe, introduite dans le cadre du Big, Beautiful Bill du président Donald Trump plus tôt cette année en juillet, menace de rendre encore plus lourde une bouée de sauvetage déjà coûteuse pour les travailleurs à faible revenu pour qui chaque dollar et chaque geste de soutien a un poids supplémentaire. Selon la nouvelle politique, l’expéditeur sera responsable du paiement de la taxe.

Steve, qui a demandé que Documenté n’utilise son prénom que pour protéger sa vie privée, souligne que, pour lui, chaque dollar compte. Une fois que la nouvelle taxe entrera en vigueur, si une personne devait envoyer 1 000 $ à un parent à l’étranger, elle devra payer 10 $ supplémentaires en taxe sur les envois de fonds. Et même si 10 $ ne semblent pas beaucoup, c’est 10 $ qui sont retirés à la famille de Steve au Guatemala, où le pouvoir d’achat de ces 10 $ serait important.

Les personnes qui envoient de l’argent via des transferts numériques en utilisant des services tels que Wiseapp ou Remitly ne seront pas soumises à cette taxe fédérale de 1 %, mais pour beaucoup de ceux qui ne maîtrisent pas la navigation sur les plateformes numériques, l’envoi de mandats ou d’espèces reste la méthode privilégiée.

Steve a toujours envoyé de l’argent chez lui en espèces dans un lieu physique comme MoneyGram, car il estime qu’il n’est pas suffisamment calé en technologie pour utiliser les transferts numériques.

Selon une enquête mondiale sur les envois de fonds réalisée par Visa en 2025, 67 % des particuliers préfèrent envoyer de l’argent vers un compte bancaire par voie numérique via une application, et 40 % préfèrent envoyer de l’argent depuis des emplacements physiques, tels que des banques ou des magasins de transfert d’argent.

Samia Fawad, aide-soignante à domicile dans le Queens, dont les parents sont âgés au Pakistan, affirme qu’elle leur envoie régulièrement de l’argent, environ une fois par mois, ce qui aide à financer leurs « nécessités de base ». Samia dit qu’elle envoyait de l’argent à sa famille par mandat, mais qu’elle se prépare désormais à envoyer de l’argent par virement numérique pour éviter la nouvelle taxe. Toutefois, souligne-t-elle, les frais sur les plateformes numériques sont également coûteux.

« La plateforme que j’utilise actuellement pour envoyer de l’argent chez moi facture des frais lorsque j’envoie moins de 200 dollars », a-t-elle déclaré, ajoutant : « une autre plateforme facture des frais de 9 dollars sur les virements électroniques. Cela représente 9 dollars retirés à ma famille – soit environ 2 500 PKR – assez pour les produits d’épicerie ménagers de base au Pakistan qui peuvent durer une semaine. » Samia renvoie généralement moins de 200 $, ce qui signifie qu’elle paie régulièrement des frais de 9 $ sur ses transactions.

Ariel Tang, professeur de comptabilité fiscale au New Jersey Institute of Technology, explique que l’expérience de Samia n’est pas unique.

« Des endroits comme Western Union et MoneyGram facturent déjà un certain pourcentage de frais et, en fonction du taux de change, cela peut ajouter des coûts supplémentaires », a-t-elle déclaré. « Le coût total est d’environ 3 à 5 % du montant envoyé simplement en frais de transfert, donc ajouter une augmentation de 1 % peut certainement être un fardeau pour les immigrants lorsqu’ils transfèrent de l’argent. »

Une version antérieure du projet de loi prévoyait une taxe sur les envois de fonds de 5 % ciblant spécifiquement les non-citoyens, tels que les titulaires de cartes vertes et de visas. Cette disposition a ensuite été révisée et remplacée par une taxe forfaitaire de 1 % sur toute personne envoyant de l’argent à l’étranger, quel que soit son statut d’immigration.

Le Center for Global Development, un groupe de réflexion non partisan axé sur la réduction de la pauvreté mondiale grâce à la recherche économique, estime que la taxe sur les envois de fonds de 1 % est susceptible de décourager les gens d’envoyer de l’argent par les canaux formels, voire même tout simplement.

« Pendant la période des fêtes, lorsque les particuliers envoient de l’argent à leur famille à l’étranger, nous pourrions assister à une augmentation du montant envoyé avant que la facture n’entre en vigueur dans un mois seulement », explique Tang.

Alors que l’augmentation des impôts devrait commencer en janvier, Steve craint que les coûts à venir ne s’accumulent rapidement. « De retour chez moi, ils attendent mon aide », dit-il, « la taxe ne m’empêchera pas d’envoyer de l’argent à mes enfants mais cela signifiera que j’aurai plus de frais à payer ».

