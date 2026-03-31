De l’Iran à Cuba, les sanctions de Trump ont fait plus de mal aux gens qu’aux gouvernements

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Donald Trump, le « président de la paix » autoproclamé, a déjà attaqué deux pays depuis le début de l’année 2026 – en engageant un changement de régime au Venezuela le 3 janvier et en lançant une guerre aérienne contre l’Iran le 1er mars – et suggère désormais fortement que Cuba serait le prochain. Ces trois pays ont été lésés pendant des années par les guerres économiques menées par les États-Unis sous la forme de sanctions, qui ont touché massivement les populations de ces pays.

Kaveh Ehsani, professeur agrégé d’études internationales à l’Université DePaul de Chicago et rédacteur en chef du trimestriel en ligne du Middle East Research and Information Project (MERIP). Rapport sur le Moyen-Orientm’a dit dans une interview que les sanctions américaines « ont paupérisé la population iranienne » et « décimé » la classe moyenne. Ils ont également créé les conditions qui ont conduit à des troubles internes que Trump a en partie utilisés comme prétexte pour sa guerre d’agression contre l’Iran.

Moins d’un mois après son entrée en fonction, Trump a imposé une série de sanctions de « pression maximale » contre l’Iran, que la Maison Blanche a décrite comme « une campagne visant à ramener les exportations de pétrole iranien à zéro », et qui a poussé l’économie iranienne – déjà affaiblie par des années de sanctions internationales – à bout. Dix mois plus tard, des manifestations massives ont éclaté en Iran alors que l’inflation montait en flèche et que la monnaie s’effondrait, entraînant des pénuries massives de nourriture et de carburant. Le régime théocratique a réprimé la dissidence et, en février 2026, plus de 7 000 Iraniens auraient été tués.

Trump a répondu en annonçant sur les réseaux sociaux qu’il était prêt à aider les Iraniens contre leur gouvernement – ​​comme s’il n’avait aucune responsabilité dans les sanctions dont ils protestaient contre l’impact. Dans le même temps, il a annoncé des droits de douane élevés, de 25 pour cent, sur les pays faisant des affaires avec l’Iran – des affaires qui auraient pu contribuer à améliorer les conditions économiques contre lesquelles les Iraniens protestaient.

Ehsani a souligné que les sanctions ont eu l’effet inverse en aidant les Iraniens. « Si les gens luttent pour survivre, nourrir leur famille, garder un abri ou même acheter des aliments de base, dans ces circonstances, lutter pour la démocratie devient une sorte de luxe », a-t-il déclaré.

La victoire la plus récente du peuple iranien contre son gouvernement autocratique a eu lieu à l’automne 2022, lorsque le meurtre par l’État de la femme kurde-iranienne Mahsa (Jîna) Amini pour « tenue inappropriée » (pour avoir prétendument omis de porter un couvre-chef obligatoire) a déclenché une mobilisation de masse massive et historique qui a remporté de réels gains. Le mouvement « Woman Life Freedom » a abouti à un assouplissement significatif des restrictions gouvernementales en matière de tenue vestimentaire fondées sur le sexe. Selon Ehsani, « les femmes et leurs alliés ont réussi à repousser le régime et à normaliser le port de la tenue vestimentaire publique de leur choix dans la rue ». Même si la liberté vestimentaire peut paraître relativement triviale, Ehsani a souligné que « cette règle du hijab en public était un pilier absolu et un tabou pour ce gouvernement ».

Livrés à eux-mêmes, il restait une possibilité, aussi mince soit-elle, pour les Iraniens de renverser leur propre gouvernement. Mais les fortes pressions économiques exercées par Trump et la guerre contre l’Iran qui a suivi ont rendu cela encore plus difficile.

Les sanctions ont touché massivement les populations de ces pays.

À Cuba, où une révolution historique de gauche et anti-impérialiste visant à renverser le régime dictatorial de Fulgencio Batista, soutenu par les États-Unis, n’a jamais permis de réaliser son potentiel, un scénario similaire s’est produit. Le gouvernement communiste est soumis depuis 66 ans à un embargo américain si dévastateur que Cuba est artificiellement empêchée de prospérer.

L’embargo cherchait à créer une prophétie auto-réalisatrice, affirmant que le communisme ne fonctionne pas tout en attisant son échec par les sanctions économiques menées par les États-Unis. Comme l’a souligné le politicien cubain Ricardo Alarcón dans Revue mensuelleun mémorandum officiel du Département d’État américain du 6 avril 1960, admettait ouvertement que « la majorité des Cubains soutiennent Castro », concluant que « le seul moyen prévisible d’aliéner le soutien interne est le désenchantement et la désaffection fondés sur l’insatisfaction et les difficultés économiques ». Le mémorandum américain concluait :

Tous les moyens possibles doivent être entrepris rapidement pour affaiblir la vie économique de Cuba… une ligne d’action qui, bien que aussi adroite et discrète que possible, permet de réaliser les plus grandes avancées en refusant l’argent et les approvisionnements à Cuba, en diminuant les salaires monétaires et réels, en provoquant la faim, le désespoir et le renversement du gouvernement.

La guerre économique menée par les États-Unis contre Cuba depuis des décennies s’est déroulée sur la base de cette stratégie.

Bien que le président Barack Obama ait assoupli l’embargo en 2014, deux ans plus tard, Trump est entré à la Maison Blanche, annulant sa décision et allant encore plus loin en imposant une interdiction totale de tout commerce économique avec l’île.

Pendant ce temps, Trump a également cherché à entretenir la fiction selon laquelle Cuba constituerait d’une manière ou d’une autre une menace pour la sécurité des États-Unis.

Le président Joe Biden, l’un de ses derniers actes au pouvoir, a finalement répondu à la raison en retirant Cuba de la liste des États soutenant le terrorisme, étant donné le manque criant de preuves pouvant justifier l’inclusion de Cuba sur une telle liste. Mais au début de son deuxième mandat, Trump est immédiatement revenu sur cette décision. Puis, début 2026, Cuba a perdu sa principale source de carburant après que l’administration Trump ait kidnappé le président vénézuélien Nicolás Maduro et interrompu les exportations de pétrole du Venezuela vers Cuba.

« Presque aucune banque en Europe, en Amérique latine et même en Inde n’enverra de l’argent à Cuba. »

Ed Augustin, un journaliste indépendant basé à La Havane, a couvert l’impact de la guerre économique menée par les États-Unis dans un court documentaire sur le système de santé cubain. «Je n’utilise pas le mot ’embargo’», a-t-il déclaré dans une interview. « J’utilise le mot « sanctions » parce qu’un embargo intervient uniquement lorsqu’un pays décide de ne pas commercer avec un autre, mais les sanctions américaines constituent un régime de coercition plus large qui fait pression sur les pays tiers pour qu’ils cessent de commercer et d’investir avec Cuba.

Depuis des décennies, Cuba est connue pour son secteur de la santé florissant. La nation insulaire, qui comptait autrefois le plus grand nombre de médecins par habitant au monde, est connue depuis longtemps pour sa « diplomatie médicale ».

Chaque année, Cuba envoyait des dizaines de milliers de professionnels de la santé pour aider aux opérations internationales de secours en cas de catastrophe et aux missions connexes, leurs services rapportant à l’État un revenu annuel estimé à 8 milliards de dollars. Là où l’Iran exportait du pétrole, Cuba exportait son expertise médicale.

Mais l’administration Trump, sous la direction du secrétaire d’État cubano-américain Marco Rubio, a commencé à exercer des pressions supplémentaires sur les pays acceptant des professionnels de la santé cubains, coupant ainsi l’une des principales sources de revenus de Cuba. À partir de 2025, les pays accueillant des médecins cubains, notamment le Brésil, la Jamaïque et la Guyane, ont commencé à mettre fin à leurs accords en réponse à ce que le gouvernement cubain a qualifié de pression américaine. En outre, Cuba perd des médecins et des professionnels de la santé à un rythme alarmant, soit parce qu’ils ont quitté le secteur, soit parce qu’ils ont émigré ailleurs. Une telle pression ciblée, visant à détruire l’économie cubaine, a ravagé un domaine qui faisait autrefois l’envie du monde entier.

Les Cubains connaissent une crise humanitaire massive car ils manquent rapidement de nourriture, de carburant, de médicaments et d’autres produits de première nécessité.

Les tensions économiques imposées par les États-Unis ont également provoqué une pauvreté extrême parmi les Cubains ordinaires, avec un impact dévastateur sur la santé publique. Augustin a déclaré que lorsqu’il a quitté le Royaume-Uni pour s’installer à Cuba en 2012, l’espérance de vie sur l’île était de 78 ans (elle est actuellement de 79 ans aux États-Unis, l’un des pays les plus riches du monde). Mais depuis les sévères sanctions de Trump, selon Augustin, « les statistiques montrent désormais que, par exemple, la mortalité infantile a plus que doublé au cours des six dernières années », et l’espérance de vie globale est tombée à 73 ans. Il accuse carrément les sanctions, affirmant : « c’est le résultat direct de la guerre économique américaine ».

« Presque aucune banque en Europe, en Amérique latine et même en Inde n’enverra de l’argent à Cuba », a expliqué Augustin. C’est parce que les États-Unis ont affirmé « sans aucune preuve – parce qu’il n’y en a pas – que Cuba parraine le terrorisme ».

Aujourd’hui, les Cubains connaissent une crise humanitaire massive car ils manquent rapidement de nourriture, de carburant, de médicaments et d’autres produits de première nécessité. Et à partir du 16 mars, l’île a connu une panne d’électricité massive à l’échelle nationale – une évolution qui a eu un impact direct et massif sur les Cubains.

Ni Augustin ni Ehsani ne sont respectivement fans des gouvernements cubain et iranien. Et pourtant, tous deux considèrent les sanctions américaines comme peu judicieuses, car elles sapent le pouvoir du peuple plutôt que le pouvoir de l’État. Le type de guerre économique que Trump et les précédents présidents américains ont mené dans le but de saper les gouvernements auxquels ils s’opposent nuit rarement aux dirigeants gouvernementaux. Selon Ehsani, « les répercussions de la mise des régimes autocratiques dans une impasse existentielle sont assez désastreuses », et déclarer des sanctions contre un pays « ne déloge pas nécessairement la classe dirigeante ou le régime établi ». Au lieu de cela, il pense que l’Iran court un risque réel de crise des réfugiés, de guerre civile et de séparatisme ethnique.

Augustin voit le même genre d’avenir sombre pour Cuba si la politique américaine persiste. « Depuis longtemps, la stratégie consiste à faire baisser le niveau de vie à tel point que les gens ne peuvent plus le supporter et à se lever pour renverser le gouvernement », a-t-il déclaré. Mais en réalité, de nombreux dissidents ont quitté l’île et se sont installés aux États-Unis ou dans d’autres pays, de sorte que les sanctions américaines ont très peu de chances d’atteindre leurs objectifs déclarés. Au lieu de cela, comme en Iran, le principal effet des sanctions américaines contre Cuba est d’induire des souffrances humanitaires généralisées.