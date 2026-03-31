Les immigrants ont déposé plus de 18 000 plaintes contestant la légalité de leur détention

La pression de l’administration Trump en faveur des expulsions massives a donné lieu à plus de 18 000 contestations devant les tribunaux fédéraux de la part d’immigrés affirmant que leur détention est illégale, soit plus que ce qui a été déposé sous les trois dernières administrations réunies, y compris sous le premier mandat du président Donald Trump.

Depuis le début de l’année, les immigrants déposent quotidiennement en moyenne plus de 200 de ces requêtes, connues sous le nom de requêtes en habeas, dans tout le pays, la Californie et le Texas représentant environ 40 % des nouveaux cas, un chiffre ProPublica analyse des documents déposés devant la Cour fédérale. Pour suivre cette hausse historique, ProPublica publie un outil de suivi des cas d’habeas.

« Je ne me souviens pas d’une époque où quelque chose de pareil se soit produit », a déclaré Daniel Caudillo, directeur de la clinique de droit de l’immigration à la faculté de droit de l’université Texas Tech et juge de l’immigration récemment parti.

La vague de requêtes en habeas intervient en réponse aux nouvelles politiques gouvernementales visant à accroître le nombre d’expulsions. Parmi celles-ci figurent des politiques qui exigent que la majorité des immigrants entrés illégalement dans le pays restent en détention pendant que leur dossier d’immigration est en cours.

Les avocats affirment que ces politiques bouleversent des décennies de précédent juridique qui permettait auparavant aux immigrants qui étaient dans le pays depuis des années et ne présentaient aucun risque de sécurité ou de fuite de rester dans leurs communautés jusqu’à ce qu’un juge de l’immigration puisse déterminer s’ils pouvaient rester légalement dans le pays.

Vendredi soir, un panel divisé de trois juges de la cour d’appel conservatrice du 5e circuit des États-Unis s’est rangé du côté de l’administration en limitant les audiences sur la caution aux immigrants entrés légalement dans le pays. Caudillo a qualifié la décision de « dévastatrice », ajoutant qu’en conséquence, la plupart des immigrants détenus dans les États qui relèvent du circuit, dont le Texas, seront désormais soumis à la détention obligatoire. Des appels des décisions des juges dans des affaires d’habeas contestant la détention d’immigrés ont été déposés devant neuf des 12 cours d’appel régionales, ce qui signifie que la question pourrait finalement être portée devant la Cour suprême.

Une grande majorité des juges fédéraux qui ont statué jusqu’à présent sur les requêtes en habeas se rangent du côté des immigrés. Une analyse récente de Politique a constaté que plus de 300 juges se sont prononcés contre les nouvelles politiques de détention de l’administration, alors que seulement 14 les ont confirmées. Le résultat est que les juges fédéraux ordonnent fréquemment au gouvernement soit de libérer les immigrants détenus, soit de leur proposer une audience de caution devant un juge de l’immigration pour déterminer s’ils sont éligibles à la libération pendant que leur dossier d’immigration progresse.

Les responsables de la Maison Blanche et du Département de la Sécurité intérieure n’ont pas répondu à une liste de questions, mais dans des déclarations, les porte-parole ont insisté sur le fait que l’administration Trump appliquait pleinement la loi fédérale sur l’immigration et ont imputé la faute aux juges fédéraux.

« Le président Trump et le secrétaire Noem appliquent désormais la loi et arrêtent les étrangers illégaux qui n’ont pas le droit d’être dans notre pays, et ont annulé la politique de capture et de libération de Biden. Nous appliquons la loi telle qu’elle est écrite », a écrit Tricia McLaughlin, porte-parole du DHS.

La charge de travail a submergé les avocats et les procureurs du gouvernement.

Dans leurs dossiers judiciaires, les avocats américains affirment aux juges que le volume considérable de requêtes pèse sur leurs bureaux, les poussant à détourner des ressources d’autres priorités. Dans une affaire provenant du Minnesota, où l’administration mène une répression de l’immigration depuis des mois, le procureur américain Daniel Rosen a écrit dans une déclaration que ses avocats et parajuristes « travaillaient continuellement au fil du temps » alors que la division civile du bureau était à 50 % de sa capacité.

Le nombre de demandes d’habeas dans cet État est passé d’une douzaine en 2024 à plus de 700 au cours des deux derniers mois seulement, plaçant le Minnesota au troisième rang derrière le Texas et la Californie. ProPublica trouvé. La charge a été telle que, dans un rare moment de franchise, un procureur du gouvernement affecté au bureau s’est plaint à un juge fédéral que « le système est nul, ce travail est nul ». L’avocate, Julie Le, aurait été licenciée du bureau du procureur américain après la diatribe publique. (ProPublica n’a pas pu joindre Le pour commenter. Le ministère de la Justice a confirmé que son contact avec le bureau était terminé.)

« Si des juges voyous suivaient la loi dans le jugement des affaires et respectaient l’obligation du gouvernement de préparer correctement les dossiers, il n’y aurait pas une charge de travail « écrasante » en habeas ni d’inquiétude concernant le DHS suite aux ordonnances », a écrit un porte-parole du DOJ en réponse aux questions de ProPublica.

« Ensuite, il y a beaucoup de juges véreux », a déclaré David Briones, un juge principal du district ouest du Texas, en réponse à la déclaration du ministère de la Justice. « Évidemment, nous pensons avoir raison, c’est tout ce que je peux dire. » Le district ouest du Texas est en tête du pays dans les affaires d’habeas, avec plus de 1 300 plaintes déposées au cours des trois derniers mois, et Briones a généralement statué contre le gouvernement dans ces affaires, selon El Paso Matters. La Tribune du Texas a également signalé une augmentation des cas d’habeas au Texas.

Les juges sont de plus en plus frustrés et reprochent publiquement à l’administration de ne pas respecter les délais et de ne pas se conformer aux ordonnances du tribunal.

Récemment, un juge fédéral du Texas a ordonné la libération du garçon de 5 ans du Minnesota qui a fait la une des journaux après avoir été photographié portant un chapeau de lapin bleu et un sac à dos Spider-Man alors que les agents d’immigration l’escortaient, lui et son père, jusqu’à leur véhicule. Dans une décision enflammée, le juge Fred Biery du district ouest du Texas a réprimandé l’administration pour la détention de Liam Conejo Ramos. « L’origine de cette affaire est la poursuite mal conçue et mise en œuvre par le gouvernement de quotas d’expulsion quotidiens, apparemment même si cela nécessite de traumatiser les enfants », a-t-il écrit.

Le nombre d’immigrés détenus est passé d’environ 40 000 lorsque Trump a pris ses fonctions à plus de 70 000 cette année. Alors que le nombre de personnes récemment frontalières en détention a diminué, le nombre d’immigrants détenus arrêtés par des agents fédéraux de l’immigration ailleurs dans le pays a triplé au cours des neuf premiers mois de l’administration Trump, selon une analyse récente du Deportation Data Project.

« Le paysage a été très, très chaotique », a déclaré Sirine Shebaya, directrice exécutive du National Immigration Project, une organisation nationale de défense qui, entre autres, représente les immigrants détenus et fournit une assistance aux avocats et aux groupes communautaires.

« Et je pense que le chaos s’étend partout dans les communautés, à la fois en raison des manières extrêmement traumatisantes dont les gens sont arrêtés et détenus », a-t-elle déclaré, et en raison de la quantité d’argent et de ressources dépensées pour détenir des personnes qui, dans le passé, auraient été libérées sous caution ou n’auraient pas été détenues au fur et à mesure que leur dossier avançait dans le processus.

Denise Gilman, codirectrice de la clinique d’immigration de la faculté de droit d’Austin de l’Université du Texas, qui a plaidé des cas d’habeas au nom des immigrants au fil des ans, voit un côté positif à l’augmentation soudaine du nombre de cas, a-t-elle déclaré. ProPublica.

« Les gens commencent à prendre conscience du caractère massif, arbitraire et illogique du système de détention des migrants. »

Pour cette histoire, ProPublica a analysé les requêtes fédérales en habeas déposées par des immigrants détenus devant les tribunaux de district à travers le pays en utilisant les dossiers de l’accès public aux dossiers électroniques des tribunaux et du Free Law Project. Les données comprennent certains cas qui ont été déposés à nouveau pour diverses raisons, telles que des erreurs ou des lacunes dans le dépôt.

Misty Harris a contribué à la recherche.