Elon Musk veut 1 000 milliards de dollars pour construire une « armée de robots » chez Tesla

Tesla était déjà confronté à une vague de résistance à l’égard d’un programme de rémunération proposé à 1 000 milliards de dollars pour le PDG Elon Musk avant que l’homme le plus riche du monde ne suggère, lors d’une conférence téléphonique sur les résultats trimestriels le 22 octobre, qu’il avait besoin de ce programme pour construire une immense « armée de robots ».

Si Tesla atteint ses objectifs de performance, le programme de rémunération record donnerait à Musk jusqu’à 1 000 milliards de dollars d’actions Tesla au cours de la prochaine décennie et un vote puissant au conseil d’administration de l’entreprise. Lors de la conférence téléphonique sur les résultats, Musk a déclaré qu’il souhaitait obtenir environ un quart des voix du conseil d’administration. Il a également fourni une mise à jour technique sur Optimus, le robot humanoïde d’IA de Tesla, dont il a promis aux investisseurs qu’il serait un « chirurgien incroyable ».

« Ma préoccupation fondamentale… est que si je continue et construis cette énorme armée de robots, est-ce que je pourrai simplement être évincé à un moment donné dans le futur ? » » Musk a dit. « Je ne me sens pas à l’aise avec cette armée de robots si je n’ai pas au moins une forte influence », a-t-il ajouté.

Wall Street s’attend à une amélioration des ventes de voitures électriques chez Tesla, et non à des robots capables de remplacer les médecins ou de former une « armée », et la valeur des actions de l’entreprise a chuté immédiatement après l’appel.

Alors que le public se méfie de plus en plus des milliardaires qui soutiennent l’IA, les commentaires de Musk sur « l’armée de robots » ont ajouté de l’huile sur le feu à la campagne Take Back Tesla, une coalition de syndicats et de groupes de surveillance exhortant les actionnaires de Tesla à rejeter le programme de rémunération proposé lors d’une réunion des actionnaires prévue le 6 novembre.

Randi Weingarten, présidente de la Fédération américaine des enseignants, a appelé les gestionnaires des fonds de pension publics au service des enseignants à tirer parti de leur pouvoir en tant qu’actionnaires et à se mobiliser contre la « ponction financière » de Musk.

« Le conseil d’administration de Tesla, au lieu de respecter les normes de gouvernance de base, veut donner son feu vert à une rémunération scandaleuse de 1 000 milliards de dollars pour un PDG qui a passé la majeure partie de l’année engagé dans des bagarres politiques puériles, plutôt que de travailler à créer de la valeur pour les actionnaires », a déclaré Weingarten dans un communiqué du 22 octobre.

Take Back Tesla affirme que les récentes incursions de Musk dans la politique d’extrême droite – y compris le « Département de l’efficacité gouvernementale » ou DOGE, l’organisation qui a vidé à la hâte les agences fédérales et licencié de nombreux employés du gouvernement après l’entrée en fonction du président Donald Trump – ont endommagé la marque de l’entreprise et provoqué un effondrement des ventes de ses véhicules électriques emblématiques.

« Aucun PDG ne vaut une rémunération de mille milliards de dollars, mais surtout pas Elon Musk, qui a effacé des milliards de la valeur des actions de Tesla, saccagé la réputation de l’entreprise et fait fuir des millions de ses clients », a déclaré Emma Ruby-Sachs, directrice exécutive du groupe de surveillance des entreprises Ekō, dans un communiqué.

La campagne Take Back Tesla a lancé cette semaine un site Web qui permet à tout membre du public de demander aux actionnaires de Tesla de rejeter le programme de compensation.

Alors que Musk fait la promotion de la propagande d’extrême droite sur X, anciennement Twitter, le site de médias sociaux qu’il a acheté en 2022 et renommé en 2023, et fait preuve de poésie sur les armées de robots et la colonisation de Mars, il peut être facile d’oublier que le méga-milliardaire dirige une entreprise qui fabrique des véhicules électriques. Les ventes de voitures Tesla ont chuté lorsque Musk, qui a dépensé 227 millions de dollars pour la campagne de réélection de Trump, a rejoint temporairement l’administration en tant que directeur du DOGE, où il a ciblé les droits du travail des travailleurs et provoqué le chaos bureaucratique, mais n’a pas réussi à réduire de manière significative les dépenses gouvernementales.

« Récompenser ce comportement destructeur par un salaire obscène est une gifle, non seulement pour les travailleurs fédéraux qu’il a licenciés, mais aussi pour les retraités dont les retraites sont investies dans des actions Tesla », a déclaré Weingarten.

Musk a quitté l’administration Trump plus tôt cette année après une dispute très publique avec Trump, mais les syndicats affirment que le PDG milliardaire a utilisé son temps au gouvernement pour enrichir ses entreprises et éliminer la concurrence pour des contrats lucratifs. Le président des Communications Workers of America, Claude Cummings Jr., a souligné une plainte d’un lanceur d’alerte datant d’avril, alléguant que des ingénieurs DOGE triés sur le volet par Musk avaient aspiré des données du ministère du Travail qui pourraient être utilisées par Starlink et d’autres sociétés dirigées par Musk.

« Elon Musk s’enrichit en volant les travailleurs américains – de nos dollars d’infrastructures pour le haut débit rural aux données privées des travailleurs du ministère du Travail – et maintenant il veut voler 1 000 milliards de dollars de nos pensions et de nos comptes de retraite », a déclaré Cummings Jr. « Les actionnaires, les syndicats et les travailleurs doivent tous s’unir pour mettre fin au vol d’entreprise de Musk. »

Avec sa présence imminente à la Maison Blanche et sur les réseaux sociaux, Musk a généré un certain nombre d’autres controverses, notamment sur son soutien à un parti d’extrême droite en Allemagne connu pour ses liens avec des groupes néo-nazis. Musk a également été accusé d’avoir fait un salut de style nazi lors de la cérémonie d’investiture de Trump, ce qu’il nie.

L’activité politique du milliardaire a déclenché des manifestations nationales contre le retrait de Tesla ainsi qu’un boycott diffus mais efficace contre des véhicules tels que le Cybertruck. Lors de la conférence téléphonique sur les résultats d’octobre, Tesla a annoncé que ses bénéfices avaient chuté de près de 40 % au cours des derniers mois. Alors que l’entreprise attribue aux tarifs douaniers de Trump des impacts d’une valeur de 400 millions de dollars, Le New York Times rapporte que Tesla a réduit ses prix afin de vendre davantage de véhicules électriques.

Malgré ces pertes sous la direction de Musk, les membres du conseil d’administration de Tesla présents à l’appel ont fait valoir que le milliardaire attirait les meilleurs ingénieurs dans l’entreprise.

Cependant, les sociétés d’investissement par procuration Institutional Shareholder Services (ISS) et Glass Lewis ont également recommandé aux actionnaires de Tesla de rejeter le programme de compensation de 1 000 milliards de dollars, qui serait probablement le plus important de l’histoire de l’entreprise. ISS a déclaré que le conseil d’administration de Tesla souhaitait conserver Musk en raison de ses « antécédents et de sa vision », mais que le package « verrouille des opportunités de rémunération extraordinairement élevées au cours des dix prochaines années », réduisant la capacité de l’entreprise à procéder à des ajustements futurs.

Interrogé sur les recommandations de l’ISS et de Glass Lewis lors de l’appel aux résultats, Musk a qualifié les deux sociétés d’« entreprises terroristes ».