Noem réagit au suivi des inconduites ICE des démocrates avec des menaces à peine voilées

Cette semaine, le représentant Rob Garcia (Démocrate de Californie), le démocrate de premier plan au sein du comité de la Chambre sur la surveillance et la réforme du gouvernement, a annoncé qu’il créerait un site Web pour collecter des informations sur les activités de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) dans le but de suivre les violations potentielles des droits de l’homme.

« Nous mettons en place un outil de suivi des fautes professionnelles pour documenter systématiquement les abus et les violations des droits civils commis par cette administration, y compris les cas où l’ICE a arrêté des citoyens américains et violé la loi fédérale », a déclaré la porte-parole des Démocrates de surveillance, Sara Guerrero, dans un communiqué publié sur le site Internet du comité.

Elle a poursuivi : « Le tracker documente les actions inconstitutionnelles après qu’elles se soient produites – ce n’est pas un outil de localisation en direct. La création de ce type de dossier d’enquête est courante et essentielle dans toute enquête de surveillance. «

En réponse à l’annonce de Garcia, la secrétaire du Département de la Sécurité intérieure (DHS), Kristi Noem, a publié ce qui pourrait être considéré comme une menace pas si voilée sur les réseaux sociaux :

À la suite de violentes attaques terroristes nationales, de primes et d’une augmentation de plus de 1 000 % des agressions contre nos agents de l’ICE, les politiciens radicaux du sanctuaire construisent désormais un « Master ICE tracker » pour solliciter et partager des informations sur les mouvements de nos agents de l’ICE. Appelons cela comme cela : un pipeline qui acheminera les informations sur les forces de l’ordre américaines directement entre les mains des anarchistes, des terroristes nationaux et des membres de cartels. Je travaille avec @AGPamBondi pour garantir que TOUT individu qui doxxe, menace ou agresse nos agents chargés de l’application des lois sera poursuivi dans toute la mesure de la loi.

Le DHS et la procureure générale des États-Unis, Pam Bondi, ont également condamné le lancement imminent du site Internet des démocrates.

« Il est HONTEUX que les politiciens du sanctuaire veuillent créer un site Web principal de suivi de l’ICE qui mettra directement en danger la vie des forces de l’ordre de l’ICE et de leurs familles », a publié le DHS sur Instagram.

Mardi, Bondi a écrit sur X : « @TheJusticeDept a une tolérance ZÉRO pour la violence contre les forces de l’ordre – nous poursuivrons toute personne qui agresse physiquement nos agents. »

L’administration Trump a tenté à plusieurs reprises d’écraser, de diffamer et de criminaliser toute tentative visant à documenter ou à protester contre son programme fasciste et anti-immigration.

Plus tôt ce mois-ci, Bondi s’est attribué le mérite du retrait d’ICEBlock de son App Store par Apple.

« Nous avons contacté Apple aujourd’hui pour lui demander de supprimer l’application ICEBlock de son App Store – et Apple l’a fait », a déclaré Bondi dans un communiqué à Fox News numérique.

Lors d’une apparition sur Fox Nouvelles en juin, Bondi a déclaré à propos du développeur de l’application : « Nous le surveillons. Et il ferait mieux de faire attention. » Elle a également dit « honte à CNN» – qui avait diffusé un segment sur ICEBlock – pour « la promotion de cette application ».

Le développeur d’ICEBlock, Joshua Aaron, l’a qualifié de « système d’alerte précoce ».

« ICEBlock permet aux communautés de rester informées de la présence de l’ICE dans un rayon de 8 km tout en préservant leur anonymat grâce à des mises à jour en temps réel et à la suppression automatique des observations après quatre heures », indique le site Web.

Selon ICEBlock, l’application fonctionne toujours, mais si elle est supprimée ou si le téléphone est réinitialisé, l’accès à l’application sera perdu.

« Suite aux pressions de l’administration Trump, Apple a supprimé ICEBlock de l’App Store », indique un communiqué publié sur le site Web d’ICEBlock. « Nous sommes incroyablement déçus par les actions d’Apple. Capituler devant un régime autoritaire n’est jamais la bonne décision. »