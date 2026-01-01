Les mineurs de charbon étaient prêts à obtenir des protections de sécurité clés. Puis Trump est apparu.

James Bounds travaille dans les mines depuis 1969. Aujourd’hui âgé de 78 ans et vivant dans le comté de Fayette, en Virginie occidentale, on lui a diagnostiqué pour la première fois un poumon noir en 1984. On lui a dit d’arrêter de travailler dans les mines, mais il ne l’a pas fait. Il a continué à travailler jusqu’en 2003, date à laquelle il a été définitivement handicapé à cause d’un poumon noir.

« J’avais tellement d’obligations à cette époque que je ne pouvais pas quitter les mines », a-t-il déclaré. «Je voulais continuer à travailler… et à payer pour l’exploitation minière, vous savez, pour pouvoir continuer à faire avancer les choses ici, à la maison.» Ce n’est qu’en 2009, des années après avoir été contraint à la retraite, que Bounds a commencé à recevoir des prestations pour les poumons noirs.

Aujourd’hui, Bounds a du mal à se promener dans son jardin ou à transporter ses courses à 25 pieds de son allée jusqu’à sa maison. « Vous ne pouvez rien faire. Chaque fois que vous sortez dans la cour, même si vous vous promenez dans la cour, vous devez avoir un réservoir d’oxygène avec vous », a-t-il déclaré.

Pour de nombreux mineurs des Appalaches, cette année était censée être une année de progrès dans laquelle ils verraient enfin un engagement à résoudre le problème du poumon noir. L’année dernière, le 18 avril 2024, la Mine Safety and Health Administration (MSHA) a publié sa règle finale, Réduire l’exposition des mineurs à la silice cristalline respirable et améliorer la protection respiratoire, qui visait à réduire l’exposition des mineurs à un composé aéroporté qui est une cause majeure de poumon noir et à améliorer la protection respiratoire contre tous les risques aéroportés. La loi, qui établit une limite d’exposition admissible uniforme et des exigences de surveillance, avait une date de conformité/d’application fixée au 14 avril 2025. Cette date est passée et passée, et les mineurs attendent toujours que la règle entre en vigueur.

Selon Bounds, les mineurs tentent depuis des années de faire appliquer une règle sur la silice, mais en vain. « Chaque fois qu’ils retardent le projet, vous pouvez compter les vies que vous avez perdues entre les retards et cela me pèse vraiment. Cela me rend vraiment triste que les gens doivent donner leur vie avant de pouvoir transmettre quoi que ce soit », a-t-il déclaré. « Pendant ce temps-là, les mineurs tombent malades, ils meurent. Ils ne peuvent pas subvenir aux besoins de leur famille. »

« Chaque fois que vous sortez dans la cour, même si vous vous promenez dans la cour, vous devez avoir un réservoir d’oxygène avec vous. »

Dès le début, l’administration Trump a promis de revigorer la « belle industrie du charbon propre » américaine, en ordonnant aux agences compétentes d’identifier les ressources en charbon sur les terres fédérales, de lever les barrières à l’extraction du charbon et de donner la priorité à la location de charbon sur ces terres. Certains mineurs espéraient que cela entraînerait une augmentation du travail disponible pour eux. Dans un décret du 8 avril, le président Donald Trump a également demandé aux agences d’annuler toute politique « visant à éloigner la nation de la production de charbon ou à établir d’une autre manière des préférences contre le charbon comme ressource de production ».

Trump a fréquemment fait campagne avec les mineurs de charbon lors de sa campagne présidentielle de 2016 et a depuis continué à participer à des séances de photos utilisant les mineurs comme toile de fond symbolique pour sa politique énergétique pendant sa campagne et son mandat.

Cependant, bien que le président ait beaucoup courtisé les PDG de l’industrie minière au cours de sa campagne, les mineurs eux-mêmes se sentent négligés et laissés pour compte. Quelques jours après le décret, le 11 avril, juste avant que les mines de charbon ne soient censées se conformer à la règle finale, la huitième cour d’appel des États-Unis a accordé une suspension temporaire de la règle finale en réponse à une requête de la National Stone, Sand & Gravel Association, qui conteste la règle devant les tribunaux. Peu de temps après, il a annoncé une pause temporaire jusqu’au 18 août, invoquant une « restructuration imprévue du NIOSH » et « d’autres raisons techniques ». D’autres mises à jour étaient censées être annoncées en octobre, mais elles ne sont jamais arrivées. Désormais, la réponse mise à jour retarde indéfiniment l’application.

L’Institut national pour la sécurité et la santé au travail, ou NIOSH, devait perdre au moins 900 travailleurs, ce qui représente plus de 90 pour cent de l’ensemble des effectifs de l’agence, dans le cadre d’un plan du « Département de l’efficacité gouvernementale » (DOGE). Après avoir fait face à des réticences considérables de la part des syndicats (en particulier des organisations de mineurs de charbon) et des législateurs du Congrès (y compris des républicains de Virginie occidentale), ainsi qu’à un procès fédéral intenté par un mineur de charbon, l’administration Trump a modifié ses plans concernant les licenciements prévus à l’agence fédérale de la santé. De même, l’administration a également abandonné son projet de résilier les baux et de fermer 34 bureaux dans la MSHA, après une forte résistance de la part des communautés minières.

« D’abord, le projet a été bloqué parce que le ministère du Travail l’a volontairement retardé à cause des coupes budgétaires au NIOSH. Le NIOSH est important pour bien mettre en œuvre la règle, et parce que l’administration a bêtement ou bêtement réduit le personnel du NIOSH, elle n’a pas non plus pu faire appliquer la règle », a déclaré Quenton King, spécialiste des affaires gouvernementales chez Appalachian Voices. « Maintenant que le NIOSH est de retour, ou maintenant que le NIOSH est en quelque sorte de retour, ce procès est toujours en cours, et le juge chargé de l’affaire a prononcé un sursis. Notre plainte est que l’administration ne semble pas lutter contre ce sursis ou contre le procès », a-t-il déclaré, faisant référence à l’affaire intentée par la National Stone, Sand & Gravel Association contre la règle finale.

« Les choses dont nous avons besoin pour être adoptées, les choses dont nous avons besoin pour nous protéger… on dirait qu’ils les mettent toujours en veilleuse. »

La règle a été rédigée et publiée pour la première fois en 2023. Les mineurs de charbon avaient travaillé avec un sentiment d’urgence pour faire adopter la règle en 2023 et 2024, en raison des craintes que l’administration Trump puisse abroger la règle si l’administration Biden attendait trop longtemps pour la promulguer. « Je suis heureux de travailler avec la Black Lung Association, qui regroupe d’anciens mineurs de charbon, électeurs de Trump. Et ils disent que nous, vous savez, ‘Nous vous avons soutenu, et maintenant nous vous demandons de nous défendre' », a ajouté King. « Cela ressemble à une trahison de ce qu’il a promis aux gens. Mais je pense que cela a été très courant tout au long de son administration. »

Le 26 novembre, le ministère du Travail (DOL) et l’industrie minière ont déposé une mise à jour de l’état d’avancement du procès concernant la règle sur la poussière de silice, déclarant que « afin d’éviter une dépense inutile de ressources de la part des parties et de la Cour, le gouvernement décide de suspendre cet appel », suspendant ainsi les activités dans l’affaire pendant que le DOL entreprend une nouvelle réglementation « limitée » pour réexaminer certaines parties de la règle.

« Capito, Miller et Moore, ils ne font rien. Quoi que Trump veuille, ils reviennent », a déclaré Gary Hairston, 71 ans, un mineur de charbon à la retraite de Virginie-Occidentale et président de la National Black Lung Association, faisant référence aux membres du congrès de Virginie-Occidentale, la sénatrice Shelley Moore Capito, la représentante Carol Miller et la représentante Riley Moore. « Ils s’inquiètent pour la mine de charbon elle-même », a-t-il déclaré. « Ils ne se soucient pas de nous, mais lorsqu’ils se présentent aux élections, ils ont des mineurs de charbon à leurs côtés. Mais pourtant, quand il s’agit de nous protéger, ils ne nous protègent pas. »

Sur un autre front, les mineurs de charbon souffrant de poumon noir continuent également de se battre pour obtenir de meilleures prestations et un processus simplifié pour accéder à ces prestations. L’inflation a augmenté de 8 % en 2022, mais en janvier 2023, la prestation mensuelle des poumons noirs n’a augmenté que de 4 %, selon Appalachian Voices. Pour les allocataires complètement handicapés, cela les oblige à combler les déficits ailleurs. L’avantage pour un mineur et une personne à sa charge en 2025 est de 1 178 dollars par mois, soit plus de 3 000 dollars de moins que le coût de la vie moyen des habitants des communautés charbonnières comme le comté d’Indiana, en Pennsylvanie ; Comté de Pike, Kentucky ; et le comté de Kanawha, en Virginie occidentale, a rapporté Appalachian Voices.

Au cours des dernières années, le Black Lung Benefits Improvement Act a été présenté au Congrès mais n’a pas progressé, a expliqué King. « Nous espérons que cela sera introduit bientôt cette année », a-t-il déclaré. « Cela augmenterait l’allocation pour qu’elle corresponde à l’inflation chaque année. Actuellement, ce n’est pas le cas. Elle n’augmente pas avec l’inflation. Donc la valeur vaut moins qu’avant. Et parce que, avant, vous êtes plus âgé, vous bénéficiez de l’allocation. C’est utile, mais vous êtes déjà à la retraite. Mais maintenant, comme les gens ont des poumons noirs dans la quarantaine, cela représente 25 ans de non-travail. L’avantage est donc plus important maintenant qu’avant », a déclaré King. dit.

Malgré les projets de Trump visant à atteindre la domination énergétique américaine et à revigorer la « belle industrie du charbon propre » américaine, les mineurs ne peuvent s’empêcher de remarquer que son décret laisse de côté une partie essentielle de l’industrie : les mineurs eux-mêmes.

« Eh bien, je pense qu’ils ont oublié les mineurs de charbon. Ils disent toujours que nous gardons les lumières allumées, mais ils ne le montrent jamais aux mineurs de charbon. Ils le montrent aux sociétés charbonnières, mais ils ne soutiennent jamais les mineurs de charbon », a déclaré Hairston. « Les choses dont nous avons besoin pour être adoptées, les choses dont nous avons besoin pour nous protéger… on dirait qu’ils les mettent toujours en veilleuse. On dirait que nous ne leur donnons qu’un numéro. Nous mourons tout simplement. Et ils ont juste mis quelqu’un d’autre à notre place. »