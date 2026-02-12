De plus en plus de syndicats se joignent à la lutte contre l’ICE

De plus en plus de syndicats à travers le pays prennent position contre l’immigration et l’application des douanes depuis la grève de masse du 23 janvier à Minneapolis et le meurtre, le 24 janvier, d’Alex Pretti, infirmier en soins intensifs et membre du syndicat.

Pretti était membre de la section locale 3669 des employés du gouvernement (AFGE), travaillant à l’hôpital des anciens combattants de Minneapolis. Sa mort aux mains des agents de la patrouille frontalière a choqué et indigné la population à travers le pays. Les travailleurs de la santé et des VA l’ont ressenti encore plus vivement.

National Nurses United, qui compte 225 000 membres, est devenu le premier syndicat national à appeler à l’abolition de l’ICE, en organisant une semaine d’actions à partir du 26 janvier sur ce thème.

L’AFGE a organisé une journée nationale de commémoration pour Pretti le 1er février, avec des veillées devant les hôpitaux VA dans 22 villes. Le syndicat a appelé à la démission de la secrétaire à la Sécurité intérieure Kristi Noem et du chef de cabinet adjoint de la Maison Blanche Stephen Miller pour avoir qualifié Pretti de « terroriste intérieur ».

Un chœur en pleine croissance

Le jour du meurtre de Pretti, l’AFL-CIO a appelé « à ce que l’ICE quitte immédiatement le Minnesota ». Les Communications Workers (CWA) le firent bientôt également.

Ils ont rejoint des syndicats qui ont lancé des appels similaires depuis l’assassinat de Renee Good le 7 janvier, notamment le SEIU, qui a appelé à « l’ICE hors de nos communautés », et les travailleurs des postes (APWU), qui ont appelé à « la fin de ces raids dangereux et perturbateurs de l’ICE » et se sont opposés à l’utilisation des installations postales comme zones de rassemblement de l’ICE.

Même certains syndicats plus conservateurs ont ressenti le besoin de dire quelque chose sur la mort de Pretti. Les ouvriers en électricité (FIOE) ont condamné « le recours excessif à la force et la portée excessive du gouvernement » au Minnesota. Le Building Trades (NABTU) a déclaré que le meurtre de Pretti « a soulevé de sérieuses inquiétudes quant à une force excessive, car plusieurs vidéos et témoignages oculaires contredisent les affirmations fédérales sur les moments qui ont précédé sa mort ».

Le syndicat de Pretti, l’AFGE, se trouve dans une situation complexe. Le Conseil national des patrouilles frontalières est affilié à l’AFGE et a publié une déclaration immédiate le matin de son assassinat, affirmant faussement qu’il avait « brandi » une arme à feu et affirmant que les agents avaient « utilisé une force justifiable pour éliminer la menace ».

La section locale 17 de l’AFGE, qui représente les travailleurs du bureau central du VA, a exigé que le VA offre des conseils en matière de deuil et un soutien en matière de santé mentale, abaisse les drapeaux en berne et s’excuse d’avoir imputé la mort de Pretti au manque de conformité du Minnesota avec la machine d’expulsion.

Mettre les mots en action

À Portland, dans l’Oregon, le conseil du travail de l’État et deux douzaines de syndicats ont soutenu une campagne « Les travaillistes disent que la glace est retirée ! marche et rassemblement le 31 janvier. Des milliers de personnes sont venues, dont beaucoup portaient des vêtements syndicaux et brandissaient leurs banderoles syndicales. Le Presse travailliste du Nord-Ouest a rapporté que les manifestants ont rempli les rues sur neuf pâtés de maisons.

Bien que la marche ait été familiale, avec la participation de nombreux enfants et personnes âgées, lorsque certains manifestants se sont approchés des locaux de l’ICE, la police les a attaqués avec des gaz lacrymogènes et des projectiles. Le gazage était si intense que les effets persistaient dans l’air pendant des jours, même à l’intérieur des bâtiments voisins, notamment un hôpital.

Le même jour à Seattle, les travailleurs ont organisé trois manifestations « ICE out ! » soutenues par les syndicats. des rassemblements – un pour les éducateurs, un pour les travailleurs de la santé et un pour les travailleurs de la technologie – et ont convergé pour une marche commune de milliers de personnes.

Certains syndicats, comme celui des enseignants de Chicago, ont répondu à l’appel des militants de Minneapolis à organiser des manifestations à l’extérieur et à l’intérieur des magasins Target dans tout le pays. La chaîne de vente au détail Target est l’une des plus grandes entreprises dont le siège est dans les Twin Cities et a permis à ICE d’entrer dans ses magasins et d’arrêter ses employés. Les autres entreprises cibles sont la chaîne de quincaillerie Home Depot, Enterprise Car Rentals, les hôtels Hilton et un constructeur de maisons appelé DR Horton.

À Minneapolis, la solidarité syndicale s’est poursuivie après la grève monumentale. La section locale 120 des Teamsters a envoyé son food truck pour soutenir la veillée de l’AFGE au VA. Dans un autre hôpital, des infirmières et des médecins ont déclaré à la presse qu’ICE mentait clairement sur la façon dont un ouvrier du bâtiment s’était fait fracasser le crâne. (ICE a affirmé qu’il s’était délibérément heurté à un mur de briques.)

Et les membres de la branche 9 des facteurs et facteurs (NALC) ont adopté une résolution le 27 janvier déclarant que les activités de l’ICE sur leurs itinéraires de livraison constituent une menace majeure pour la sécurité de leurs membres et encourageant les transporteurs à le signaler comme un risque pour la sécurité lorsque la direction tente de les envoyer dans des conditions dangereuses.