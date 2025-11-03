Les administrateurs de bibliothèques utilisent l’argent public pour embaucher des agents antisyndicaux contre les travailleurs

Chaque jour, dans le comté de Howard, dans le Maryland, des adolescents jouent à Donjons et Dragons, des adultes s’entraînent à la conversation en anglais et des tout-petits et leurs soignants jouent ensemble, le tout dans des bibliothèques publiques propres et bien éclairées, gardées au chaud en hiver et au frais en été. Tout le monde peut entrer et utiliser l’espace et ses collections, et cela en grand nombre.

Dans son dernier rapport annuel, le système de bibliothèques du comté de Howard documente plus de 1,5 million de visites sur ses sept sites, son unité de collections spéciales et sa bibliothèque éphémère. Un quart de million d’étudiants ont suivi des cours à la bibliothèque et plus de 7,5 millions d’exemplaires ont été empruntés et restitués en 2024.

«Nous travaillons tous ici parce que nous croyons en la bibliothèque et en notre impact sur la communauté», déclare Megan Royden, instructrice et spécialiste de la recherche au Howard County Library System et présidente de l’AFSCME Amalgamated Local 6359.

Les deux parties se rendront en arbitrage le 28 octobre. Lorsque la direction a approuvé les augmentations de COLA pour le personnel de la bibliothèque le 1er juillet, les membres de l’unité de négociation ont été exclus et informés qu’ils devraient attendre le résultat de l’arbitrage. Tous les autres, y compris la haute direction, ont reçu leurs paiements COLA à temps. « De nombreux employés comptent sur cet argent », a déclaré Royden. « Les membres ne pouvaient pas faire réparer leur voiture, ni payer leurs factures. »

« Nous ne voulons pas nous battre pour ce dont nous avons déjà convenu », a déclaré Royden.

Dans le comté d’Anne Arundel, les dirigeants de la bibliothèque ont signé un contrat avec Venable, un cabinet d’avocats de gestion notoire.

Les employés des bibliothèques publiques du Maryland s’habituent à ce type de gestion dure, notamment à l’utilisation de l’argent public pour supprimer les salaires des employés du secteur public. Les membres de Pratt Workers United ont lutté pendant deux ans pour négocier un premier contrat dans l’établissement de Baltimore. Il a fallu près de deux ans pour négocier un premier contrat à la bibliothèque gratuite Enoch Pratt de Baltimore. Et dans le comté d’Anne Arundel, les dirigeants des bibliothèques ont annoncé avoir signé un contrat avec Venable, un cabinet d’avocats de gestion notoire dont les clients en lobbying incluent Lockheed Martin, Citadel et American Airlines. Le site Web de Venable se vante de son bilan en matière d’écrasement des syndicats, notamment en négociant des contrats orientés vers une impasse (négocier « jusqu’à l’impasse ») et en œuvrant pour annuler les décisions du NLRB favorables aux syndicats.

Les employeurs réagissent à un mouvement syndical dans les bibliothèques qui s’est développé à l’échelle nationale en réponse à une série de problèmes sur le lieu de travail, notamment les menaces de censure organisée et la mauvaise gestion des fermetures liées à la COVID du point de vue de nombreux travailleurs de première ligne.

Après des années de syndicalisation dans tout le Maryland, le gouverneur Wes Moore a signé la Library Workers Empowerment Act en 2024, établissant un processus standard pour les bibliothécaires cherchant à s’organiser. Avant son adoption, les employés des bibliothèques de l’État ne bénéficiaient pas de droits de négociation collective, exclus des directives existantes couvrant les employés du secteur public. (Les employés des bibliothèques sont employés par les systèmes de bibliothèques, et non directement par les gouvernements des villes ou des comtés.) La LWEA garantit le droit de se syndiquer, imposant des restrictions sur l’intimidation et les représailles, affirmant le droit à la représentation et imposant des délais destinés à empêcher les types de processus longs qui ont entaché les négociations dans le comté de Howard et ailleurs.

«Je ne crois pas que le conseil d’administration ou notre communauté soient pleinement conscients de l’hostilité de la réaction à la syndicalisation.»

Dans le comté de Charles, l’administration de la bibliothèque a passé un contrat avec la célèbre entreprise antisyndicale Jackson Lewis. « Ils travaillent avec Tesla, ils travaillent avec Starbucks, donc je ne sais pas ce qu’ils font en travaillant avec les bibliothèques publiques », a déclaré Christopher Lindstrom, associé du service public et organisateur du syndicat des bibliothèques. « Nous sommes comme des cobayes : que se passe-t-il si vous investissez beaucoup d’argent dans une lutte syndicale après l’adoption de ce projet de loi ?

Une partie du défi consiste également à faire comprendre cela au public. « Je ne crois pas que le conseil d’administration ou notre communauté soient pleinement conscients de l’hostilité de la réponse à la syndicalisation », a déclaré Lindstrom, citant les 250 000 $ que les administrateurs de la bibliothèque du comté de Charles ont mis de côté pour la négociation collective. « Je ne pense pas qu’ils sachent que chaque dollar sera dépensé pour retarder les négociations le plus longtemps possible. Je ne pense pas que ce soit ce qu’ils souhaitent pour la bibliothèque et ses employés. »

Remarque : Une correction a été apportée pour clarifier que les dirigeants de la bibliothèque du comté d’Anne Arundel n’ont pas annoncé de réduction du budget des collections au moment même où ils ont signé un contrat avec Venable.