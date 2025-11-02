Ce programme de surveillance de 470 millions de dollars surveille les immigrants à travers les États-Unis

Les informations honnêtes et sans paywall sont rares. Veuillez soutenir notre journalisme audacieusement indépendant avec un don de n’importe quelle taille.

A. Diallo a traversé la frontière américano-mexicaine sans autorisation en décembre 2023, dans l’espoir d’échapper à la violence et à l’injustice qu’il a vécues chez lui en Guinée, à Conakry. Il a voyagé de la Guinée à la Turquie, puis à l’Amérique du Sud et à l’Amérique centrale, et enfin aux États-Unis.

Après son arrivée à New York, il a demandé l’asile dans le délai requis d’un an.

Quelques mois plus tard, en mars de cette année, lors de son premier enregistrement, l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) des États-Unis a placé un moniteur de cheville sur Diallo, a déclaré son avocat, Brian R. Duggan. Documenté.

Quand Documenté a parlé avec Diallo, il a été bref dans ses réponses et n’a pas pu expliquer pourquoi il était sous surveillance. Il a déclaré que les agents de l’ICE lui avaient placé le moniteur de cheville lors de son rendez-vous sans donner aucune explication. Il ne parle pas anglais.

« Je veux que ce bracelet soit retiré parce que c’est ce qui me mettra à l’aise », a déclaré Diallo en français. « Je suis actuellement à la recherche d’un travail et honnêtement, je ne me sens pas à l’aise avec ce bracelet. »

Le cas de Diallo est un cas parmi des milliers. Depuis juin, l’administration Trump a ordonné au personnel de l’ICE d’augmenter l’utilisation de moniteurs de cheville dans son programme Alternatives à la détention (ATD), un programme que l’agence utilise pour surveiller des dizaines de milliers d’immigrants et de demandeurs d’asile. Dans une note interne, rapportée pour la première fois par Le Washington PostICE a demandé au personnel de placer des appareils compatibles GPS sur les participants « dans la mesure du possible ».

Lancé en 2004 et géré par un entrepreneur privé, le programme surveille les personnes qui ont été libérées de détention mais qui attendent toujours leur audience au tribunal de l’immigration.

Pour les défenseurs, le plus gros problème de ce type de surveillance omniprésente est le simple manque de règles. Contrairement aux formes traditionnelles de surveillance, il n’existe pas de normes établies quant au moment et à la manière dont ces dispositifs doivent être utilisés, à la durée pendant laquelle les immigrants peuvent être surveillés ou aux données que l’ICE peut collecter ou partager. En conséquence, les avocats affirment que le système fonctionne entièrement à la discrétion de l’agence, laissant des personnes comme Diallo sous surveillance numérique pendant des mois sans moyens clairs pour le contester.

Huit mois se sont écoulés et Diallo vit toujours à New York sous surveillance électronique. Il fait toujours l’objet d’une procédure d’expulsion et pourrait faire face à des années d’incertitude avant que son dossier d’asile ne soit résolu. En attendant, il doit porter le moniteur de cheville et doit se présenter à l’ICE toutes les deux à trois semaines.

« Malheureusement, le renforcement de la surveillance et du contrôle des immigrants par l’ICE est une tendance nationale et il existe très peu de protections ou de limites à ces pratiques », a déclaré Jodi Ziesemer, codirectrice de l’unité de protection des immigrants au New York Legal Assistance Group.

L’avocat spécialisé en droit de l’immigration Malak Shalabi a déclaré que ces dispositifs sont appliqués sans discernement aux mères, aux femmes enceintes et aux personnes sans casier judiciaire. « Nous avons vu des individus sans antécédents criminels qui possédaient ces appareils », a-t-elle déclaré. « Il n’y a pas de loi ou de politique établie. »

Dans le cadre du système Alternative à la détention (ATD) de l’ICE, de nombreux immigrants sont placés dans le programme d’apparition de surveillance intensive (ISAP), un sous-programme d’ATD. Il est principalement utilisé pour les personnes que l’ICE considère comme présentant un risque de fuite plus élevé ou qui ont des dossiers d’asile ou d’expulsion en cours mais qui sont toujours autorisées à vivre dans la communauté.

Le programme s’appuie sur plusieurs formes de surveillance. Ils doivent porter des moniteurs GPS à la cheville ou au poignet qui suivent leurs mouvements en temps réel. D’autres sont inscrits à l’application mobile SmartLINK, qui s’appuie sur la reconnaissance faciale, l’identification vocale et le GPS pour confirmer la position d’une personne lors des enregistrements. La déclaration téléphonique reste une autre option, qui utilise l’empreinte vocale d’une personne pour confirmer son identité lors des appels programmés.

En octobre dernier, l’ICE a signalé qu’environ 7,6 millions d’immigrants figuraient sur son registre des personnes non détenues, dont plus de 179 000 étaient inscrits au programme ATD-ISAP. Et au 9 août 2025, 182 617 personnes dans tout le pays étaient inscrites au programme d’apparence de surveillance intensive, ou ISAP, dont 11 799 à New York. Parmi eux, 1 866 portaient des moniteurs de cheville et 9 413 utilisaient l’application SmartLINK.

Au 21 septembre, l’ICE détenait environ 60 000 personnes. Au 8 septembre 2024, la population carcérale était d’environ 37 000 personnes.

Douleur et stigmatisation

Pour les immigrés, les dispositifs sont lourds, tant physiquement qu’émotionnellement.

« Le moniteur GPS est l’un des outils qu’utilise l’ICE pour vérifier la conformité des personnes entrant sans statut et cherchant toujours une aide humanitaire », a déclaré Shalabi.

Elle dit que ses clients décrivent un gonflement, des égratignures et des cicatrices permanentes résultant du port des moniteurs. Les demandes de suppression adressées à ICE sont souvent restées sans réponse. « Beaucoup de ces courriels, de ces demandes ou de ces lettres se retrouvent en quelque sorte dans un trou noir parce que l’ICE est à pleine capacité », a déclaré Shalabi. « Il n’y a aucune communication ni aucun recours pour ces personnes au tribunal de l’immigration du 26 Federal Plaza à New York. »

Le stigmate lié au port d’un moniteur à la cheville ou au poignet est un autre poids supplémentaire. Les clients décrivent les appareils encombrants, souvent visibles sous les vêtements, comme un rappel constant que leur vie est dans les limbes.

« C’est très déshumanisant pour beaucoup de nos clients », a déclaré Shalabi. « Ils n’ont pas d’antécédents criminels. Ils se conforment à la procédure légale de demande d’aide humanitaire ou de protection ici. »

Ziesemer a noté que les disparités raciales et entre les sexes façonnent également l’application des lois. « Les hommes sont beaucoup plus susceptibles d’être placés en détention que les femmes. Les immigrants autochtones et noirs sont beaucoup plus susceptibles de faire l’objet d’un niveau de surveillance plus élevé que les immigrants non issus du BIPOC », a-t-elle déclaré.

Technologie, contrats et coûts

L’ICE affirme que la surveillance d’une personne via ISAP coûte moins de 4,20 dollars par jour, bien que l’American Lawyers Association situe ce chiffre plus près de 8 dollars. Les dépenses fédérales consacrées au programme continuent d’augmenter. L’American Immigration Council a indiqué que le financement avait atteint 470 millions de dollars au cours de l’exercice 2024, contre 443 millions de dollars l’année précédente.

Une part importante de cet argent est allouée à des entreprises privées. BI Incorporated, basée au Colorado, filiale du groupe GEO, détient le contrat dominant pour ISAP.

Les groupes de défense soutiennent que cela crée des incitations financières pour maintenir un taux de scolarisation élevé, quels que soient les besoins individuels.

« Les entreprises privées qui fournissent les moniteurs GPS de cheville et d’autres technologies de surveillance viennent de recevoir des contrats gouvernementaux lucratifs », a déclaré Ziesemer.

La surveillance s’étend également aux données. Récemment Le gardien a indiqué que l’ICE stocke les données collectées dans le cadre du programme ISAP jusqu’à 75 ans. ICE s’est également associé à Palantir Technologies pour construire un nouveau système d’intelligence artificielle appelé ImmigrationOS, un contrat de 30 millions de dollars dont la livraison est prévue d’ici le 25 septembre 2025.

La plate-forme permettra à l’ICE d’identifier, de suivre et d’expulser les non-citoyens en accédant aux données provenant de plusieurs sources fédérales, notamment les dossiers de passeport, les fichiers de sécurité sociale, les données de l’IRS et les lecteurs de plaques d’immatriculation, quelle que soit l’exactitude de ces données.

Les responsables affirment qu’il accordera la priorité aux dépassements de visa et aux personnes qualifiées de criminels violents, bien que les normes applicables à ces catégories restent floues.

Des années dans les limbes

Pour les immigrés comme Diallo, l’expansion de la surveillance se traduit par des années d’attente sous surveillance. Son dossier d’asile pourrait prendre des années à être résolu, car les audiences continuent d’être retardées et les appels s’éternisent. En attendant, il doit se présenter régulièrement à l’ICE, portant un moniteur de cheville.

Duggan, son avocat, a écrit à l’ICE en mai, exhortant les autorités à assouplir les conditions de surveillance de Diallo. Dans sa lettre, il a noté que Diallo s’était pleinement conformé à ses exigences d’enregistrement et ne présentait aucun risque de fuite. En conséquence, même si ICE n’a pas encore retiré l’appareil, Duggan affirme l’avoir remplacé par un modèle différent, que les agents ont décrit comme une version plus « confortable ». Pour Duggan, la distinction n’a aucun sens.

« La simple présence du bracelet électronique constitue un frein à l’emploi », estime-t-il.

Duggan a décrit le processus comme extrêmement lent, affirmant que les audiences sont souvent programmées des années à l’avance et que les processus d’appel pourraient potentiellement durer encore plus longtemps.

« Personnellement, je pense que c’est injuste », a déclaré Duggan, « mais je m’engage à l’aider autant que je peux. »

