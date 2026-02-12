Les migrantes enceintes du Minnesota ont reporté leurs rendez-vous pour un avortement pour éviter l’ICE

Les immigrantes enceintes du Minnesota ont reporté leur avortement, sauté les soins ultérieurs et retardé les visites de contrôle des naissances et les suivis urgents de dépistage du cancer pour éviter d’entrer en contact avec les agents d’immigration fédéraux.

Les prestataires médicaux affirment que l’opération fédérale – que le Département de la Sécurité intérieure a qualifiée de plus grande opération de contrôle de l’immigration jamais réalisée – a coupé l’accès aux soins de santé reproductive urgents, des retards qui peuvent entraîner des soins plus compliqués et plus coûteux. Le tsar des frontières, Tom Homan, a annoncé jeudi que l’opération – qui en est maintenant à son troisième mois – touchait à sa fin, affirmant qu’il ne resterait qu’une « petite empreinte » dans l’État.

Depuis le 1er décembre, les cliniques Planned Parenthood du Minnesota ont vu leur taux de non-présentation augmenter d’environ 8,2 pour cent, une augmentation notable que l’organisation attribue à l’offensive fédérale prolongée, a déclaré Ruth Richardson, PDG de Planned Parenthood North Central States, qui gère des centres de santé au Minnesota, en Iowa, au Dakota du Sud et au Nebraska.

« Il y a juste un énorme sentiment de peur en ce moment », a déclaré Richardson. Le personnel de Planned Parenthood a déclaré qu’il s’agissait du pic de non-présentation le plus important qu’il ait pu identifier ces dernières années.

De manière disproportionnée, les patients qui ont sauté ou annulé des rendez-vous sont ceux prévus pour les services de planification familiale, une catégorie générique comprenant la contraception, les visites de bien-être, le dépistage du cancer et les tests d’infections sexuellement transmissibles, selon les données partagées par Planned Parenthood.

Mais une augmentation des annulations se produit dans tous les domaines, y compris chez certaines patientes au cours de leur premier trimestre de grossesse, a déclaré le Dr Sarah Traxler, médecin-chef de l’organisation. Bien que l’avortement soit sans danger, il devient plus compliqué – et plus coûteux – à mesure que la grossesse progresse, en particulier au cours du deuxième trimestre.

« Il est toujours préférable que quelqu’un sache qu’il souhaite avorter et qu’il le fasse lorsqu’il est prêt », a déclaré Traxler. « Plus ils tardent, plus la procédure sera difficile pour eux. »

L’administration Trump a abrogé une politique de l’ère Biden qui interdisait aux agents de l’immigration de cibler les prestataires de soins de santé, ouvrant ainsi la porte à des descentes menées dans ou à proximité des centres médicaux. Les agents d’immigration se sont trouvés « à proximité » des affiliés de Planned Parenthood et se sont brièvement rendus dans l’un des centres de santé de l’organisation, a déclaré Richardson. Whole Woman’s Health, un autre prestataire d’avortements, n’a pas vu d’agents d’immigration sur place, mais se trouve à proximité d’immeubles d’habitation ciblés par les autorités fédérales.

« Tout le monde est inquiet. Nos patients sont inquiets. Notre personnel est également inquiet », a déclaré Richardson.

Les patientes de Planned Parenthood, qui possède des cliniques à Minneapolis et à St. Paul, sont également nerveuses à l’idée de venir pour des visites de suivi après leur avortement, a déclaré Traxler, y compris des visites pour confirmer que l’avortement a réussi.

Les complications liées à l’avortement sont très rares et le taux d’échec est faible. Mais les patientes qui subissent un avortement médicamenteux peuvent présenter des saignements excessifs ou une infection, cette dernière pouvant survenir lorsque le corps ne parvient pas à expulser toutes les parties d’un embryon ou d’un fœtus.

« Ceux-ci peuvent généralement être traités en ambulatoire, mais si le traitement est prolongé, ils peuvent mettre la vie en danger », a déclaré Traxler.

Une autre organisation du Minnesota a remarqué une baisse possible du nombre de personnes souhaitant avorter. Our Justice, un fonds local pour l’avortement, a reçu moins de demandes de financement, un changement que les dirigeants attribuent au climat de peur suscité par l’opération fédérale, a déclaré la directrice exécutive Shayla Walker. En janvier dernier, 82 personnes ont demandé de l’argent pour les aider à couvrir les frais de l’avortement, a-t-elle déclaré. Ce nombre était de 131 en janvier 2025.

Les prestataires d’avortement de la région ont mis l’accent sur les options médicales qui n’obligent pas les personnes à quitter leur domicile. Planned Parenthood et Whole Woman’s Health, un autre prestataire d’avortement, mettent tous deux en avant l’avortement par télésanté. Les patientes au cours de leur premier trimestre peuvent recevoir par courrier des médicaments abortifs, qu’elles peuvent emporter en toute sécurité depuis chez elles. Whole Woman’s Health partage des informations sur les options de livraison par courrier pour les pilules abortives, la contraception et les tests de grossesse via des sites Web locaux d’entraide, qui ont également été utilisés dans les villes jumelles pour coordonner des services tels que les dons de nourriture, l’assistance juridique et l’aide au loyer.

« C’est une option vraiment sûre pour les personnes confinées à la maison », a déclaré Amy Hagstrom Miller, qui dirige Whole Woman’s Health. « Les gens ne savent pas toujours que c’est une option. »

Pourtant, ce n’est pas une alternative viable pour tout le monde. Les personnes au deuxième trimestre de leur grossesse ont besoin d’une procédure en personne si elles souhaitent interrompre leur grossesse. L’option médicamenteuse ressemble à l’expérience d’une fausse couche, et certaines patientes peuvent se sentir plus à l’aise de mettre fin à leur grossesse par une procédure en personne. Pour les personnes qui souhaitent garder leur avortement privé ou qui ne sont pas en sécurité en disant à leur partenaire qu’elles cherchent à avorter, recevoir des pilules par la poste à emporter depuis chez elles peut présenter un risque pour la sécurité.

Traxler a également souligné d’autres services de reproduction urgents fournis par Planned Parenthood – en particulier les dépistages du cancer du col de l’utérus – qui ne peuvent pas être effectués à la maison.

Elle a décrit que deux patientes ayant besoin d’un suivi pour le cancer du col de l’utérus n’étaient pas disposées à venir se faire soigner, invoquant des inquiétudes concernant l’ICE. Tous deux présentaient des « anomalies de haut grade » après les examens diagnostiques, des résultats qui suggèrent un risque grave de cancer et qui nécessitent une évaluation détaillée en personne.

« Ce n’est pas quelque chose qui attend l’ICE », a-t-elle déclaré. « Habituellement, le dépistage du cancer du col de l’utérus n’est pas très urgent, mais avec ces patientes, c’est assez critique et nous ne pouvons pas les faire venir. »

Les escortes de clinique – les bénévoles qui guident les patientes depuis leur voiture jusqu’à la clinique, les protégeant des manifestants anti-avortement – ​​ont reçu une formation sur la façon de protéger les patientes des agents d’immigration, y compris quand impliquer l’équipe juridique de l’organisation et comment reconnaître un mandat de perquisition approprié.

Avec moins de personnes cherchant à avorter, le fonds pour l’avortement Our Justice s’est réorienté pour mettre l’accent sur d’autres offres. Cela a consisté notamment à collecter des fonds pour distribuer des serviettes menstruelles et des couches, à coordonner une aide au loyer pour les personnes qui ne se sentent pas en sécurité lorsqu’elles vont travailler et, dans un cas, à tenter de couvrir les frais médicaux d’une cliente enceinte qui a retardé les soins prénatals parce qu’elle craignait de rencontrer des agents de l’immigration et qui a ensuite dû se rendre aux urgences.

« Nous avons toujours essayé de trouver des moyens de répondre aux besoins de la communauté », a déclaré Walker.