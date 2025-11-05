Des côtes à la ceinture de rouille, les candidats progressistes s’attaquent à l’establishment démocratique

Alors que le président Donald Trump menace d’inonder leurs communautés de troupes fédérales et de policiers de l’immigration, et que le Parti démocrate est en difficulté lors des élections nationales, les électeurs des grandes villes américaines se rendent aux urnes aujourd’hui pour choisir entre les démocrates de l’establishment et les progressistes axés sur l’abordabilité et le bouleversement du statu quo.

La campagne du socialiste démocrate Zohran Mamdani pour la mairie de New York est celle qui a retenu le plus l’attention, tant de la part des médias nationaux que de celle de Trump.

Outre le républicain Curtis Sliwa, Mamdani affronte l’ancien gouverneur Andrew Cuomo, qui se présente comme indépendant après avoir perdu contre Mamdani à la primaire démocrate – et qui bénéficie désormais du soutien explicite de Trump.

Trump, de plus en plus impopulaire dans les sondages, aurait déjà tenté d’exclure Sliwa et le maire de New York, Eric Adams, de la course afin d’améliorer les chances de l’ancien gouverneur en proie à des scandales de battre Mamdani. Trump a également menacé de réduire le financement fédéral de la ville si Mamdani gagnait. Pendant ce temps, l’un des principaux substituts de Mamdani est la procureure générale de New York, Letitia James, qui a porté plainte pour fraude civile contre les entreprises de Trump. James a fait sa première apparition publique lors d’un rassemblement à Mamdani en octobre après avoir plaidé non coupable des accusations de fraude fédérales portées dans le cadre de la campagne de vengeance du président.

Mamdani apparaît à la fois sur les lignes du Parti démocrate et du Working Families Party lors du scrutin à New York. Le Working Families Party a également soutenu le sénateur du Minnesota Omar Fateh à Minneapolis et l’organisatrice communautaire Katie Wilson à Seattle, Washington, ainsi qu’une liste nationale de candidats qui s’en prennent à l’establishment.

« Les gens sont très frustrés par le statu quo rompu qui ne semble pas fonctionner pour les travailleurs, et ils veulent voir des démocrates qui se lèvent et se battent et ne se retournent pas et ne s’inclinent pas devant Trump », a déclaré Ravi Mangla, l’attaché de presse national du Working Families Party, dans une interview.

Comme Mamdani, le Fateh est soutenu par les Socialistes Démocrates d’Amérique et est le favori parmi les challengers du maire de Minneapolis, Jacob Frey. Le titulaire de deux mandats est sous le feu des critiques de la gauche depuis le soulèvement de 2020 qui a suivi le meurtre de George Floyd perpétré par la police. Le mouvement pour la justice raciale qui a éclaté en réponse façonne toujours la politique locale cinq ans plus tard, mais Frey a déjà survécu à un défi de la gauche en 2021, lorsque les électeurs ont également rejeté une refonte majeure de la sécurité publique qui aurait créé des alternatives au service de police.

Ces dernières années, Frey a opposé son veto aux mesures adoptées par les membres de gauche du conseil municipal, notamment une augmentation du salaire minimum pour les chauffeurs de covoiturage. Il est largement considéré comme un libéral pro-business affrontant Fateh, un socialiste qui a contrarié Frey plus tôt cette année lorsqu’il a obtenu le soutien du Parti démocrate-agriculteur-travailliste (DFL) du Minnesota, qui fonctionne comme le parti démocrate de l’État. La campagne de Frey a fait appel, invoquant des problèmes de décompte des voix, et le DFL a annulé son soutien au Fateh en août. Désormais, le DFL ne soutient personne dans la course à la mairie de Minneapolis.

« Nous avons besoin de maires qui resteront forts et résisteront aux tentatives de l’administration Trump d’inonder nos rues de forces militarisées. »

Minneapolis (avec sa voisine St. Paul) dispose d’un système de vote préférentiel, et les critiques de Frey appellent les électeurs à classer « n’importe qui sauf Frey » et à voter plutôt pour une alliance de trois candidats sur la « Liste pour le changement ». Le Fateh, qui s’engage à stabiliser les loyers et à augmenter le salaire minimum à 20 dollars d’ici 2028, est le principal candidat de la Liste pour le changement et bénéficierait probablement du fait que les électeurs votent « n’importe qui sauf Frey ».

Minneapolis a une tradition d’accueil des réfugiés et abrite des communautés d’immigrants florissantes. Frey et Fateh s’opposent tous deux à la répression de l’immigration par Trump. Frey a promu la protection des immigrants, y compris une politique qui restreint les employés publics de la ville à participer aux contrôles civils en matière d’immigration. Fateh est issu et représente une communauté d’immigrants somaliens et est un défenseur de longue date des droits des immigrants.

La secrétaire à la Sécurité intérieure, Kristi Noem, s’est rendue dans les villes jumelles en octobre pour déclarer une expansion des arrestations d’immigrants et a menacé de déployer la Garde nationale pour contrer « les manifestations violentes, les attaques violentes, les émeutes et les attaques contre les forces de l’ordre ». Pendant ce temps, des dizaines de manifestants se sont rassemblés devant le bâtiment où elle s’exprimait.

La prochaine étape pourrait être une invasion et une occupation de Minneapolis et de Saint-Paul à la manière de Chicago par la police de l’immigration et les troupes fédérales. Frey dit qu’il se tient aux côtés de « nos voisins immigrés », mais en 2020, il a provoqué la colère des électeurs en invitant la Garde nationale dans le sud de Minneapolis dans les jours qui ont suivi le meurtre de Floyd par la police.

« Nous avons besoin de maires qui resteront forts et résisteront aux tentatives de l’administration Trump d’inonder nos rues de forces militarisées », a déclaré Mangla.

À Seattle, les électeurs doivent choisir entre Katie Wilson, défenseure de longue date du logement abordable et de l’accès aux transports en commun, et le maire sortant Bruce Harrell, un démocrate pro-entreprises soutenu par de riches donateurs après trois mandats. Un PAC soutenant la campagne de Harrell a considérablement surpassé celle de Wilson, récoltant au moins 1,07 million de dollars, tandis que le PAC soutenant Wilson a collecté 413 838 $, selon les données de l’État.

Mangla a déclaré que les travailleurs de tout le pays en ont assez et votent pour le changement. Dans le nord de l’État de New York, les candidats soutenus par le Working Families Party ont battu les figures de l’establishment lors des primaires démocrates du début de cette année. Mangla a déclaré que le sénateur de l’État de New York Sean Ryan à Buffalo, le maire adjoint Sharon Owens à Syracuse et l’auditeur en chef de la ville Dorcey Applyrs à Albany devraient devenir les prochains maires de ces villes bleues de la Ceinture de la rouille, où la classe ouvrière a lutté en raison de la désindustrialisation et est souvent éclipsée par les mouvements hors de la ville de New York. Les trois candidats se sont présentés sur des sujets tels que rendre le logement abordable, améliorer l’éducation et redynamiser les quartiers du centre-ville.

« Cela représente un changement radical qui n’est pas réservé uniquement à Mamdani à New York et qui est souvent négligé », a déclaré Mangla. « La Rust Belt est un endroit très différent de la ville de New York, et voir cela se produire là-bas est vraiment prometteur : un nouveau type de politique est en train de naître. »

Mangla a déclaré que davantage de victoires de candidats comme Mamdani, Fateh et Wilson pourraient être un signe clair que la classe ouvrière de la base démocrate est déterminée à amener le parti dans une nouvelle direction et à lutter contre l’autoritarisme de Trump.

« Nous pensons que les questions que nous défendons… sont des questions populaires, et que ce qui est défendu par l’aile patronale du parti est de moins en moins attrayant pour les électeurs », a déclaré Mangla.